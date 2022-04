Sanistål sælger domicilejendom

Investornyhed



Aalborg, 26. april 2022

Sanistål sælger hovedsædet i Aalborg

Sanistål har i dag indgået aftale om at sælge sit hovedsæde i Aalborg for 100 mio. kr. Overdragelsen til den nye ejer sker med virkning fra i dag, 26. april 2022.



Salget sker for at strømline balancen og frigøre yderligere kapital til fortsat udvikling af Saniståls kerneforretning.

Salget udløser en regnskabsmæssig avance i niveauet 34 mio. kr., som indtægtsføres som engangseffekter i 2. kvartal 2022. Salget ændrer ikke indtjeningsforventningerne til 2022, som er udmeldt før engangseffekter. Sanistål forventer dermed uændret i 2022 en omsætning i niveauet 3,5 mia. kr. og en driftsindtjening (EBITDA) på 210-240 mio. kr. før engangseffekter.

Den ca. 11.000 kvadratmeter store ejendom på Håndværkervej i Aalborg er solgt på en sale-lease-back aftale, og Sanistål vil dermed fortsat anvende ejendommen, men som lejer. Køber er virksomheden Mileway, som ejes af Blackstone, en af verdens største ejendomsinvestorer.

Sanistål meddelte i årsrapporten for 2021, at selskabet ville se på mulighederne for at sælge sine sidste ejendomme for at frigøre kapital. Efter salget af hovedsædet i dag ejer moderselskabet kun én ejendom, som allerede er betinget solgt.





Yderligere oplysninger:

CEO Claudio Christensen, tel. +45 9630 6000, mobil +45 51 53 83 33, ckc@sanistaal.dk