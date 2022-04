English French

Communiqué de Presse

VELIZY-VILLACOUBLAY — 27 avril 2022

Dassault Systèmes dévoile

sa future gouvernance

Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) dessine sa future gouvernance, anticipant l’évolution attendue le 9 janvier 2023, date à laquelle le Président du Conseil d’administration, M. Charles Edelstenne, atteindra la limite d’âge prévue par les statuts pour l’exercice de cette fonction.

Le Conseil d’administration de Dassault Systèmes, réuni le 26 avril 2022, a formalisé, sur recommandation du Comité des rémunérations et de sélection, les prochaines étapes d’un plan de succession réfléchi de longue date, conformément à la stratégie long terme de Dassault Systèmes :

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale des actionnaires du 19 mai 2022 le renouvellement des mandats d’administrateur arrivant à expiration de MM. Charles Edelstenne, Bernard Charlès et Pascal Daloz.





Si ces mandats sont renouvelés, le Conseil, qui se tiendra à l’issue de l’Assemblée générale du 19 mai 2022, décidera de :



renouveler le mandat de Président du Conseil d’administration de M. Charles Edelstenne jusqu’au 9 janvier 2023, date à laquelle il restera administrateur et deviendra Président d’honneur ;



renouveler les mandats de Vice-président du Conseil d’administration et de Directeur Général de M. Bernard Charlès jusqu’au 9 janvier 2023, date à laquelle il deviendra Président-Directeur Général. M. Bernard Charlès avait été nommé Vice-président du Conseil en 2016 ; nommer M. Pascal Daloz Directeur Général Délégué à compter du 9 janvier 2023.







En 2020, M. Pascal Daloz a été nommé Directeur Général Adjoint, Opérations et Finances et, à ce titre, dirige le Comité exécutif opérationnel. Depuis janvier 2022, M. Rouven Bergmann est Directeur Général Adjoint, Finances, permettant à M. Pascal Daloz de se consacrer entièrement à sa mission de Directeur Général Adjoint, Opérations. M. Pascal Daloz est également administrateur de Dassault Systèmes.

Mme Laurence Daures-Lescourret, administratrice indépendante et Présidente du Comité des rémunérations et de sélection, a été nommée administratrice référente le 15 mars 2022, avec notamment pour missions l’organisation des travaux des administrateurs indépendants, l'organisation de l’évaluation du fonctionnement du Conseil ainsi que la prévention et la gestion des éventuels conflits d’intérêts des administrateurs.

Commentaire de Charles Edelstenne, Président du Conseil d’administration de Dassault Systèmes :

« Auprès de moi depuis plus de 35 ans, Bernard Charlès, en tant que Directeur général et Vice-président du Conseil, joue un rôle essentiel dans le développement de Dassault Systèmes, l’élaboration et la mise en œuvre de sa stratégie et de sa vision. Il a été le moteur des transformations majeures qui ont marqué l’industrie et permis la croissance de l’entreprise. Dassault Systèmes a toujours préparé son avenir en assurant la continuité managériale et en associant les talents de différentes générations de leaders. Aujourd’hui, je suis fier que Bernard incarne Dassault Systèmes et il a toute ma confiance pour continuer à développer l'entreprise. »

Commentaire de Bernard Charlès, Vice-président du Conseil d’administration et Directeur Général de Dassault Systèmes :

« Notre travail en duo sur près de deux générations nous a permis d’apprendre l’un de l’autre et d’apprécier cette confrontation d’idées à partir de laquelle nous avons pu développer Dassault Systèmes à l’échelle mondiale. Mon intention est d’appliquer cette même école dans le duo que je forme déjà avec Pascal Daloz depuis plus de 20 ans. Je remercie infiniment Charles de participer, au sein du Conseil, à nos travaux pour les années futures.

Je suis sincèrement reconnaissant à l'ensemble du Conseil d'administration et à la famille Dassault pour leur confiance et leur solide soutien. Nous partageons la même conviction : les univers virtuels sont une puissance de progrès pour les entreprises, les patients, les consommateurs, les citoyens… Avec l'ensemble de l'équipe de direction, nous continuons à développer l'entreprise, à aider nos clients à inventer de nouvelles offres dans l'économie de l'expérience et trouver des solutions concrètes de développement durable. Nous conforterons ainsi la contribution de Dassault Systèmes dans les trois secteurs majeurs de l'économie que sont les Industries Manufacturières, les Sciences de la vie et la Santé, et les Infrastructures et les Villes. »

