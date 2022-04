Euro Manganese beruft Hanna Schweitz in seinen Vorstand und gibt Einzelheiten zur Telefonkonferenz für das zweite Quartal 2022 bekannt

VANCOUVER, British Columbia, April 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V und ASX: EMN; OTCQX: EUMNF; Frankfurt: E06) (das „Unternehmen“ oder „EMN“) freut sich, die Berufung von Hanna Schweitz in den Vorstand ab dem 25. April 2022 bekannt zu geben.



Frau Schweitz verfügt über beträchtliche Erfahrung in der Metall- und EF-Batteriematerialienbranche, die im Rahmen der Weiterentwicklung des Manganprojekts Chvaletice (das „Projekt“) in der Tschechischen Republik für das Unternehmen von unschätzbarem Wert sein wird.

Frau Schweitz ist zurzeit Direktorin des Geschäftsbereichs Batteriematerialien und Anlagenentwicklung bei WMC Energy, einem unabhängigen Unternehmen für den Handel mit physischen Rohstoffen und die Entwicklung von Industrieanlagen mit Sitz in den Niederlanden. WMC Energy unterstützt Unternehmen in den Lieferketten für Lithium-Ionen-Batteriematerialien bei der Rohstoffversorgung, Finanzierung und Risikominderung. Vor ihrer Tätigkeit bei WMC Energy war sie drei Jahre lang als Direktorin des Geschäftsbereichs Metalle und Rohstoffe bei Northvolt AB tätig und leitete das Team, das für die Beschaffung von Metallen (Kupfer und Aluminium) und Kathodenrohstoffen (Nickel, Mangan, Kobalt und Lithium) zuständig war.

Zuvor war Frau Schweitz 13 Jahre lang bei Boliden AB, einem großen europäischen Metallproduzenten und -verarbeiter, in verschiedenen leitenden Positionen tätig, vor allem in den Bereichen Einkauf, Verkauf und Risikomanagement für eine Vielzahl von Edel- und Basismetallen. Frau Schweitz hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft der Universität Umeå in Schweden.

Dr. Matthew James, Präsident und CEO von Euro Manganese, sagte dazu: „Wir begrüßen Hanna Schweitz in unserem Vorstand. Sie bereichert unsere kollektiven Fähigkeiten und Erfahrungen, was uns bei der weiteren Zusammenarbeit mit unseren Kunden auf dem schnelllebigen Markt für Batterierohstoffe enorm helfen wird. Ihre Fähigkeiten sind äußerst relevant und wir freuen uns darauf, von ihren Kenntnissen und Perspektiven zu profitieren.“

Frau Schweitz sagte: „Ich freue mich, Teil von Euro Manganese zu sein. Ein Unternehmen, das in Europa ein Projekt zur Gewinnung wichtiger Batterierohstoffe durch das Recycling alter Bergbauhalden entwickelt, ist genau das, was wir brauchen, um den Übergang zu einer wirklich nachhaltigen Gesellschaft zu unterstützen.“

Frau Schweitz wurden Aktienoptionen für den Erwerb von 500.000 Stammaktien des Unternehmens gewährt, die über eine Laufzeit von zehn Jahren zu einem Ausübungspreis von 0,4775 CAD pro Stammaktie ausgeübt werden können. Die Optionen sind zu einem Drittel am ersten, am zweiten und am dritten Jahrestag der Gewährung ausübbar.

Einzelheiten zur Telefonkonferenz für das betriebliche Update zum zweiten Quartal 2022

Euro Manganese wird am Montag, den 16. Mai 2022 um 15:30 Uhr PT (18:30 Uhr ET) (Dienstag, 17. Mai 2022 um 8:30 Uhr AEST) eine Telefonkonferenz abhalten, um ein betriebliches Update zum zweiten Quartal 2022 zu geben. CEO Matt James und CFO Martina Blahova werden ein betriebliches Update zu dem Projekt und seinen kommenden Meilensteinen geben. Die Telefonkonferenz wird auch im Internet übertragen: https://edge.media-server.com/mmc/p/8avtssir

Nordamerika Europa Australien Datum 16. Mai 2022 16. Mai 2022 17. Mai 2022 Uhrzeit 15:30 Uhr PT | 18:30 Uhr ET 23:30 Uhr BST 6:30 Uhr AWST | 8:30 Uhr AEST Einwahl (855) 702-9142

Konferenz-ID:2780906 +1 (478) 219-0702

Konferenz-ID:2780906 (180) 000-5989

Konferenz-ID:2780906

Über Euro Manganese Inc.

Euro Manganese Inc. ist ein Spezialchemieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Entwicklung des Chvaletice Manganprojekts liegt, an dem es zu 100 % beteiligt ist. Ziel der Gesellschaft ist es, ein führender, wettbewerbsfähiger und umweltfreundlicher Anbieter von ultrahochreinen Manganprodukten im Herzen Europas zu werden, der sowohl die Industrie für Elektrofahrzeugbatterien als auch andere hochtechnologische Anwendungen bedient. Das vorgeschlagene Projekt befasst sich mit der Aufbereitung bedeutender Manganlagerstätten in historischen Abraumhalden aus einer stillgelegten Mine, die strategisch günstig in der Tschechischen Republik innerhalb der Europäischen Union gelegen sind. Gleichzeitig mit der Produktion hochreinen Mangans wird im Rahmen des Projekts das Abraumgebiet saniert, das seit langem die Ursache der Grundwasserverschmutzung ist.

