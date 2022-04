English French

VELIZY-VILLACOUBLAY — le 27 avril 2022

Dans le cadre de son programme de numérisation industrielle, Faurecia utilise la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes pour optimiser la logistique de ses véhicules à guidage automatique

L’équipementier a étendu l’utilisation de la plateforme 3DEXPERIENCE pour simuler la logistique entrante des véhicules à guid age automatique dans ses usines

En optimisant la navigation de ses AGV, Faurecia améliore le flux logistique et l’efficacité opérationnelle de ses équipements

Les expériences de jumeaux virtuels permettent aux fournisseurs du secteur automobile de simuler et de tester certaines configurations de fabrication complexes en amont de la production





Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA) annonce que Faurecia, entité du groupe FORVIA, acteur technologique majeur de l’industrie automobile mondiale, a étendu son utilisation de la plateforme 3DEXPERIENCE dans le but d’optimiser la logistique entrante de ses véhicules à guidage automatique (AGV). L’équipementier gère la complexité croissante de son environnement de fabrication en améliorant le flux logistique, en augmentant l’efficacité, en réduisant les coûts et en livrant les produits à ses clients conformément aux délais fixés et de manière plus durable.

Faurecia utilise l’Industry Solution Experience « On Target Vehicle Launch » basée sur la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes afin de déterminer et valider les meilleurs scénarios logistiques pour les lignes d’assemblage dédiées à la fabrication à la commande (make-to-order). L’équipementier peut ainsi simuler et visualiser la navigation des véhicules à guidage automatique en fonction des postes de travail, des ressources disponibles, des variabilités et des contraintes d’assemblage, du flux et de l’équilibrage des lignes dans le cadre d’une même expérience de jumeau virtuel, avant de lancer la production pour un client.

Les environnements de fabrication des équipementiers automobiles sont de plus en plus complexes, ce qui permet d’augmenter le nombre de variantes de produits utilisées dans différents programmes avec des délais toujours plus serrés en gérant les modifications technologiques de dernière minute dans des usines de plus en plus automatisées.

L’optimisation de la navigation des AGV marque une étape clé du programme de numérisation industrielle de Faurecia initié par son activité Clean Mobility et aujourd’hui utilisé pour transformer les processus de production des sièges, des systèmes d’intérieur et de l’électronique qui équipent le Cockpit du Futur connecté, prédictif et personnalisé en réponse à ces tendances. Avec la plateforme 3DEXPERIENCE, Faurecia peut synchroniser les machines, optimiser les approvisionnements, réduire l’empreinte d’implantation des ateliers, raccourcir les temps de cycle, ainsi qu’améliorer l’efficacité énergétique et de fabrication tout en assurant une continuité numérique totale entre les produits, les processus et une usine.

« Nous nous sommes engagés à atteindre la neutralité carbone d’ici 2030 en commençant par réduire la consommation d’énergie de nos usines de 15 %. Cette ambition passe par le développement simultané de nouveaux produits et processus, ainsi que la réduction des déchets au sein des flux logistiques », déclare Patrick Brionne, Group Industrial Strategy & ME Director, Faurecia. « Avec la plateforme 3DEXPERIENCE, nous optimisons la navigation de nos véhicules à guidage automatique et pouvons augmenter nos performances de production dès le premier jour. Nous avons déjà identifié un goulot d’étranglement avant de lancer la production, ce qui nous a permis de revoir la conception du processus, l’implantation et le flux des AGV pour être en mesure de livrer les pièces demandées conformément aux exigences de notre client. »

« Les fournisseurs doivent être capables d’introduire de nouveaux produits, de lancer de nouveaux programmes et de rationaliser les processus de production de façon à la fois rapide et durable. Le flux des AGV joue un rôle clé dans la compétitivité. La plateforme 3DEXPERIENCE permet à des équipementiers comme Faurecia d’améliorer la logistique au sein des usines existantes et de planifier la construction d’usines qui seront à l’avenir encore plus efficaces », déclare Laurence Montanari, vice-présidente, industrie Transport et Mobilité de Dassault Systèmes.

