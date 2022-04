Le plan de restructuration du Groupe ALDO a été approuvé par ses créanciers nord-américains

English French

MONTRÉAL, 26 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe ALDO Inc. (« ALDO » ou la « société ») a annoncé aujourd’hui que ses créanciers nord-américains ont voté en faveur de son plan de restructuration, et ce, près de deux ans après que l’entreprise mondiale de chaussures et d’accessoires mode se soit placée sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC »).



Ce vote positif est une étape cruciale dans le parcours de la société pour mener à bien sa restructuration entamée en 2020. Au cours des prochaines semaines, il restera quelques étapes juridiques et administratives supplémentaires à franchir, notamment la finalisation et l’approbation de la Composition Agreement, en Suisse, avant qu’ALDO puisse sortir complètement de la procédure de restructuration.

Le Groupe ALDO a confiance que ce processus continuera de progresser et il est enthousiaste quant à son avenir.

« Nous sommes heureux d’avoir trouvé un règlement équitable pour les créanciers nord-américains du Groupe ALDO. L’issue de la procédure reste conditionnelle à l’accord des créanciers pour la division internationale du Groupe ALDO, AGI, qui doit être ratifié en Suisse. » – Martin Rosenthal, contrôleur judiciaire d’E&Y.

La procédure de restructuration a permis au Groupe ALDO de stabiliser ses opérations et lui a également donné l’occasion de réaliser une transformation en profondeur de l’organisation. Il se concentre désormais sur ses activités rentables et continue de s’appuyer sur son héritage de production de chaussures et d’accessoires mode de qualité.

« Aujourd’hui, après un processus de restructuration approfondi duquel nous annonçons notre sortie imminente, nous savons que la Loi sur les arrangements avec les créanciers était la bonne voie à suivre pour solidifier les bases financières du Groupe ALDO et assurer sa pérennité. » – David Bensadoun, président-directeur général du Groupe ALDO

À propos du Groupe ALDO

Depuis 50 ans, le Groupe ALDO se spécialise dans la création et la commercialisation de chaussures et d’accessoires de mode. Présent dans plus de 110 pays, l’organisation se démarque avec deux marques signatures, ALDO et Boutique Spring, ainsi qu’un concept multimarque, GLOBO. La société est également un grossiste et fournisseur de chaussures, de sacs à main et d’accessoires reconnu au sein de l’industrie. Guidé tous les jours par sa raison d’être, Un parcours pour créer un monde où règne l’amour, la confiance et l’inclusion, le Groupe ALDO est basé à Montréal, où est situé son siège social, et possède également des bureaux internationaux en Europe et en Asie. Pour plus de renseignements, visitez le www.aldogroup.com .

