Worldline - Chiffre d'affaires du T1 2022 - Communiqué

Très bon début d'année

Chiffre d’affaires des opérations poursuivies du T1 2022 : 939 millions d’euros

Croissance organique de +11,6% tirée par +15,8% dans les Services aux Commerçants

Pleine exécution de la trajectoire stratégique

Finalisation des acquisitions des activités d'acquisition commerçant d'ANZ et d'Axepta Italie

Finalisation de la cession de TSS en bonne voie

Objectifs 2022 confirmés

malgré les impacts de la situation Russie-Ukraine

8% à 10% de croissance organique du chiffre d’affaires

100 à 150 points de base d’amélioration de la marge d’EBO par rapport au proforma 2021

Taux de conversion de l'EBO en flux de trésorerie disponible de l’ordre de 45%

Paris La Défense, le 27 avril 2022 – Worldline [Euronext : WLN], leader dans le secteur des paiements, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du premier trimestre 2022.

Gilles Grapinet, Directeur Général de Worldline, a déclaré : “Au cours du premier trimestre 2022, Worldline a exécuté un très bon début d’année avec une croissance organique solide de +11,6%, confirmant les forces de son du positionnement compétitif. Cette performance a été atteinte grâce à la croissance très dynamique des Services aux Commerçants.

Au cours du premier trimestre, nous avons signé de nombreux nouveaux contrats avec des groupes de distribution internationaux de premier plan qui ont choisi Worldline pour leurs besoins en matière de paiement, tandis que nous avons bénéficié d'une activité commerciale très dynamique avec les commerçants de petite et moyenne taille. Tirant parti de sa taille et de sa présence internationale, Worldline a continué à jouer activement son rôle d'orchestrateur dans l'écosystème des paiements avec la signature au cours du trimestre de nombreux nouveaux partenariats avec des acteurs de premier plan tels qu’Alipay, Oracle, Microsoft, ou UniCredit pour une solution bancaire ouverte utilisant les APIs de Worldline.

En parallèle, nous avons poursuivi l'exécution de notre feuille de route M&A. Le processus de cession de TSS est en bonne voie pour être finalisé au second semestre de l'année, comme prévu. En ce qui concerne notre stratégie d'acquisition, j'ai le plaisir d'annoncer que les acquisitions d'Axepta Italie et des activités d'acquisition commerçant d'ANZ en Australie ont été finalisées. Grâce à son agilité renforcée, Worldline entend participer activement à la consolidation du marché européen qui offre encore un grand nombre de nouvelles opportunités.

Grâce à ce très bon début d'année et malgré l'impact de la crise ukrainienne, nous confirmons nos objectifs annuels pour 2022 qui représentent une base solide pour notre feuille de route stratégique à trois ans visant à faire de Worldline une Paytech internationale de premier plan au cœur de l'écosystème européen des paiements et enrichir notre portefeuille d’offre afin d’apporter toujours plus de valeur ajoutée aux commerçants et aux banques.”

Chiffre d’affaires du T1 2022 par Ligne de Services

En millions d'euros T1 2022 T1 2021* Variation organique Services aux Commerçants 627 542 +15,8% Services Financiers 223 217 +2,5% Mobilité & Services Web Transactionnels 90 83 +8,4% Worldline 939 841 +11,6%

* à périmètre et taux de change constants

Le chiffre d'affaires de Worldline au premier trimestre 2022 a atteint 939 millions d'euros, soit une solide croissance organique de +11,6%, notamment grâce à la croissance soutenue dans les Services aux Commerçants à +15,8% de croissance organique, bénéficiant de la forte hausse des volumes d’acquisition commerçants (+36% au T1 2022 par rapport à la même période l’année précédente). Mobilité & Services Web Transactionnels a également contribué à la croissance en délivrant au Q1 une forte croissance organique de +8,4%. Les Services Financiers ont cru de +2,5%, une bonne performance compte tenu de l’impact temporaire des concessions tarifaires accordé par le Groupe dans le cadre du renouvellement simultané des grands contrats historique d’Equens au T4 2021.

Services aux Commerçants

Le chiffre d’affaires des Services aux Commerçants au T1 2022 s'est élevé à 627 millions d’euros, représentant une croissance organique de +15,8%, soutenue en particulier par la forte croissance des volumes d’acquisition commerçants (+36% au T1 2022 par rapport à la même période l’année précédente). Par division, la croissance a été principalement portée par :

L’Acquisition Commerçants a délivré une forte croissance à deux chiffres dans presque toutes les géographies et pour tous les segments de clientèle avec une forte dynamique ;

Les activités d’Acceptation de Paiement ont également contribué à la croissance des Services aux Commerçants grâce à une forte croissance à un chiffre. La croissance a été soutenue dans toutes les géographies, tirée par des volumes de transactions beaucoup plus importants, en particulier pour les acteurs du numériques bénéficiant du rebond du secteur des voyages, ainsi qu’une forte dynamique des petits et moyens commerçants, notamment en Allemagne ; et

Les Services Numériques enregistrant une croissance à un chiffre sur l'année avec une situation contrastée par géographie et les segments de clientèle.

Au cours du premier trimestre de l’année, l’activité commerciale des Services aux Commerçants a été particulièrement forte avec de nombreux contrats gagnés pour de nouveaux clients ainsi que pour des ventes additionnelles auprès de clients existants tel que But, Vinfast, Monoprix, Pearson Chronopost ou Norse.

Au T1, Worldline a continué à jouer activement son rôle d'orchestrateur de l'industrie des paiements avec de nombreuses signatures de partenariats tels que :

Microsoft avec la solution antifraude Next Gen pour les paiements en ligne basée sur Dynamics 365 ;

Alipay pour l'intégration d'Alipay+ visant à améliorer les paiements en magasin et en ligne avec une large gamme de portefeuilles électroniques et d'applications bancaires asiatiques ;

Oracle par le biais de l'accord d'intégration comprenant une suite complète de services de paiement pour les marchés verticaux de l'hôtellerie, de la restauration et de la vente au détail ;

Vesca pour l'acquisition de cartes de crédit et l'acceptation et le traitement des cartes au point de vente au Japon pour les marchands en magasin et en ligne.



Services Financiers

Les Services Financiers ont affiché une croissance organique de +2,5% au premier trimestre 2022, en ligne avec la trajectoire attendue sur l’année avec une tendance de chiffre d’affaires solide compensant en partie l'impact temporaire de la baisse de prix concédée par le Groupe pour les renouvellements des grands contrats historiques d'Equens fin 2021, effets qui s’estomperont au cours du second semestre 2022. Le chiffre d'affaires du T1 2022 a ainsi atteint 223 millions d'euros. Les performances de chaque division ont continué d'être contrastées :

Traitement Emetteurs : faible croissance organique grâce à des volumes de transactions plus élevés et une activité de projets plus forte en Belgique et en Asie, compensant l'impact de la concession tarifaire des grands contrats renouvelés ;

Traitement Acquéreurs : volumes en hausse aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne, ne compensant pas entièrement l'impact de la concession tarifaire des grands contrats renouvelés, en particulier aux Pays-Bas, entraînant une légère baisse organique du chiffre d’affaires ;

Malgré une base de comparaison difficile sur le contrat UniCredit qui est maintenant dans sa phase d'exécution avec une diminution significative des projets telle que prévue, les Paiements Non-cartes ont affiché une forte croissance à un chiffre, poursuivant la tendance positive enregistrée l'an dernier et bénéficiant du niveau d'activité important sur de grands contrats, notamment en Allemagne ;

Services Bancaires Numériques : forte croissance organique à un chiffre tirée en particulier par la France où la division a continué de bénéficier de volumes d'authentifications plus élevés liés aux transactions de commerce électronique en raison de l'application de la réglementation DSP2, ainsi que de forts volumes et des livraisons de projets en Belgique.

Depuis le début de l’année, les Services Financiers ont continué de se développer avec notamment les signatures suivantes :

un partenariat avec UniCredit pour permettre aux clients de la banque de connecter leurs comptes à d'autres banques Européenne via une interface de programmation d'application (API) unique. Cela permet à UniCredit d'offrir efficacement des services d'information sur les comptes (Account Information Services - AIS) et des services d'initiation de paiement (Payment Initiation Services - PIS) avec des opportunités commerciales à la fois pour UniCredit et ses clients. UniCredit utilise le service Open Banking TPP de Worldline depuis 2020. Le partenariat a été prolongé de deux ans ;

un partenariat avec Mainsys Financial Software, une société informatique belge qui propose des solutions bancaires complètes. La solution commune vient d'être déployée pour la première fois pour gérer les cartes co-badgées Visa Débit-Bancontact.

Mobilité & Services Web Transactionnels

Le chiffre d’affaires de Mobilité & Services Web Transactionnels a atteint 90 millions d’euros, en croissance organique de +8,4%, avec chacune de ses 3 divisions contribuant à la croissance :

Les Services Numériques de Confiance en particulier ont délivré une forte croissance au T1 2022, soutenue par la croissance des volumes et de nouveaux projets en France, des volumes plus élevés en collecte des impôts et services de santé numérique en Amérique Latine, une activité projet en hausse dans la santé connectée en Allemagne, et la vente de nouvelles solutions de « cash-to-invoice » dans un contexte post-Brexit.

La Billetterie Electronique a délivré une forte croissance à un chiffre tirée par une activité de projets plus élevée et des volumes de billetterie ferroviaire ferroviaires en hausse au Royaume-Uni, une reprise des dans le transport en Amérique latine, conjuguée à plusieurs projets en France et en Allemagne.

Finalement, e-Consommateur & Mobilité a légèrement cru organiquement malgré une baisse du chiffre d’affaires sur les solutions cryptographiques du Groupe en Allemagne, compensée par la forte dynamique des solutions Contact en France et grâce à une activité projets plus importante en Espagne dans le Connected Living & Mobility.

L'activité commerciale en Mobilité & Services Web Transactionnels a été forte au T1 avec notamment les signatures suivantes :

Le département du Nord (plus grand département de France) a choisi Worldline pour utiliser la solution SaaS Worldline Parcours RSA afin d'équiper ses 1 400 agents sociaux. Il permettra au département de rationaliser le processus d'accompagnement des bénéficiaires d'indemnité chômage et d’aides sociales et les centaines de parties-prenantes impliquées, afin de les ramener plus rapidement dans l'emploi.

Worldline fournira un système de contrôle dans le Cloud à une société d'exploitation ferroviaire en Grande-Bretagne afin d'améliorer l'intégration informatique et les flux de données des systèmes de planification et de maintenance.

Objectifs 2022

Les objectifs 2022 sont:

Croissance organique du chiffre d’affaires : 8% à 10%

: 8% à 10% EBO : 100 à 150 points de base d’amélioration de la marge d’EBO par rapport au proforma 2021 estimé

: 100 à 150 points de base d’amélioration de la marge d’EBO par rapport au proforma 2021 estimé Flux de trésorerie disponible : Taux de conversion de l'EBO en flux de trésorerie disponible de l’ordre de 45%

Le bas de la fourchette des objectifs 2022 intègre des restrictions Covid-19 localisées et temporaire, une reprise limitée des voyages internationaux et des perturbations limitées dans la livraison des terminaux de paiement liées à la prolongation de la pénurie actuelle de composants électroniques, ainsi que l'impact tout au long de l'année des sanctions internationales sur les activités e-commerce des Services aux Commerçants en Russie.

Ambition 2024 de Worldline pleinement réitérée

L’ambition du Groupe est de délivrer :

Croissance organique du chiffre d’affaires : 9% à 11% TCAC

: 9% à 11% TCAC Marge d’EBO : Amélioration de plus de 400 points de base sur la période 2022-2024, tendant vers 30% du chiffre d’affaires en 2024

: Amélioration de plus de 400 points de base sur la période 2022-2024, tendant vers 30% du chiffre d’affaires en 2024 Flux de trésorerie disponible : taux de conversion de l’EBO de l’ordre de 50% en 2024

Annexes

Réconciliation du chiffre d’affaires et de l’EBO statutaire de 2020 avec le chiffre d’affaires et l’EBO 2020 à périmètre et taux de change constants

Pour l’analyse des performances du Groupe, le chiffre d’affaires du T1 2022 sont comparés avec le chiffre d’affaires du T1 2021 à périmètre et taux de change constants tel que présentée ci-dessous par Ligne de Services :

En millions d'euros T1 2021 Effet de

périmètre** Sortie de TSS ** Effet des taux de change T1 2021* Services aux Commerçants 517 +21,6 +2,9 542 Solutions & Services de Terminaux de paiement 266 -265,6 +0,0 0 Services Financiers 216 +1,4 217 Mobilité & Services Web Transactionnels 82 +0,4 83 Worldline 1 080 +21,6 -265,6 +4,7 841

* à périmètre constant et taux de change moyens de mars 2022

** aux taux de change moyens de décembre 2021

Les effets de change au T1 sont principalement liés à la dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse et dans une moindre mesure par rapport à la livre sterling et à la roupie indienne d'une part, ainsi qu’à l'appréciation de l'euro par rapport à la livre turque et à la couronne suédoise d'autre part.

Les effets de périmètre sont liés aux acquisitions de Cardlink, Handelsbanken et Axepta Italie d’une part, et aux cessions effectuées dans le cadre de l’autorisation de la Commission européenne pour l'acquisition d'Ingenico d’autre part.

Pro forma 2021

Pour l’analyse de la performance du Groupe, le chiffre d’affaires et l’Excédent Brut Opérationnel (EBO) de 2022 sont comparés avec le chiffre d’affaires et l’EBO de 2021 à périmètre et taux de change constants. La réconciliation entre le chiffre d’affaires et l’EBO publiés de 2021 et le chiffre d’affaires et l’EBO à périmètre et taux de change 2022 est présentée ci-dessous (par Ligne de Services) :

Chiffre d'affaires proforma estimé EBO proforma estimé En millions d'euros T1 T2 S1 T3 T4 S2 2021 S1 S2 2021 Services aux Commerçants 542 637 1 179 722 759 1 481 2 659 268 412 681 Services Financiers 217 228 445 235 251 487 931 129 165 293 Mobilité & Services Web Transactionnels 83 86 169 88 91 179 348 25 27 52 Coûts centraux - - - - - - - -18 -21 -39 Worldline 841 951 1 793 1 045 1 102 2 147 3 939 405 583 988

* aux taux de change moyen de mars 2022

Composantes des effets de périmètre estimés sur le proforma 2021 estimé :

Cession des actifs du Benelux et de l'Autriche liée à l'acquisition d'Ingenico pour 10 mois (exclus pour 2 mois du 2021 statutaire)

Ajout de Cardlink et Handelsbanken sur 9 mois (intégrées sur 3 mois en 2021 statutaire)

Axepta Italie intégrée pour 12 mois

ANZ intégrée pour 9 mois (finalisation de la transaction le 31 mars 2022)

Eurobank intégrée pour 6 mois (finalisation de la transaction estimée 1er juillet 2022)

Prochains événements

9 juin 2022 Assemblée générale annuelle des actionnaires

27 juillet 2022 Résultats du S1 2022

25 octobre 2022 Chiffre d’affaires du T3 2022

A propos de Worldline



Worldline [Euronext : WLN] est un leader mondial des paiements et le partenaire technologique de choix des commerçants, des banques et des acquéreurs. Avec 20 000 collaborateurs dans plus de 50 pays, Worldline fournit à ses clients des solutions durables, fiables et innovantes qui contribuent à leur croissance. Worldline propose des solutions d’acquisition commerçant en magasin et en ligne, le traitement hautement sécurisé des transactions de paiement ainsi que de nombreux services numériques. Le chiffre d’affaires proforma 2021 de Worldline s’est élevé à près de 4 milliards d’euros. worldline.com

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.



Avertissements

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que les sociétés ne peuvent ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérées comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies de Worldline, de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas une information factuelle à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le Document d’Enregistrement Universel 2021 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 25 avril 2022 sous le numéro de dépôt D.22-0342.

Les croissances organiques du chiffre d’affaires et de l’EBO sont présentées à périmètre et taux de change constants. L’excédent brut opérationnel (EBO) est présenté tel que défini dans le Document d’Enregistrement Universel 2021. Tous les montants sont présentés en millions d’euros sans décimale. Cette présentation peut aboutir à des écarts d’arrondis entre les chiffres présentés dans les différents tableaux et leurs totaux ou sous-totaux. Les objectifs 2022 sont exprimés à périmètre et taux de change constants et conformément aux méthodes comptables du Groupe.

Worldline ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.

Le présent document ne constitue ni une offre de vente ou d’achat ni une sollicitation de vente ou d’achat de titres aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les valeurs mobilières ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») ou au titre de la législation en vigueur dans tout Etat des Etats-Unis. Les valeurs mobilières qui pourraient être offertes dans le cadre de toute opération n’ont pas et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act ou de toutes lois sur les valeurs mobilières dans tout Etat des Etats-Unis et Worldline n’envisage pas d’effectuer une quelconque offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis.





