Le Conseil d’administration du CN entame le processus de remplacement d’un administrateur ayant récemment offert sa démission

MONTRÉAL, 26 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- À la première réunion du Conseil d’administration du CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) ce matin depuis la démission de M. Jean Charest, le Conseil a remercié ce dernier pour ses contributions au CN. M. Charest a été nommé au Conseil en janvier après un processus de sélection rigoureux et a remis sa démission le 1er avril 2022 en raison de son retour en politique. Le conseil du CN a entrepris des démarches pour procéder à la nomination d’un administrateur ou d’une administratrice francophone du Québec dans les mois à venir, en sus de Tracy Robinson, PDG du CN, qui est basée à Montréal.



« Ce matin, le Conseil du CN a entrepris un processus rigoureux afin de trouver un administrateur ou une administratrice francophone du Québec en vue de remplacer M. Charest. Nous comptons nommer cette personne dans les prochains mois. Le CN, dont le siège social est situé à Montréal depuis plus de 100 ans, et son Conseil d’administration respectent la riche histoire de la Compagnie au Québec où la langue officielle est le français et en tirent une grande fierté. »

-- Robert Pace, président du Conseil d’administration, CN

