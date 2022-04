English Finnish

WithSecuren osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2022

Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoiminnoissa, kuluttajatietoturvaliiketoiminnan jakautuminen etenee



WithSecure Oyj:n hallitus ilmoitti 17.2.2022, että se on päättänyt ehdottaa yhtiön kuluttajatietoturvaliiketoiminnan eriyttämistä osittaisjakautumisella. Suunnitelma on siirtää Kuluttajatietoturvaliiketoiminta uuteen itsenäiseen yhtiöön, jonka nimeksi tulee F-Secure Oyj (”F-Secure”). WithSecure jatkaa Yritystietoturvaliiketoimintaa uudella nimellä (”WithSecure”). Jakautumissuunnitelman edistymisen mukaisesti WithSecure esittää Kuluttajatietoturvaliiketoiminnan Lopetettuna toimintona IFRS 5 -standardin mukaan vuoden 2022 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen. Aiempien vuosineljännesten tuloslaskelmat on oikaistu vastaavasti. Tässä osavuosikatsauksessa tietyt tunnusluvut esitetään Yhdistettyjen toimintojen pohjalta, ja ne sisältävät sekä WithSecuren (Jatkuvat toiminnot) että F-Securen (Lopetetut toiminnot).

Keskeiset tapahtumat tammi–maaliskuu (Q1)

WithSecure (Jatkuvat toiminnot)

WithSecuren liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 32,4 miljoonaa euroa (31,5 milj. eur) Pilvipohjaisten yritystietoturvatuotteiden 1 liikevaihto kasvoi 29 % ja oli 15,2 miljoonaa euroa (11,8 milj. eur) Paikallisesti hallinnoitujen yritystietoturvatuotteiden liikevaihto laski 7 % ja oli 7,1 miljoonaa euroa (7,7 milj. eur) Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihto laski 17 % ja oli 10,0 miljoonaa euroa (12,0 milj. eur) Vertailukelpoinen liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla.

Pilvipohjaisten yritystietoturvatuotteiden jatkuva vuosilaskutus 2 kasvoi 36 % ja oli 64,1 miljoonaa euroa (47,0 milj. eur). Jatkuva vuosilaskutus kasvoi 5 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

kasvoi 36 % ja oli 64,1 miljoonaa euroa (47,0 milj. eur). Jatkuva vuosilaskutus kasvoi 5 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. WithSecuren arvioitu vertailukelpoinen käyttökate 3 laski ja oli -5,2 miljoonaa euroa (-1,5 milj. eur)

laski ja oli -5,2 miljoonaa euroa (-1,5 milj. eur) Oikaistun käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -4,4 miljoonaa euroa (0,0 eur)

F-Secure (Lopetetut toiminnot)

F-Securen liikevaihto kasvoi 4 % ja oli 27,4 miljoonaa euroa (26,3 milj. eur) Kumppanikanavan liikevaihto kasvoi 4 % ja oli 21,7 miljoonaa euroa (20,8 milj. eur) Suoramyyntikanavan liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 5,7 miljoonaa euroa (5,5 milj. eur)

F-Securen arvioitu vertailukelpoinen käyttökate 3 kasvoi 17 % ja oli 13,0 miljoonaa euroa (11,2 milj. eur)

kasvoi 17 % ja oli 13,0 miljoonaa euroa (11,2 milj. eur) Oikaistun käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -2,7 miljoonaa euroa (0,0 eur)

Rule of 40 -tunnusluku4 ylittyi ja oli 52 %





Yhdistetyt toiminnot

Yhdistettyjen toimintojen liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 59,7 miljoonaa euroa (57,8 milj. eur); vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu oli 8 %

Yhdistettyjen toimintojen oikaistu käyttökate laski 18 % ja oli 7,9 miljoonaa euroa (9,6 milj. eur)

Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (0,03 eur)

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 1,1 miljoonaa euroa (6,3 milj. eur)

Tämän katsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, jollei toisin mainita. Vertailukausien tuloslaskelmaluvut on oikaistu IFRS5 -standardin käyttöönotosta johtuen. Katsauksessa esitetyt prosenttiosuudet ja tunnusluvut voivat sisältää pyöristyseroja, joten ne eivät välttämättä vastaa täsmällisesti esitettyjä kokonaissummia.





1Yritystietoturvatuotteet pois lukien paikallisesti hallinnoidut tuotteet (Business Suite). Pilviratkaisuvalikoima sisältää seuraavat tuotteet: Elements Cloud, Cloud Protection for Salesforce ja Countercept.







2Yritystietoturvatuotteiden jatkuva vuosilaskutus lasketaan kertomalla vuosineljänneksen viimeisen kuukauden toistuva kuukausilaskutus kahdellatoista. Toistuva kuukausilaskutus sisältää kuukauden aikana kirjatut tulot, lukuun ottamatta kertaluonteisia tuloja.







3 Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate - selvitys Keskeiset tapahtumat -osion lopussa







4 Rule of 40 -tunnusluku lasketaan summaamalla arvioitu vertailukelpoinen käyttökate (%) ja liikevaihdon kasvu (%)





Vuoden 2022 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen tulevan F-Securen taloudelliset tiedot esitetään Lopetettuina toimintoina IFRS 5 -standardin mukaan jakautumissuunnitelman edistymisen mukaisesti. Liiketoiminnan muut kulut jaetaan varojen, velkojen ja resurssien tosiasiallisen omistuksen mukaan jakautumisen jälkeen. Tuloksena olevat luvut eivät täysin vastaa kummankaan liiketoiminnan kannattavuutta erillisenä yhtiönä. WithSecuren (Jatkuvat toiminnot) kulut sisältävät F-Securen tukemiseen allokoitujen resurssien kulut siirtymävaiheen aikana. Siirtymävaiheen palvelusopimusten (”TSA-sopimus”) mukaan WithSecure saa korvauksen näistä kuluista. Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate esitetään kannattavuuden lisämittarina vertailukelpoisuuden lisäämiseksi kausien välillä. Siitä on poistettu (Lopetetuissa toiminnoissa lisätty) tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä WithSecuren hallussa oleviin tiloihin liittyviä kustannuksia. Vertailukaudet on esitetty vastaavalla tavalla. Liitetiedossa 6 Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys on selvitetty lukujen väliset yhteydet.

milj. eur WithSecure

(Jatkuvat toiminnot) F-Secure

(Lopetetut toiminnot) Oikaistu käyttökate (EBITDA) Q1 2022

(laskettu IFRS 5:n mukaisilla luvuilla) -6,9 14,8 Tutkimus ja tuotekehitys 1,3 -1,3 WithSecuren hallussa olevien tilojen kustannukset 0,4 -0,4 Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate Q1 2022 -5,2 13,0

Näkymät

WithSecure julkaisee tarkemmat näkymät vuodelle 2022 myöhemmin, kun jakautumisprosessi on edennyt pidemmälle.

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet (ennallaan)

WithSecuren yritystietoturvaliiketoiminnan keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

Kasvutavoite: Kaksinkertaistaa liikevaihto orgaanisesti vuoden 2025 loppuun mennessä

Kannattavuustavoite: Oikaistu käyttökate saavuttaa nollatason vuoden 2023 loppuun mennessä ja oikaistu käyttökateprosentti noin 20 % vuoteen 2025 mennessä

F-Securen kuluttajatietoturvaliiketoiminnan keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

Kasvutavoite: Korkea yksinumeroinen orgaanisen liikevaihdon kasvu

Kannattavuustavoite: Oikaistu EBITA-marginaali yli 42 % alkuvaiheen kasvuinvestointien jälkeen

Toimitusjohtaja Juhani Hintikka





WithSecure aloitti vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen tilausten ja liikevaihdon kasvulla sekä yritys- että kuluttajaliiketoiminnoissa. Tästä neljänneksestä alkaen kuluttajaliiketoiminnan luvut esitetään erillään jatkuvista toiminnoista, kuvastaen osittaisjakautumiseen liittyvien suunnitelmien edistymistä.

Pilvipohjaisten yritystietoturvatuotteiden jatkuva vuosilaskutus kasvoi 36 % ja oli 64 miljoonaa euroa (47 milj.eur). Asiakkaat valitsevat lisääntyvässä määrin ratkaisun, joka sisältää useamman kuin yhden tuotteen WithSecuren Elements-alustalta.

Hallinnoiduissa tietoturvapalveluissa (MDR) vahva kasvu jatkui, ja vuosineljännes päätettiin uuden merkittävän Fortune 500 -yritysasiakkaan sopimuksen merkeissä. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvu oli erityisen vahvaa Saksassa,Suomessa ja Yhdysvalloissa, mutta myös muilla eurooppalaisilla markkinoilla tapahtuu hyvää kehitystä.

Olemme tyytyväisiä Cloud Protection for Salesforce -tuotteen huomattavasti lisääntyneeseen kysyntään, erityisesti pohjoisamerikkalaisten ja japanilaisten Salesforce-ohjelmiston käyttäjien keskuudessa.

Kaiken kaikkiaan muuntautumisemme SaaS (”Security as a Service”; turvallisuus palveluna) -yhtiöksi edistyy hyvin: pilvipohjaiset yritystietoturvatuotteet edustavat jo lähes puolta WithSecuren yritystietoturvaliiketoiminnan liikevaihdosta.

Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihto laski hieman. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat divestoinnit – Ison-Britannian julkisen sektorin konsultoinnin myynti joulukuussa 2021 sekä Etelä-Afrikan tytäryhtiön myynti helmikuussa 2022. Vertailukelpoinen liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla. Kyberturvallisuuteen liittyvän konsultoinnin kysyntä on vahvaa. Teemme paljon töitä sekä rekrytointien että yrityksen sisäisten toimien parissa turvataksemme asiakkaiden tarpeita vastaavan asiantuntijajoukon kehittämisen ja mahdollistaaksemme kasvun sitä kautta.

Kuluttajaliiketoiminta jatkoi hyvää suoriutumista 4 prosentin liikevaihdon kasvulla. Ensimmäisen vuosineljänneksen lopulla julkaisimme kumppanikanavamme kautta uuden käyttäjäliittymän, joka yhdistää kaikki tuotteet saumattomasti yhden sovelluksen alle. TOTAL-tuoteperheen kasvu kasvattaa myös keskimääräistä asiakaskohtaista liikevaihtoa, joka on keskeinen tekijä F-Securen kasvustrategiassa.

Seuraamme järkyttyneinä ja surullisina Ukrainan sotaa. Sodalla tulee olemaan pitkäaikaisia ja syvällisiä vaikutuksia useilla elämän alueilla. Yksi seurauksista on lisääntynyt tietoisuus kyberturvallisuuden tärkeydestä.

Haluan myös kiittää kollegoitamme WithSecurella, jotka ovat tukeneet Ukrainaa huolehtimalla pakolaisista tai muilla tavoin.

Helmikuussa julkaisemamme suunnitelma kuluttajaliiketoiminnan eriyttämisestä osittaisjakautumisella on edennyt suunnitellusti. Maaliskuun 16. päivänä pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä yhtiön nimi muuttui F-Securesta WithSecureksi, jonka uusi brändi esiteltiin joitakin päiviä myöhemmin. Maaliskuussa keräsimme n. 77 miljoonan euroa suunnatulla osakeannilla. Anti osoitti, että sijoittajat uskovat kasvustrategiaamme ja tulevaisuuden suunnitelmiimme. Osittaisjakautumisesta päättää toukokuun 31. päiväksi koolle kutsuttu ylimääräinen yhtiökokous. Jakautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on kesäkuun 30. päivä ja kaupankäynnin uuden yhtiön osakkeilla on tarkoitus alkaa 1. heinäkuuta.

Taloudellinen kehitys

milj. eur 1–3/2022 1–3/2021 Muutos % 1–12/2021 WithSecure (Jatkuvat toiminnot) Liikevaihto 32,4 31,5 3 % 130,0 Pilvipohjaiset yritystietoturvaratkaisut 15,2 11,8 29 % 52,7 Paikallisesti hallinnoidut yritystietoturvaratkaisut 7,1 7,7 -7 % 30,0 Kyberturvallisuuskonsultointi 10,0 12,0 -17 % 47,2 Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -11,1 -10,1 10 % -41,5 Bruttokate 21,3 21,4 -1 % 88,5 % liikevaihdosta 65,8 % 68,0 % 68,1 % Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 0,4 6 % 2,51) Liiketoiminnan muut kulut 1) -28,7 -24,9 15 % -107,6 myynti ja markkinointi -18,8 -16,1 17 % -68,0 tutkimus ja tuotekehitys -7,9 -6,5 22 % -28,5 hallinto -2,0 -2,3 -17 % -12,7 Oikaistu käyttökate (EBITDA) 2) -6,9 -3,2 118 % -17,2 % liikevaihdosta -21,4 % -10,1 % -13,3 % Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät divestoinnit -3,1 0,5 strategia -1,3 Käyttökate -11,4 -3,2 257 % -16,7 % liikevaihdosta -35,1 % -10,1 % -12,8 % Poistot ilman yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja 3) -2,5 -2,4 7 % -9,6 Arvonalentumiset -1,0 Yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot -0,7 -0,8 -10 % -2,8 Liikevoitto -14,6 -6,3 131 % -30,1 % liikevaihdosta -45,0 % -20,0 % -23,2 % Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate -5,2 -1,5 247% -11,3 % liikevaihdosta -16,1 % -4,8 % -8,7 % Oikaistu liikevoitto 2) -9,4 -5,5 70 % -26,8 % liikevaihdosta -29,2 % -17,6 % -20,6 % Saadut ennakot 67,9 63,5 7 % 66,4 F-Secure (Lopetetut toiminnot) Liikevaihto 27,4 26,3 4 % 106,3 Kumppanikanava 21,7 20,8 4 % 84,2 Suoramyyntikanava 5,7 5,5 3 % 22,1 Oikaistu käyttökate (EBITDA) 14,8 12,8 15 % 53,7 % liikevaihdosta 54,0 % 48,7 % 50,6 % Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät strategia 2,7 4,3 Liikevoitto 11,6 12,4 -6 % 47,8 % liikevaihdosta 42,5 % 47,3 % 45,0 % Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate 13,0 11,2 16 % 47,8 % liikevaihdosta 47,5 % 42,6 % 45,0 % Saadut ennakot 20,2 20,5 -1 % 19,7 Yhdistettyjen toimintojen tunnusluvut (sisältää Jatkuvat ja Lopetetut toiminnot) Liikevaihto 59,7 57,8 3 % 236,3 Oikaistu käyttökate (EBITDA) 7,9 9,6 -18 % 36,5 % liikevaihdosta 13,1 % 16,7 % 15,4 % Tulos per osake (euroa) 4) - 0,02 0,03 -173 % 0,08 Osinko, euroa/osake Saadut ennakot 88,1 84,0 5 % 86,1 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 1,1 6,3 -82 % 38,7 Pankkisaamiset ja käypään arvoon kirjattavat rahoitusvarat 121,5 47,1 158 % 53,0 Sijoitetun pääoman tuotto, % -6,2 % 22,5 % -128 % 15,6 % Omavaraisuusaste, % 73,4 % 54,0 % 36 % 59,5 % Velkaantuneisuusaste, % -53,7 % -14,2 % 277 % -25,8 % Henkilöstö kauden lopussa 1 589 1 670 -5 % 1 656

Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sekä poistot ja arvonalentumiset. Oikaisut ovat tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät yritysostoihin, integraatiokuluihin, uudelleenjärjestelyyn, liiketoimintojen myynnistä saatuihin voittoihin ja tappioihin sekä muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Oikaistujen kulujen erittely löytyy taulukko-osan liitteestä 6. Aineettomien hyödykkeiden poistot liiketoimintojen yhdistämisestä (yrityshankinnoissa hankintamenon allokoinnista syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot). Perustuen tilikauden keskimääräiseen ulkona olevien osakkeiden lukumäärään 161 314 834 (1–3/2022).

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiön liiketoiminnassa tai taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuosineljänneksen päättymisen jälkeen.

Lisätietoa

Tämä tiedote on tiivistelmä WithSecure Oyj:n osavuosikatsauksesta 1.1. – 31.3.2022. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä PDF-muodossa. Katsaus on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

