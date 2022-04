Harju Elekter kontserni konsolideeritud majandustulemused, 1-3/2022

English Estonian

Harju Elektri aasta algas ootusrikkalt rekordilise tellimusraamatu, materjali hindade stabiliseerumise võimaluse ning raamlepingute hinnaläbirääkimistega. Sellele vaatamata kujunes kvartal Harju Elektri jaoks keeruliseks ning tulemusele sai saatuslikuks üksteise järel tekkinud ülemaailmsed väljakutsed. Sõjategevusel ei ole otsest mõju Harju Elektri tegevusele, kuna meie sihtturud on alati olnud Põhjamaad ja Lääne-Euroopa. Samas näeme kaudseid mõjusid. Suurenenud energia hind, jätkuv materjali ja põhikomponentide hinnatõus, tarneahelate tõrked ning maalimas järjepidevate kriiside mõjul hoogustunud inflatsioon on tegurid, mis tahes-tahtmata mõjutavad ettevõtte kasumlikkust. Tugevast müügitulu kasvust hoolimata lõppes kvartal kahjumis: tellimusi ei õnnestunud piisava efektiivsusega täita ega materjali hinnatõusu täielikult tellijatele edasi kanda. Selleks, et hoida tootmisüksused stabiilselt töös, tõsta esimese kvartali oodatust madalamat tarnekindlust ja valmistuda aasta tellimuste täitmiseks, on kontsern võtnud suuna järgnevatel perioodidel hoida kõrgemaid materjali varusid ja sõlmida tarnijatega suuremamahulisi kokkuleppeid.

Müügitulu, kulud ja kasum

2022. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 37,3 (2021 I kv: 30,7) miljonit eurot, mis kasvas võrreldava perioodi suhtes 21,5%. Seejuures suurenes müügitulu kõigil kontserni suurimatel sihtturgudel: Eestis, Soomes, Rootsis ja Norras. Kasvu tagasid eelmise aasta alguses sõlmitud pikaajalised ja suuremahulised lepingud.

EUR’000 3 kuud 3 kuud muutus 2022 2021 Müügitulu 37 321 30 717 21,5% Brutokasum 2 986 3 844 -22,3% Ärikasum (-kahjum) enne kulumit (EBITDA) -68 1 485 -104,6% Ärikasum (-kahjum) (EBIT) -1 125 516 -318,0% Perioodi puhaskasum (-kahjum) -1 294 297 -535,7% sh emaettevõtte omanike osa -1 308 310 -521,9% Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurot) -0,07 0,02 -450,0%

Aruandekvartali äritegevuse kulud olid kokku 38,4 (2021 I kv: 30,3) miljonit eurot. Valdava osa äritegevuskulude 26,6%-sest tõusust andis müüdud toodete ja teenuste kulude kasv: kvartalite võrdluses 7,5 miljonit eurot. Müüdud toodete ja teenuste kulude kasv ületas müügitulude kasvutempot 6,3 protsendipunkti võrra. Kontserni turustuskulud kasvasid 0,1 miljoni euro võrra 1,4 miljoni euroni, moodustades kontserni äritegevusekuludest 3,5% ja müügitulust 3,6%. Üldhalduskulud kasvasid 0,4 miljoni euro võrra 2,7 miljoni euroni, moodustades kontserni aruandekvartali äritegevusekuludest 7,0% ja müügitulust 7,1%. Turustus- ja üldhalduskulude kasv jäi siiski alla käibe kasvule. Tööjõukulud kvartalite võrdluses kasvasid, olles 8,7 (2021 I kv: 7,3) miljonit eurot. Valdava osa tööjõukulude ja keskmise töötasu kasvust andis personali märkimisväärne juurdekasv ning kõikidel turgudel tööjõupuudusest tingitud palgasurve.

Aruandekvartali konsolideeritud brutokasum oli 2986 (2021 I kv: 3844) tuhat eurot ja brutokasumi marginaaliks kujunes 8,0% (2021 I kv: 12,5%). Konsolideeritud ärikahjum (EBIT) oli -1 125 (2021 I kv: ärikasum 516) tuhat eurot. Esimese kvartali ärirentaabluseks kujunes -3,0% (2021 I kv: 1,7%). Aruandekvartali konsolideeritud puhaskahjum oli -1 294 (2021 I kv: puhaskasum 297) tuhat eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas -1 308 (2021 I kv: 310) tuhat eurot. Puhaskahjum aktsia kohta oli esimeses kvartalis -0,07 eurot.

Põhitegevusala ja turud

Kontserni põhitegevusala, tootmine, moodustas kontserni konsolideeritud müügitulust 87,7%. Elektriseadmeid tootvate ettevõtete müügimahtude kasvu toel suurenes tootmissegmendi müügimaht aruandekvartalis 20,3% 32,7 miljoni euroni.

Müük Eesti turule kasvas kvartalite võrdluses 36,1% võrra 6,9 (2021 I kv: 5,1) miljoni euroni. Kasv tuli peamiselt hermeetiliste jaotustrafode ning jaotuskappide müügimahu suurenemisest. Eesti turg moodustas aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 18,5% (2021 I kv: 16,5%).

Kontserni müügitulu Soomes oli aruandekvartalis 16,7 (2021 I kv: 14,6) miljonit eurot. Valdav osa aruandekvartali müügimahust moodustas alajaamade müük Soome elektrivõrguettevõtetele. Planeeritud aruandekvartali müügimaht projektimüügi osas ei täitunud seoses mõningate komponentide defitsiidi ning haiguskolletest tingitud tootmiskatkestustega. Kontserni suurimale turule müüdi aruandekvartalis 44,7% (2021 I kv: 47,5%) Harju Elektri toodetest ja teenustest.

Müük Rootsi turule kasvas aruandekvartalite võrdluses 9%, olles 5,8 (2021 I kv: 5,3) miljonit eurot. Tegevusmahud on stabiliseerunud, jätkus sihipärane töö. Rootsi moodustas aruandekvartali konsolideeritud müügitulust 15,6% (2021 I kv: 17,4%), jäädes seekord suuruselt kolmandaks turuks.

Aruandekvartalis müüdi Norra turule 4,5 (2021 I kv: 1,9) miljoni euro väärtuses kontserni tooteid ja teenuseid, mis oli 141,2% rohkem kui eelneva aasta samal perioodil. Müügitulu muutus on tingitud madalast tellimusmahust võrdlusperioodil. Pikemat perioodi jälgides saab tõdeda, et laevandussektori tellimusmahud on taastunud keskmisele tasemele. Norra turg moodustas kvartali müügitulust 12,1% (2021 I kv: 6,1%).

Investeeringud

Harju Elekter investeeris esimese kvartali jooksul põhivarasse kokku 1,5 (2021 I kv: 2,1) miljonit eurot, sealhulgas kinnisvarainvesteeringutesse 1,0 miljonit eurot, materiaalsesse põhivarasse 0,4 (2021 I kv: 2,0) miljonit eurot ja immateriaalsesse põhivarasse 0,1 (2021 I kv: 0,1) miljonit eurot. Valdav osa aruandeperioodi investeeringutest suunati Allika Tööstuspargi tootmis- ja laoruumide kompleksi Laohotell III ehitusse ning tootmistehnoloogilisse põhivarasse.

Pikaajalised finantsinvesteeringud vähenesid aruandeperioodil kokku 0,8 miljoni euro võrra 24,4 miljoni euroni. Peamiseks muutuseks oli osaline väärtpaberite müük ning õiglase väärtuse 0,5 miljoni eurone väärtuse langus esimeses kvartalis. Noteeritud väärtpaberite osalisest müügist laekus aruandekvartalis kokku 665 tuhat eurot, millest realiseerunud kasum oli 0,2 miljonit eurot. Võrreldaval perioodil laekus noteeritud väärtpaberite müügist 0,2 miljonit eurot, millest realiseerunud kasum oli 43 tuhat eurot. Aruandekvartalis suurendas Harju Elekter Oy 0,2 miljoni euro võrra osalust tehnoloogiaettevõttes IGL-Technologies Oy 5,5%-lt 10%-ni.

Aktsia

Ettevõtte aktsia sulgus aruandekvartali viimasel kauplemispäeval Nasdaq Tallinna börsil 6,92 euro tasemel. AS Harju Elektril oli 31.03.2022 seisuga 9745 aktsionäri. Aruandekvartali jooksul suurenes aktsionäride arv 358 võrra.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE Auditeerimata EUR'000 31.03.2022 31.12.2021 VARAD Käibevarad Raha ja raha ekvivalendid 286 574 Nõuded ostjatele ja muud nõuded 35 663 33 689 Ettemaksed 3 119 1 844 Varud 37 692 27 437 Käibevara kokku 76 760 63 544 Põhivara Edasilükkunud tulumaksu vara 776 690 Pikaajalised finantsinvesteeringud 24 410 25 222 Kinnisvarainvesteeringud 24 603 23 903 Materiaalne põhivara 26 303 26 654 Immateriaalne põhivara 7 659 7 544 Põhivara kokku 83 751 84 013 VARAD KOKKU 160 511 147 557 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Kohustused Võlakohustused 21 354 16 912 Ostjate ettemaksed 6 681 4 659 Võlad tarnijatele ja muud võlad 31 063 24 490 Maksuvõlad 3 663 3 156 Lühiajalised eraldised 51 35 Lühiajalised kohustused kokku 62 812 49 252 Võlakohustused 12 401 11 426 Muud pikaajalised kohustused 33 33 Pikaajalised kohustused kokku 12 434 11 459 KOHUSTUSED KOKKU 75 246 60 711 Omakapital Aktsiakapital 11 352 11 352 Ülekurss 1 601 1601 Reservid 18 278 18 716 Jaotamata kasum 54 158 55 315 Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 85 389 86 984 Mittekontrolliv osalus -124 -138 Omakapital kokku 85 265 86 846 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 160 511 147 557





KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE Auditeerimata EUR'000 3 kuud 3 kuud 2022 2021 Müügitulu 37 321 30 717 Müüdud toodete ja teenuste kulud -34 335 -26 873 Brutokasum 2 986 3 844 Turustuskulud -1 350 -1 214 Üldhalduskulud -2 665 -2 217 Muud äritulud 56 172 Muud ärikulud -152 -69 Ärikasum (-kahjum) -1 125 516 Finantstulud 39 17 Finantskulud -119 -98 Kasum (-kahjum) enne maksustamist -1 205 435 Tulumaks -89 -138 Perioodi puhaskasum (-kahjum) -1 294 297 Puhaskasumi (-kahjum) jaotus Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist -1 308 310 Mitte-kontrolliv osa puhaskasumist 14 -13 Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR) -0,07 0,02 Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (EUR) -0,07 0,02





KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE Auditeerimata EUR'000 3 kuud 3 kuud 2022 2021 Perioodi puhaskasum (-kahjum) -1 294 297 Muu koondkasum (-kahjum) Kirjed, mis hiljem võib klassifitseerida kasumiaruandesse Valuutakursi vahed välisettevõtte ümberarvestusel 20 -23 Kirjed, mida hiljem ei klassifitseerita kasumiaruandesse Realiseerunud kasum finantsvara müügist 151 43 Finantsvara ümberhindluse netokasum/netokahjum (-) -521 365 Perioodi muu koondkasum (-kahjum) kokku -350 385 Perioodi koondkasum (-kahjum) kokku -1 644 682 Koondkasumi (-kahjum) jaotus: Emaettevõtte omanike osa koondkasumist -1 658 695 Mitte-kontrolliv osa koondkasumist 14 -13

