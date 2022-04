Lancement du comité consultatif autochtone de TELUS

English French

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 26 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Territoires Xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh (Squamish) et səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh) – TELUS est fière d’annoncer aujourd’hui le lancement de son comité consultatif autochtone pour appuyer sa démarche en matière de réconciliation. La mise sur pied de ce comité consultatif est le résultat de vastes consultations entre TELUS et des collectivités autochtones en 2021. Il s’agit d’un engagement clé présenté dans le rapport de 2021 sur la réconciliation et la connectivité des collectivités autochtones , dont l’engagement de TELUS à écouter, apprendre et comprendre comment nous pouvons répondre aux besoins uniques des Autochtones et établir des liens significatifs au moyen de notre pilier directeur : « la sensibilité culturelle et les relations ». Le comité consultatif est composé de chefs de file et de professionnels autochtones respectés dans leur collectivité qui sont déterminés à collaborer avec TELUS pour favoriser l’atteinte des objectifs de TELUS en matière de réconciliation. Le comité entend fournir des conseils et des lignes directrices pour une mise en œuvre efficace des engagements et des cibles de TELUS précisés dans le rapport.



Membres du comité consultatif autochtone :

Carol Anne Hilton – de descendance Nuu chah nulth de la première nation Hesquiaht (Colombie-Britannique)

– de descendance Nuu chah nulth de la première nation Hesquiaht (Colombie-Britannique) D r Kim van der Woerd – membre de la Première Nation 'Na̱mg̱is (Colombie-Britannique)

membre de la Première Nation 'Na̱mg̱is (Colombie-Britannique) Shani Gwin – membre de la nation métisse (Alberta)

– membre de la nation métisse (Alberta) Luc Lainé – membre de la nation huronne-wendate (Québec)

« Je suis heureux de travailler aux côtés de leaders autochtones partout au Canada pour aider TELUS à concrétiser son engagement envers la réconciliation et pour orienter les mesures qui favoriseront la prospérité à long terme des Autochtones, explique Luc Lainé, membre de la nation huronne-wendate, conseiller en matière de réconciliation avec les peuples autochtones, ancien coprésident de l’Assemblée des Premières Nations du Canada et chef de cabinet du grand chef Max Gros Louis. La réconciliation est une responsabilité collective composée d’actions individuelles, mais également d’initiatives menées par d’importantes entreprises comme TELUS, et qui permettront aux personnes autochtones et non autochtones de revenir aux racines de notre relation respectueuse. Ensemble, nous pouvons bâtir notre avenir et laisser aux prochaines générations un héritage qui repose sur la compassion, le respect, l’inclusion et l’espoir. »

Le comité consultatif du plan d’action pour la réconciliation avec les peuples autochtones sera coprésidé par Sean Willy, membre du conseil d’administration de TELUS et président et chef de la direction de Des Nedhe Development, et par Shazia Zeb Sobani, vice-présidente, Mise en œuvre des réseaux clients à TELUS. Le mandat des membres du comité sera de deux ans, et cinq membres additionnels seront nommés en 2023. Les membres doivent s’assurer que le savoir-faire autochtone est intégré à l’échelle de l’entreprise, orienter TELUS sur l’avenir des relations avec les Autochtones, présenter les enseignements et les valeurs autochtones comme des voix respectées de leurs collectivités respectives et faire part de leurs commentaires à TELUS en se fondant sur leur expérience et leur expertise. Grâce à la création de ce comité consultatif, TELUS continuera d’avoir un contact direct avec les collectivités autochtones dans les régions que l’entreprise dessert.

« La création de ce comité consultatif démontre notre détermination à travailler en collaboration avec les peuples autochtones dans le cadre d’un engagement significatif pour leur fournir la connectivité, les outils et les ressources de premier plan qui favorisent l’atteinte d’objectifs communautaires, sociaux, économiques et de gouvernance, explique Shazia Zeb Sobani, vice-présidente, Mise en œuvre des réseaux clients à TELUS et coprésidente du comité consultatif du plan d’action pour la réconciliation avec les peuples autochtones. Pour ma part, j’ai hâte de profiter de l’enseignement de ces membres respectés du comité. Nous les remercions de nous transmettre leurs connaissances et de nous consacrer du temps alors que nous travaillons ensemble à favoriser des changements générationnels constructifs au sein des collectivités. »

« L’établissement de ce comité consultatif nous assure que les commentaires des Autochtones seront intégrés au plan d’action de TELUS pour la réconciliation. Je suis heureux de coprésider cette initiative dans le cadre de laquelle des conseillers autochtones sont invités à faire part de leur expérience comme Autochtones, déclare Sean Willy, membre du conseil d’administration de TELUS. Les initiatives touchant les Autochtones exigent une solide responsabilisation organisationnelle et TELUS démontre son intention de multiples façons, notamment en créant ce comité consultatif. »

Vous pouvez consulter les biographies des membres du comité consultatif du plan d’action pour la réconciliation avec les peuples autochtones et les mandats ici . Pour en savoir plus sur notre engagement en matière de réconciliation et lire le rapport de 2021 sur la réconciliation et la connectivité des collectivités autochtones , consultez la page telus.com/reconciliation .

