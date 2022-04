El interés por las escuelas de negocios supera la percepción de los costos y la "gran dimisión"

RESTON, Virginia, April 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Consejo de Admisión de Posgrado en Administración (GMAC, por sus siglas en inglés), asociación mundial de las principales escuelas de negocios de posgrado, publicó hoy su Encuesta de futuros estudiantes de GMAC – Informe resumido 2022 , que explora el cambio de las preferencias de los candidatos durante la pandemia de COVID-19. El informe está basado en las respuestas de la encuesta de más de 6.500 personas en todo el mundo que expresaron interés en un posgrado en negocios en 2021. Si bien el costo continúa siendo la principal preocupación en la dinámica economía actual, con un mercado laboral enérgico y una inflación creciente, los candidatos de todo el mundo continúan percibiendo los posgrados en negocios como un camino comprobado para prosperar profesionalmente y posicionarse para lograr sus objetivos, consistentes a los anteriores a la pandemia. Globalmente, cuatro de cada cinco candidatos afirmaron que un título de posgrado en administración les permite destacarse en el trabajo. De forma similar, el programa de MBA de tiempo completo, continúa siendo la opción más popular, uno de cada cuatro candidatos prefiriere el formato de tiempo completo de dos años y uno de cada cinco prefiriere el formato de tiempo completo de un año.



“Si bien la pandemia alteró aspectos en la percepción de la educación de posgrado en administración, el valor del aporte de la educación de un posgrado en administración, específicamente un MBA continúan fuertes”, dijo Sangeet Chowfla, presidente y director ejecutivo de GMAC. "Aunque continúan las evoluciones en las preferencias de los candidatos en los destinos de estudio, los formatos de entrega, planes de carreras profesionales y percepciones de políticas de pruebas de admisión, si hubo cierta preocupación de que la pandemia y sus efectos disminuirían las percepciones de los aspirantes a la escuela de negocios sobre el valor de un título, los últimos hallazgos de GMAC de la Encuesta de Prospectos muestra la realidad de esta premisa".

Otros hallazgos principales

Más candidatos prefieren estudiar más cerca de casa, mientras Estados Unidos y Europa intensifican su competencia por candidatos internacionales

Más candidatos de mercados que tradicionalmente buscan estudiar en el exterior hoy optan por estudiar más cerca de casa que antes de la pandemia. Por ejemplo, entre los candidatos de Asia Central y del Sur, el porcentaje que prefiere estudiar internacionalmente disminuyó del 89 al 73 por ciento entre 2019 y 2021. Los candidatos de Asia Oriental y Sudoriental, disminuyeron su preferencia por estudiar internacionalmente disminuyó del 92 al 87 por ciento entre 2020 y 2021, una posible indicio de que el estudio en el exterior fue limitado debido a las restricciones de viaje provocadas por la pandemia.

Entre los candidatos internacionales, candidatos que su destino preferido difiere de su país de ciudadanía, prácticamente la misma proporción dijo en 2021 que Estados Unidos y Europa Occidental son su destino preferido (39%, respectivamente). Entre los candidatos internacionales a MBA específicamente, Estados Unidos es el destino preferido de la mitad (50%), ampliando su ventaja sobre el segundo lugar de Europa Occidental (28%). Por otra parte, Europa occidental sigue siendo el destino preferido de más de la mitad de los candidatos internacionales a una maestría en negocios.

La creencia en el valor de la educación totalmente virtual, continúa baja mientras aumenta la aceptación de formatos híbridos.

Los candidatos ven mayor valor en la experiencia de la escuela de negocios presencial en comparación con virtual, ya que la proporción de candidatos encuestados que prefieren programas totalmente virtuales se mantiene estable. Entre los estudiantes globales potenciales encuestados en 2021, la mayoría no está de acuerdo en que los programas de grado virtuales ofrezcan el mismo valor que los programas en el campus (73%). Cerca de cuatro de cada cinco, no están de acuerdo en que las oportunidades de creación de redes sean equivalentes, y dos de cada tres no están de acuerdo en que las oportunidades de carrera sean las mismas. Sin embargo, estas opiniones negativas se suavizaron ligeramente entre 2020 y 2021.

Asimismo, la preferencia por los modelos híbridos aumentó de manera significativa en todo tipo de candidatos, en particular en los que prefieren los programas de MBA Ejecutivo, Medio Tiempo y Flexible (44%, desde el 30% en 2019). Además, los que quieren estudiar a tiempo completo un postgrado en negocios en modelos híbrido aumentaron a 20%, desde el 13% en 2019 o un MBA a 13%, desde el 7% en 2019. A nivel mundial, el 20 por ciento de los candidatos encuestados en 2021 prefieren los programas híbridos, frente al 14 por ciento prepandemia. Los candidatos minoritarios subrepresentados en Estados Unidos (28%) también expresan interés en programas híbridos, un aumento significativo con respecto al nivel anterior a la pandemia.

La consultoría continúa siendo el principal interés entre los candidatos, sin embargo, la tecnología continúa en aumento.

Entre los candidatos en Estados Unidos, donde la "Gran Dimisión o Renuncia” sacudió el mercado laboral, el 42 por ciento se identifican con un "cambio de carrera" ─ cuyo objetivo es cambiar de sector o función laboral, obteniendo un título en negocios ─ significativamente superior a los niveles globales en 32 por ciento. Como era prepandemia, la consultoría continúa siendo el sector principal y función laboral que hombres y mujeres aspiran. Sin embargo, hay un creciente interés en el sector tecnológico, en particular entre los que cambian de carrera (50%) y en las carreras de pregrado no-negocios (49%). Más aún, entre 2019 y 2021, el interés por la tecnología también aumentó entre las mujeres (29% a 34%).

"Mientras las personas perciben el trabajo de manera diferente postpandemia, muchos están más abiertos a la variedad de posibles carreras profesionales que pueden seguir. Es alentador ver que más mujeres desean un título de negocios como una forma de desarrollar una carrera en el sector tecnológico", dijo Joy Jones, directora de productos y gerente general de evaluaciones en GMAC. “La educación de posgrado en negocios continúa en alta demanda, pues abre las puertas a una amplia gama de sectores y funciones laborales, incluyendo áreas menos pensadas o no consideradas anteriormente por los candidatos tradicionales que buscan ingresar a las escuelas de negocios”.

Las políticas de prueba opcional y exención condujeron a consecuencias no deseadas

A nivel mundial, la mayoría de los candidatos están de acuerdo en que los exámenes de admisión mejoran la equidad y la transparencia de las admisiones a las escuelas de negocios. La mayoría también está de acuerdo en que los exámenes mejoran la confiabilidad de las escuelas en la evaluación de los solicitantes y demuestran la importancia que otorgan a la calidad de los estudiantes que admiten. Una tendencia clara en las respuestas a las encuestas es que los candidatos internacionales ven las pruebas de admisión especialmente favorablemente. Cerca de la mitad dice que el uso de los exámenes de admisión de una escuela es un indicador de la calidad del programa y es un criterio importante para considerar la posibilidad de postularse a esa escuela, y el doble de candidatos internacionales están más de acuerdo que en desacuerdo en que los exámenes de admisión son una manera eficaz para determinar cuáles estudiantes admitir. Además, aproximadamente dos de cada cinco estudiantes potenciales están de acuerdo en que los criterios para las exenciones de prueba son complejos y no se aplican a una gran proporción de solicitantes, y aproximadamente uno de cada tres dice que las exenciones benefician de manera desproporcionada a los candidatos que están menos preparados para un programa de posgrado en administración de negocios.

"Los datos muestran que los posibles solicitantes tienen sentimientos encontrados sobre la exención de pruebas y las políticas opcionales debido a su complejidad y percepción de una menor transparencia y equidad. Esta tendencia de percepción es particularmente aguda entre los estudiantes internacionales", dijo Maite Salazar, directora de marketing de GMAC. "Las consecuencias no deseadas de las políticas de examen opcional y exención podrían ser que pueden afectar de forma negativa la percepción del compromiso con la calidad estudiantil de los programas que los ofrecen".

Durante más de una década, la Encuesta de Candidatos ofrece a las escuelas de posgrado en negocios del mundo perspectivas fundamentales sobre los procesos de toma de decisiones de las personas que actualmente considera solicitar un programa de educación de posgrado en administración a través de mba.com , el sitio web de GMAC para futuros estudiantes de posgrado en negocios. Este año, para aumentar la cobertura de las voces de los futuros estudiantes reflejadas en este informe, todas las personas inscritas en una cuenta mba.com el mes anterior, fueron invitadas a la encuesta del próximo mes. Además, por primera vez, la muestra de inscritos en mba.com fue complementada por estudiantes potenciales que asistieron a eventos organizados por The MBA Tour , visitaron el BusinessBecause sitio web o se registraron para el examen NMAT de GMAC en India, todas las propiedades de GMAC. Visite GMAC.com para leer el informe completo.

Acerca de GMAC

El Graduate Management Admission Council (GMAC - Consejo de Admisión de Posgrado en Administración), es una asociación orientada a su misión formada por las escuelas de posgrado en administración de negocios líderes mundiales. Fundada en 1953, GMAC crea soluciones y experiencias que permiten que las escuelas de negocios y los candidatos descubran, evalúen y se conecten mejor entre sí.

GMAC™ ofrece investigación de talla mundial, conferencias del sector, herramientas de reclutamiento y evaluaciones para el sector de educación de posgrado en administración, así como herramientas, recursos, eventos y servicios que ayudan a guiar a los candidatos a través de su trayectoria hacia la educación superior. De propiedad y administrada por GMAC, el examen Graduate Management Admission Test® (GMAT®) es la evaluación de escuela de postgrado más utilizada.

Más de 12 millones de posibles estudiantes al año confían en los sitios web de GMAC, incluyendo mba.com , para obtener información sobre programas de MBA y maestría en administración de negocios, conectarse con escuelas en todo el mundo, prepararse e inscribirse para los exámenes y obtener asesoramiento para inscribirse con éxito en los programas de MBA maestría en administración de negocios. BusinessBecause y The MBA Tour son subsidiarias de GMAC, una organización mundial con oficinas en China, India, Reino Unido y Estados Unidos.

