Atos: Premier trimestre 2022

Premier trimestre 2022

Croissance du chiffre d’affaires à taux de change constants : -0,6 %

Forte amélioration séquentielle par rapport au T4 2021

Objectifs 2022 confirmés

Journée investisseurs d’Atos : 14 juin 2022

Paris, le 27 avril 2022 : Atos, un leader international de la transformation digitale, du calcul haute performance et des infrastructures liées aux technologies de l’information, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du premier trimestre 2022.

Rodolphe Belmer, Directeur général d’Atos, a déclaré : « Le chiffre d’affaires d’Atos pour le premier trimestre est en ligne avec nos attentes et pleinement conforme à la séquence trimestrielle qui sous-tend nos objectifs 2022. Quoique négative, l’évolution du chiffre d’affaires à taux de change constants s’est améliorée séquentiellement par rapport au quatrième trimestre 2021, portée par une amélioration de notre ligne de métier Tech Foundations, tandis que les activités Digital et Cybersécurité sont restées en territoire nettement positif.



Atos a activement posé les bases de sa transformation en adaptant rapidement sa gouvernance, sous la conduite d’une équipe dirigeante renforcée, tout en continuant à capitaliser sur ses expertises-clés. Gartner à récemment classé Atos numéro un mondial des services de sécurité managés. Nous avons également dévoilé notre nouveau supercalculateur BullSequana de classe exascale, renforçant notre position de leader européen incontesté dans le domaine du calcul haute performance.

Nous avons poursuivi le recrutement à grande échelle de nouveaux talents dans nos activités de croissance et dépassé nos objectifs pour le premier trimestre, avec 8 200 nouvelles embauches brutes, principalement dans les zones offshore et nearshore.

Ces signes encourageants montrent que le Groupe commence à recueillir les fruits du plan de redressement énergique engagé en début d’année. Je suis convaincu que nous prenons les bonnes mesures pour positionner Atos sur une trajectoire de création de valeur de long terme ».

Chiffre d’affaires du T1 2022 : -0,6 % à taux de change constants, -2,4 % en organique

Le chiffre d’affaires consolidé d’Atos s’est élevé à 2 747 millions d’euros au T1 2022, en hausse de +2,1 % sur une base publiée et en baisse de -0,6 % à taux de change constants. La croissance organique est ressortie à -2,4 %. Le T1 2022 a ainsi montré une amélioration significative par rapport au T4 2021, où le chiffre d’affaires s’était contracté de -5,4 % à taux de change constants et de -6,9 % en organique, hors impact de la réévaluation d’un contrat de BPO (externalisation de processus métiers) au Royaume-Uni.

L’acquisition de Cloudreach a été finalisée le 3 janvier 2022 ; la société a été consolidée dans les comptes du Groupe et reportée dans les régions Amériques et Europe du Nord & APAC à partir de cette date. Au total, les acquisitions ont contribué à hauteur de +1,7 % à la croissance du chiffre d’affaires du Groupe. L’impact du change s’est élevé à +2,7 %, reflétant principalement l’appréciation du dollar américain et de la livre sterling par rapport à l’euro au cours de la période.



Chiffre d’affaires du T1 2022 par entité opérationnelle régionale

Suite à la mise en place de la nouvelle gouvernance simplifiée d’Atos, les entités opérationnelles régionales ont été modifiées. Le tableau ci-dessous présente les chiffres proforma du premier trimestre 2021 à taux de change constants. Une réconciliation entre les anciennes entités opérationnelles régionales et les nouvelles est présentée en annexe de ce communiqué de presse.

En millions d'euros T1 2022 T1 2021* variation à taux de change constants Amériques 647 637 +1,5% Europe du Nord & APAC 821 841 -2,3% Europe Centrale 617 629 -1,8% Europe du Sud 601 607 -1,0% Reste du Monde 60 51 +18,3% Total 2 747 2 765 -0,6% * A taux de change constants

Amériques : le chiffre d’affaires a progressé de +1,5 % à taux de change constants, porté par la contribution des acquisitions récentes dans les domaines des services multi-cloud (Cloudreach) et de la gestion du cycle de vie des produits (Processia). La croissance des activités Digital, en particulier avec la montée en puissance d’un important contrat dans le secteur Santé & Sciences de la Vie, a été compensée par une baisse dans les activités Unified Communication & Collaboration.

Europe du Nord & APAC : le chiffre d’affaires s’est inscrit en retrait de -2,3 % à taux de change constants. La forte croissance enregistrée dans les secteurs Industries et Santé & Sciences de la Vie a été compensée par un repli dans d’autres secteurs, en particulier celui des Télécommunications, Médias & Technologie, qui a pâti d’une baisse de volume dans l’activité « Lab-as-a-Service », ainsi que dans les Services financiers & Assurance, après la réévaluation de l’important contrat de BPO au Q4 2021, dont l’impact a cependant été atténué par la montée en puissance d’autres contrats.

Europe centrale : le chiffre d’affaires s’est contracté de -1,8 % à taux de change constants, sous l’effet d’un repli significatif en Télécommunications, Médias & Technologie suite au ralentissement de projets avec deux importants opérateurs de Télécommunications. La plupart des autres secteurs ont généré de la croissance, en particulier celui des Ressources & Services, grâce au lancement de nouveaux contrats avec un groupe mondial de services de restauration et un leader de la logistique.

Europe du Sud : le chiffre d’affaires est ressorti en baisse de -1,0 % à taux de change constants. La situation a été contrastée selon les secteurs. La croissance a été forte dans les activités digitales du secteur Santé & Sciences de la Vie, ainsi qu’en Industries, tirée par la montée en puissance d’un important contrat automobile et par un effet de rattrapage sur des contrats dans le calcul haute performance, décalés de 2021 à 2022. À l’inverse, le chiffre d’affaires a diminué dans le Secteur Public & Défense du fait d’une baisse de l’activité calcul haute performance, dans les Services financiers & Assurance en raison de la fin d’un contrat avec une banque espagnole de premier plan, et en Télécommunications, Médias & Technologie, suite à un repli des activités de revente de matériels et de logiciels.

Reste du Monde : le chiffre d’affaires a fortement progressé, de +18,3 % à taux de change constants, porté par l’activité liée aux Jeux olympiques de Pékin et par une forte croissance dans la plupart des secteurs.

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2022 par secteur d’activité

La situation a été contrastée d’un secteur à l’autre avec une croissance des secteurs Industries, Ressources & Services et Santé & Sciences de la Vie, et un repli en Services financiers & Assurance, en Secteur Public & Défense et en Télécommunications, Médias & Technologie.

En millions d'euros T1 2022 T1 2021* variation à taux de change constants Industries 521 494 +5,6% Services Financiers & Assurance 539 563 -4,3% Secteur Public & Défense 573 589 -2,7% Télécommunications, Médias & Technologies 347 386 -10,1% Ressources & Services 412 406 +1,6% Santé & Sciences de la Vie 355 327 +8,4% Total 2 747 2 765 -0,6% * A taux de change constants

Industries : avec une croissance de +5,6 % à taux de change constants, le chiffre d’affaires a rebondi par rapport à un faible premier trimestre 2021, soutenu par l’acquisition de Processia en juin 2021 et par l’augmentation des volumes dans le secteur du Cloud computing.

Services financiers & Assurance : le chiffre d’affaires s’est inscrit en retrait de -4,3 % à taux de change constants, suite à la réévaluation de l’important contrat de BPO réalisée au Q4 2021 et à la fin d’un contrat avec une banque espagnole de premier plan.

Secteur public & Défense : le chiffre d’affaires a diminué de -2,7 % à taux de change constants, en raison d’une baisse de l’activité calcul haute performance et du ralentissement de projets Digital Workplace avec un État américain.

Télécommunications, Médias & Technologie : le chiffre d’affaires s’est contracté de -10,1 % à taux de change constants, sous l’effet de la baisse des volumes dans l’activité « Lab-as-a-Service », ainsi que d’un ralentissement de contrats dans les Télécommunications.

Ressources & Services : le chiffre d’affaires a augmenté de +1,6 % à taux de change constants, la solide croissance enregistrée dans les transports et la logistique ayant compensé un repli dans le secteur de l’énergie.

Santé & Sciences de la Vie : le secteur a affiché une robuste croissance de +8,4 % à taux de change constants, portée par une dynamique solide dans la plupart des régions.

Activité commerciale

Les prises de commandes se sont élevées à 2,0 milliards d’euros au T1 2022, soit un ratio de prises de commandes sur chiffre d’affaires de 72 %, contre 96 % au T1 2021. Ce bas niveau n’est pas représentatif de l’évolution attendue du chiffre d’affaires sur le reste de l’année car il reflète principalement (i) le calendrier des renouvellements de contrats, dont beaucoup ont eu lieu au cours des trimestres précédents, y compris au T1 2021, et (ii) une diminution de la durée moyenne des nouveaux contrats.

Le carnet de commandes s’est élevé à 23,3 milliards d’euros, en baisse de 0,7 milliard d’euros à change constant par rapport à fin décembre 2021. Il représente 2,1 années de chiffre d’affaires. Le montant total pondéré des propositions commerciales est ressorti à 6,9 milliards d’euros, un niveau globalement stable à taux de change constants par rapport à fin décembre 2021.

Ressources humaines

L’effectif total du Groupe était de 111 355 à fin mars 2022, contre 109 135 à fin décembre 2021, soit une progression de +2,0 % (+1,4 % en organique).

Au cours du premier trimestre 2022, Atos a recruté 8 234 nouveaux collaborateurs (en données brutes) principalement dans les activités Digital et Big Data & Sécurité (BDS) et en majeure partie dans les pays offshore/nearshore. Le Groupe a également intégré les 742 salariés de Cloudreach.

Confirmation des objectifs 2022

Atos confirme ses objectifs pour l’ensemble de l’année 2022 et réitère que sa performance se matérialisera pour l’essentiel au second semestre.

Tandis que le premier semestre sera impacté par la poursuite du déclin des services IT classiques, conjuguée à la hausse des coûts de personnel et aux perturbations dans la chaîne d’approvisionnement, nous visons une amélioration au second semestre, avec un retour à une croissance positive du chiffre d’affaires à taux de change constants, et une hausse de la marge opérationnelle. Cette amélioration sera le fruit des mesures d’optimisation de la performance déjà mises en place, d’une base de comparaison plus favorable, ainsi que d’une amélioration du mix d’activités.

Le flux de trésorerie disponible devrait s’améliorer par rapport à 2021, et dépendra dans une large mesure du niveau de marge opérationnelle atteint et des fluctuations du besoin en fonds de roulement.

Pour l’ensemble de l’année, Atos prévoit :

une croissance du chiffre d’affaires à taux de change constants comprise entre -0,5% et +1,5% ;

une marge opérationnelle de 3% à 5% ;

un flux de trésorerie disponible compris entre -150 millions d’euros et 200 millions d’euros.





Atos confirme le retrait de ses activités en Russie

Atos condamne solennellement la guerre en Ukraine. Le 5 avril, le Groupe a confirmé le retrait progressif de ses activités basées en Russie, qui ont généré environ 0,4 % du chiffre d’affaires du Groupe en 2021. Atos fournit, à partir de la Russie, des services numériques essentiels à certains de ses clients internationaux.

La mise en œuvre de ce retrait a nécessité une importante planification s’agissant des conséquences pour les activités du Groupe et pour ses employés dans ce pays. Dans le cadre d’un retrait ordonné, Atos est attentif à l’impact sur ses collaborateurs. Les services à destination des clients internationaux du Groupe actuellement fournis à partir de la Russie sont transférés vers d’autres pays, dont l’Inde et la Turquie.

Journée investisseurs d’Atos

Atos invite investisseurs et analystes à participer à un événement dédié à la présentation, par l’équipe dirigeante, du nouveau plan stratégique du Groupe. Cet événement se tiendra le 14 juin 2022 à Paris.

Le lieu, l’horaire et le contenu détaillé de l’événement seront communiqués ultérieurement.

Annexes

Réconciliation du chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants

En millions d'euros T1 2022 T1 2021 variation % Chiffre d'affaires statutaire 2 747 2 692 +2,1% Effet de change 73 Chiffre d'affaires à taux de change constants 2 747 2 765 -0,6% Effet des changements de périmètre 46 Effet de change sur les périmètres acquis ou cédés 2 Chiffre d'affaires à périmètre et taux de change constants 2 747 2 813 -2,4%

Les variations des taux de change ont contribué positivement à la croissance du chiffre d’affaires à hauteur de +73 millions d’euros. Elles reflètent principalement l’appréciation du dollar américain et de la livre sterling par rapport à l’euro au cours de la période.

Les effets de périmètre (comprenant les effets de changes sur le périmètre) se sont élevés à +48 millions d’euros. Ils sont liés aux acquisitions réalisées en 2021 et au premier trimestre 2022 (SEC Consult, Ipsotek, Infidem, Motiv, Profit4SF, Processia, Nimbix, Ideal GRP, Visual BI, Cryptovision, AppCentrica, DataSentics, Cloudreach).



Chiffre d’affaires publié du T1 2021 : réconciliation entre les nouvelles entités opérationnelles régionales et les anciennes

En millions d'euros Chiffre d'affaires

T1 2021* Amériques Europe du Nord & APAC Europe Centrale Europe du Sud Reste du Monde Amérique du Nord 564 564 Europe du Nord 730 714 17 Europe Centrale 609 609 Europe du Sud 607 607 Marchés de Croissance 181 31 99 51 Total 2 692 595 813 626 607 51 * Publié

La croissance organique du chiffre d’affaires est présentée à périmètre et taux de change constants.

Les Secteurs sont Industries (aérospatiale, automobile, produits chimiques, produits de consommation emballés (aliments & boissons), l’industrie manufacturière, les industries de transformation, les services et Siemens), Services Financiers & Assurance (assurances, services bancaires & financiers et services de transformation des activités), Secteur Public & Défense (défense, éducation, organisations extraterritoriales, administration publique, services communautaires publics et Major Events), Télécommunications, Médias & Technologies (haute technologie & ingénierie, médias et télécommunications), Ressources & Services (énergie, commerce de détail, transport & hôtellerie et services publics) et Santé & Sciences de la Vie (santé et industrie pharmaceutique).

Les Entités Opérationnelles Régionales sont composées de Amériques incluant l’Amérique du Nord et du Sud (États-Unis, Canada, Guatemala et Mexique) et l’Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Uruguay et Pérou), Europe du Nord & APAC incluant l’Europe du Nord (Royaume Uni et Irlande, Belgique, Danemark, Estonie, Biélorussie, Finlande, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas et Suède) et l’Asie-Pacific (Australie, Chine, Hong Kong, Inde, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Philippines, Singapour, Taïwan et Thaïlande), l’Europe Centrale (Allemagne, Autriche, Bulgarie, Bosnie Croatie, République tchèque, Grèce, Hongrie, Israël, Pologne, Roumanie, Russie, Serbie, Slovénie, Slovaquie et Suisse), l’Europe du Sud (France, Andorre, Espagne, Portugal et Italie), et Reste du Monde incluant le Moyen-Orient et l’Afrique (Algérie, Bénin, Burkina Faso, Égypte, Gabon, Côte d’Ivoire, Kenya, Royaume d’Arabie saoudite, Madagascar, Mali, Maurice, Maroc, Qatar, Sénégal, Afrique du Sud, Tunisie, Turquie et EAU), Major Events et Global Delivery Centers.

