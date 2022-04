GROUPE IRD :Communiqué post CA du 26 Avril 2022

GROUPE IRD

Société anonyme au capital de 44 274 913,25 €

40, rue Eugène Jacquet - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL

RCS Lille Métropole n°456 504 877

Euronext Paris – Compartiment C

Code Isin FR 0000124232

~ COMMUNIQUE DE PRESSE ~

Conseil d’administration du 26- avril 2022

Le Conseil d’administration de la société, tenu en présentiel ce 26 avril 2022 sous la présidence de M. Jean-Pierre LETARTRE, a arrêté les comptes sociaux et consolidés du Groupe au 31 décembre 2021 qui ont été audités par les commissaires aux comptes. Ils ont été présentés par le Directeur Général, M. Thierry DUJARDIN.

Le rapport financier annuel comprenant le rapport de gestion du Conseil d’Administration sur les comptes de l’exercice 2021 ainsi que le rapport sur le gouvernement d’entreprise seront mis en ligne le 29 avril 2022 après clôture de la bourse.

Principaux évènements de l’année 2021

Investissements au sein de nouveaux fonds FE2T, fonds de capital transformation sous gestion d’IRD Gestion et dont le premier closing a été réalisé le 2 décembre 2021 à hauteur de 63,5M€ FINOVAM 2, fonds d’amorçage sous gestion de la SGP Finovam Gestion, dont le Groupe IRD est actionnaire, et créé en association avec le Conseil Régional des Hauts de France, Finorpa et Picardie Avenir CATHAY CAPITAL Small Cap 4, fonds Franco-Chinois géré par la SGP CATHAY CAPITAL PRIVATE EQUITY, que le Groupe IRD a accompagné sur deux autres fonds antérieurs GEI 3, fonds successeur de GEI 2 et géré par la SGP Poincaré Gestion

Accord pour participer à l’augmentation du capital du Fonds Régional de Garantie pour en accompagner le développement notamment au regard des dispositifs de garantie des interventions en fonds propres

Lancement de plusieurs chantiers pour renforcer l’esprit d’entreprise, les synergies avec les autres structures d’Entreprises et Cités ainsi que les dynamiques RH et managériales (Projet « Raison de faire », nouveau contrat d’intéressement)

Réorganisation du capital avec la sortie du Crédit Coopératif et l’entrée de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE à hauteur de 12,84%, dans le cadre d’un reclassement au sein du Groupe BPCE.

Poursuite des partenariats opérationnels notamment avec PICARDIE INVESTISSEMENT GESTION, avec en particulier la participation conjointe au groupement « Territoire de Croissance » dans le cadre du programme national « Obligations Relance ».

Lancement d’une nouvelle offre de services RSE INSIDE à destination des TPE/PME/ETI en vue de les accompagner dans le diagnostic de leur maturité RSE et dans leur trajectoire de déploiement des actions RSE.

Activité

GROUPE IRD SA développe ses activités autour de trois pôles : le capital développement, l’immobilier, le conseil.

Activités de Capital Investissement

L’année 2021 a été marquée par :

La levée du fonds FE2T dont le closing a été réalisé au mois de décembre pour 63,5 m€.

La sélection d’IRD GESTION pour la gestion d’une enveloppe d’Obligations Relance, destinée à la Région Hauts-de-France, à hauteur de 20 m€ dans le cadre du plan relance et d’un groupement national comprenant notamment SIPAREX et PICARDIE INVESTISSEMENT GESTION.

Une excellente tenue des résultats de Nord Création et de Nord Croissance grâce à une bonne rotation du portefeuille.

Un segment création toujours très dynamique.

Le déploiement du FPCI IRD ENTREPRENEURS avec 3 nouveaux investissements pour 6 m€ ce qui porte l’actif de ce fonds à 6 investissements pour 9,9 m€.

La poursuite de l’animation d’IRD CONNECT : communauté composée des 148 dirigeants des participations, des souscripteurs et les membres des comités consultatifs afin de les alimenter en informations et animer des ateliers d’échange d’expérience.

En 2021, le Groupe IRD a accompagné 29 sociétés en Hauts de France pour 17,1 M€. Depuis l’origine, les sociétés développant une activité de capital investissement ont accompagné 1.017 entreprises.

Activités Immobilières

Le Groupe IRD intervient dans trois domaines immobiliers : L’immobilier d’entreprises (BATIXIS et ses filiales ou sociétés liées dont AVENIR ET TERRITOIRES, A&T COMMERCES, A&T ACTIVITES, IMMOBILIERE ET TERRITOIRES, …), l’immobilier d’habitat (FORELOG) et l’aménagement de zones d’activités.

Principaux évènements marquants de l’année 2021 :

GROUPE BATIXIS / IMMOBLIERES ET TERRITOIRES

La vente d’un bâtiment sur la zone de la Pilaterie dégageant une plus-value significative.

Réception et mise en location d’un bâtiment sur le parc NAPOLEON à HELLEMMES, parc réhabilité par le pôle immobilier du Groupe IRD.

Renforcement de la participation de BATIXIS dans le capital d’AVENIR & TERRITOIRES suite à un rachat d’actions auprès d’actionnaire sortant pour atteindre 41,43% du capital.

A fin 2021, Le Groupe IRD était investi dans 66 opérations représentant un actif brut de 299 M€, dont quote-part IRD 137 M€, et avec une rentabilité locative moyenne de 6,70 % dont 20 SCI représentant un actif brut de 79 M€ et 36 immeubles en direct ou au travers de foncières pour un actif brut de 197 M€.

Activité de Conseil et d’Accompagnement

IRD CONSEIL est la structure centrale de l’activité de conseil en acquisition et cession d’entreprises (NORD TRANSMISSION), évaluation, opérations de rapprochement, diagnostic stratégique, levée de fonds et recherche de financements structurés (NORD FINANCEMENT), négociations immobilières (SOREX).

NORD TRANSMISSION a réalisé 9 opérations sur l’exercice 2021. Ces 9 entreprises transmises emploient au total 110 personnes pour un chiffre d’affaires de 40 M€,

NORD FINANCEMENT a concrétisé 4 opérations sur l’exercice 2021 pour un montant global de 10 M€ de financements obtenus.

SOREX a concrétisé 5 opérations de locations et de ventes sur l’exercice 2021.





Depuis sa création, NORD TRANSMISSION a réalisé 364 opérations de transmission d’entreprises ayant permis le transfert de 10.462 emplois et d’un chiffre d’affaires global de 1,2 Md€.

COBOOST intervient en accompagnement de dirigeants de TPE/PME du territoire dans leur réflexion stratégique et la mise en œuvre de leur plan de développement. En 2021, COBOOST a accompagné 7 sociétés dont

5 entreprises accompagnées par Nord Création et Nord Croissance,

2 entreprises externes.

En 2021, une nouvelle offre de services « RSE Inside » a été créée au sein de COBOOST. Cette offre a pour objectif de réaliser un diagnostic de la maturité RSE des entreprises accompagnées et de mettre en place les plans d’actions en s’appuyant sur un réseau de partenaires référencés. Ces partenaires regroupent l’ensemble des compétences et expertises qui pourront être mobilisées en fonction des thématiques RSE à mettre en place dans les entreprises accompagnées.

Résultats

Compte de résultat social au 31 décembre 20 2 1

En milliers € 2021 2020 Chiffre d'affaires 2 498 2 600 Autres Produits d'exploitations 46 101 PRODUITS EXPLOITATIONS 2 544 2 701 Charges externes 2 852 2 720 Charges de personnel 1 443 1 183 Autres Charges d'exploitations 119 125 Impôts et taxes 181 179 Dotations aux Amortissements et aux Provisions 150 CHARGES D'EXPLOITATIONS 4 745 4 352 RESULTAT D'EXPLOITATION - 2 201 - 1 651 Produits Financiers 2 299 4 964 Charges Financières - 1 070 - 1 351 RESULTAT FINANCIER 1 229 3 613 RESULTAT AVANT IMPOT - 972 1 962 Charges et Produits Exceptionnels 2 895 18 Impôts sur les Sociétés - 771 225 RESULTAT NET 2 694 2 204

Compte de résultat consolidé au 31 décembre 20 2 1

Compte de Résultat en K€ 31/12/2021 31/12/2020 Chiffre d'affaires 13 943 16 642 Résultat de l'activité de portefeuille 19 726 7 549 Autres Produits opérationnels 916 2 304 TOTAL PRODUITS OPERATIONNELS 34 585 26 495 Autres achats et charges externes - 4 826 - 5 233 Charges de personnel - 5 690 - 5 316 Impôts, taxes et versements assimilés - 1 949 - 1 981 Dotations aux Provisions 101 80 Dotations aux Amortissements - 30 - 60 Autres Charges opérationnelles - 597 - 704 TOTAL CHARGES OPERATIONNELLES - 12 991 - 13 214 RESULTAT OPERATIONNEL 21 594 13 281 Produits Financiers 36 3 Charges Financières - 1 857 - 2 076 RESULTAT FINANCIER - 1 821 - 2 073 RESULTAT COURANT 19 773 11 208 Part dans le résultat net des MEE 684 1 194 RESULTAT AVANT IMPOT 20 457 12 402 Impôts - 159 - 2 101 Résultat des activités destinées à être cédées - - RESULTAT DE LA PERIODE 20 298 10 301 Participations ne donnant pas le contrôle 4 751 3 891 Résultat des propriétaires de la société 15 547 6 410

Les produits opérationnels consolidés sont en forte augmentation. Cette variation provient essentiellement d’une revalorisation importante du portefeuille de capital développement.

Le résultat opérationnel s’élève à 21 594 K€ et le résultat courant à 19 773 K€.

Le résultat consolidé s’élève à 20 298 K€, dont part des propriétaires de la société 15 547 K€.

Le total du bilan s’élevait au 31 décembre 2021 à 367 322 K€.

AGO du 21 juin 2022

Une assemblée générale ordinaire sera convoquée le 21 juin 2022 à 14h30.

En raison des dispositions prises par les autorités par suite de la pandémie de COVID 19, les modalités d’organisation de l’assemblée générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux.

En conséquence, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’assemblée générale sur le site internet de la Société.

Compte tenu des résultats 2021, le Conseil propose à l’Assemblée Générale de distribuer un dividende de 1,04 € par action (soit une distribution de 3 019 403,92 €).

Concernant les mandataires sociaux, le Conseil vous propose ratifier la cooptation de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-France.

Il propose également de remplacer le Cabinet de Commissariat aux comptes AEQUITAS, dont le mandat est à terme par le Cabinet GRANT THORNTON.

A propos du Groupe IRD

Le Groupe IRD conçoit des réponses au profit des entreprises du territoire des HAUTS DE FRANCE. Il se consacre au financement et au développement des entreprises de la région, en proposant aux PME-ETI une gamme de ressources et de compétences complémentaires :

- financement en fonds propres

- financement de l'immobilier

- ingénierie financière des opérations

- conseil aux entreprises

GROUPE IRD S.A. est une société holding cotée sur Euronext. (FR 0000 124232 – Compartiment C)

Retrouver toute l’information sur http://www.groupeird.fr





