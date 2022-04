English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE _

EXCELLENT DÉBUT D’ANNÉE

PROMETTEUR POUR LIBÉRER LE PLEIN POTENTIEL DE NEXANS

Croissance en valeur robuste et sélective du chiffre d’affaires d ans l’ensemble des activités constituant une base solide pour l’année

Objectifs 2022 confirmés

Gestion solide d’un environnement difficile : f onctionnement des u sines Harnais automo biles ukrainienne s à 85% au premier trimestre et maintenant à 100%

Démarrage de la stratégie 2022-2024 « Winds of Change » - r éorganisation en 6 segments

Finalisation de l’acquisition de Centelsa en Colombie début avril





Chiffre d’affaires standard de 1 623 millions d’euros, en hausse organique de +6,1 % par rapport au premier trimestre 2021 et de +16,3 % en excluant la métallurgie, reflétant une demande soutenue sur tous les marchés et l’accélération globale des tendances dans le domaine de l’électrification

Croissance saine du carnet de commandes (+19 % par rapport à mars 2021) alimentée par la demande ; le carnet de commandes ajusté de l’activité Production d’énergie et Transmission 1 s’élève à 2,4 milliards d’euros, en hausse de +52 % par rapport à mars 2021

s’élève à 2,4 milliards d’euros, en hausse de +52 % par rapport à mars 2021 Excellente adoption de nos services et solutions par les clients et rythme soutenu des innovations au service du client dans le cadre de nos programmes SHIFT Prime et Amplify

Sécurité des salariés et continuité des opérations des Harnais automobiles assurées en Ukraine occidentale où la production et les capacités de livraison ont été maintenues à 85% au cours du trimestre ; le chiffre d’affaires standard de l’activité est en croissance organique de +16%

Mécanisme de répercussion des coûts, suivi efficace des difficultés liées à la chaîne d’approvisionnement et contrôle rigoureux des prix protègent les marges

Relèvement de la notation par S&P à BB+, témoignant du succès de la transformation du Groupe

Confirmation des objectifs 20222 grâce à une croissance sélective des ventes et aux programmes de transformation





Paris, le 27 avril 2022 – Nexans publie ce jour son information financière du premier trimestre 2022. Commentant l’activité du Groupe, Christopher Guérin, Directeur Général, a déclaré : “Au cours du premier trimestre, notre priorité a été la sécurité de nos équipes en Ukraine travaillant pour notre activité de Harnais automobiles. Notre activité a continué à fonctionner à plus de 85% de sa capacité nominale, et est maintenant revenue à la normale, ce qui est exceptionnel compte tenu du contexte de guerre. À l'heure actuelle, nous ne pouvons qu'espérer une cessation des hostilités le plus rapidement possible et un retour à la diplomatie dans le pays.

À l'échelle du Groupe, nous avons commencé l'année avec une dynamique forte résultant directement de la mise en place de notre nouvelle stratégie, qui combine une croissance axée sur la valeur avec nos clients stratégiques et un déploiement très réussi de nos programmes de transformation SHIFT et Amplify. Nous sommes dès lors confiants dans la réalisation de nos objectifs financiers pour 2022.

Ce mois-ci, nous avons accueilli le fabricant de câbles de classe mondiale Centelsa en Amérique latine, une entreprise de 339 millions de dollars générant 29 millions de dollars d'EBITDA, pré-synergie : la première étape de Nexans pour devenir un pure player de l'électrification durable du monde. "

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ PAR MÉTIER

(en millions d’euros)

À cours des métaux standard et

cours de référence du cuivre de 5 000 €/t T1 20213 T1 2022 Croissance organique T1 2022 vs T1 2021 Croissance séquentielle T1 2022 vs T4 2021 Production d’énergie et Transmission (Haute Tension et Projets) 147 222 +47,1 % -20,2 % Distribution (Territoires) 205 241 +14,9 % +10,7 % Usages (Bâtiment) 389 439 +14,8 % +13,0 % Industrie et Solutions 344 367 +5,5 % +1,9 % Télécommunications et Données 74 86 +14,3 % +8,0 % Autres 343 267 -26,3 % +11,2 % Total Groupe 1 503 1 623 +6,1 % +3,7 %

I. Faits marquants du 1er trimestre 2022 et contexte opérationnel général





Excellent début d’année : croissance organique en hausse de +6,1 % au premier trimestre 2022 par rapport à la même période de 2021

Au premier trimestre 2022, le chiffre d’affaires s’élève à 1 623 millions d’euros à cours des métaux standard, en hausse organique de +6,1 % par rapport au premier trimestre 2021, témoignant des atouts structurels de Nexans et d’une demande soutenue dans l’ensemble des activités. Le Groupe a bénéficié d’une forte demande sur les marchés de l’électrification, en hausse de +21,4 % par rapport à l’année précédente, et a continué à réduire les ventes externes de l’activité Métallurgie, enregistrant une croissance organique de +16,3% hors ventes liées à la Métallurgie.

Nexans suit de près l’évolution de la situation en Ukraine et dans la région. La priorité demeure d’assurer la sûreté et la sécurité de ses collaborateurs dans ses trois usines de Harnais automobiles situées en Ukraine occidentale et de leur apporter toute l’assistance nécessaire. Tout au long du trimestre, les usines ont pu fonctionner à 85 % de leurs capacités.

Le rythme des commandes est resté soutenu et sain, avec un carnet de commandes Groupe en hausse de +19 % par rapport à la même période l’année précédente et l’obtention de plusieurs distinctions sur les marchés de la transition énergétique, reflétant les tendances dans le secteur des énergies renouvelables ainsi que l’excellence de Nexans dans le domaine des activités sous-marines.

Durant le trimestre, le Groupe a réussi à équilibrer l’inflation des coûts grâce à des mécanismes de répercussion et de contrôle des prix dans l’ensemble de ses activités.

La note S&P a été relevée à BB+, ce qui témoigne du succès de la transformation du Groupe et de la robustesse de son bilan.

Objectifs 2022 confirmés : EBITDA entre 500 et 540 millions d’euros ; génération de trésorerie (free cash flow) normalisée4 entre 150 et 200 millions d’euros à périmètre constant.

« Winds of Change » 2022-2024 : libérer le plein potentiel de Nexans

Le plan 2022-2024 de Nexans lancé en février 2021 est en ligne avec notre ambition. Au cours du trimestre, le Groupe a progressé dans la mise en place de ses principaux piliers stratégiques vers l’électrification :

le Groupe a finalisé le 1 er avril l’acquisition de Centelsa, un fabricant de câbles haut de gamme en Amérique latine, après l’obtention des autorisations réglementaires ;

avril l’acquisition de Centelsa, un fabricant de câbles haut de gamme en Amérique latine, après l’obtention des autorisations réglementaires ; des progrès ont été réalisés dans le cadre du programme SHIFT Prime avec le renforcement d’une culture orientée client, la création de Design Labs, la mise en place de processus d’innovation et de cycle de gestion des offres en vue du changement d’échelle. À ce jour, le programme a été déployé dans neuf unités opérationnelles réparties dans 16 pays. Parallèlement, l’équipe a finalisé la mise en œuvre de son outil Accelerator, conçu sur mesure, afin d’assurer une gestion et un suivi continus des initiatives et de leur performance ;

dans le cadre des programmes Amplify et SHIFT Prime, le Groupe a déployé à l’échelle mondiale son offre ULTRACKER au premier trimestre et a assuré la montée en puissance des offres mondiales dupliquées lancées l’année dernière ;

Nexans a continué de réduire ses ventes externes dans le domaine de la métallurgie pour se concentrer sur ses besoins internes.

II. Chiffre d'affaires du T1 2022 par Business Group





Dans le cadre de « Winds of Change », l’ambition 2022-2024 du Groupe de devenir un pure player couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de l’électrification, ses activités ont été organisées autour de six segments :

« Production d’énergie et transmission » qui couvre le segment Haute tension et Projets ;

qui couvre le segment Haute tension et Projets ; « Bâtiment et Territoires » se décompose en ses deux éléments : « Distribution » qui couvre l’ancien segment « Territoires » (Réseau de distribution d’énergie), inclut les câbles et accessoires moyenne tension, « Usages » , anciennement « Bâtiment », concerne les câbles basse tension ;

le segment « Autres activités » correspond aux activités métallurgiques, notamment l’activité sud-américaine précédemment rattachée au segment Bâtiment et Territoires, qui représente un chiffre d’affaires standard de 19 millions d’euros au premier trimestre 2022. L’effet de périmètre est présenté en annexe ;

correspond aux activités métallurgiques, notamment l’activité sud-américaine précédemment rattachée au segment Bâtiment et Territoires, qui représente un chiffre d’affaires standard de 19 millions d’euros au premier trimestre 2022. L’effet de périmètre est présenté en annexe ; les segments « Industrie et Solutions » et « Télécommunications et Données » sont inchangés.

ACTIVITES D’ELECTRIFICATION : CROISSANCE ORGANIQUE DE +21,4 % AU T1 2022

| PRODUCTION D’ÉNERGIE ET TRANSMISSION (EX HAUTE TENSION ET PROJETS) : +47,1 % au premier trimestre 2022, reflétant une demande soutenue et une bonne exécution

Le chiffre d’affaires standard du segment Production et transmission enregistre une croissance organique de +47,1 % au premier trimestre 2022 par rapport à la même période de 2021. Le segment a bénéficié de la contribution de l’usine de Charleston, l'unique usine de fabrication de haute tension sous-marine aux États-Unis, et de ses deux navires câbliers Nexans Aurora et Skagerrak. Durant le trimestre, des progrès ont été réalisés notamment sur les projets clé en main Seagreen, Crète-Attique et Mindanao-Visayas.

Le segment a connu une dynamique solide et saine en termes de commandes, conformément à son analyse risque-rendement et à sa politique de sélectivité. Le carnet de commandes ajusté5 s’établit à 2,4 milliards d'euros à fin mars 2022 (en hausse de +52 % par rapport à mars 2021), avec une visibilité élevée et les usines de Halden et Charleston entièrement chargées en 2022.

Nexans a obtenu plusieurs projets dans le domaine de la transition énergétique, notamment un contrat clé en main pour le parc éolien offshore de Dieppe –Le Tréport en France et l’installation du projet éolien offshore Revolution aux États-Unis, reflétant ainsi les tendances en matière d’énergies renouvelables, ainsi que le leadership et les actifs de pointe du Groupe.

| DISTRIBUTION D’ÉNERGIE (EX TERRITOIRES) : +14,9 % au premier trimestre 2022, reflétant l’augmentation des investissements dans les réseaux d’énergie

Le chiffre d’affaires du segment Distribution (Territoires) s’élève à 241 millions d’euros à prix des métaux standard au premier trimestre 2022. Au cours de la période, le chiffre d’affaires du segment a enregistré une croissance organique de +14,9 % grâce à l’augmentation des investissements dans les réseaux d’énergie en Amérique du Nord et en Europe. L'offre ULTRACKER a bien performé, bénéficiant de l’adoption par des clients clés. L'accélération de la croissance des ventes observée valident la stratégie de Nexans consistant à proposer des solutions au-delà des câbles.

Les tendances trimestrielles par zone géographique sont les suivantes :

L’ Europe a enregistré une hausse de +11,1 %, grâce aux renouvellements de contrats et à une demande robuste. Les pays nordiques ont bénéficié de conditions météorologiques clémentes tandis que la Grèce a marqué une baisse avant le lancement des contrats renouvelés fin 2021.

a enregistré une hausse de +11,1 %, grâce aux renouvellements de contrats et à une demande robuste. Les pays nordiques ont bénéficié de conditions météorologiques clémentes tandis que la Grèce a marqué une baisse avant le lancement des contrats renouvelés fin 2021. L’ A mérique du Sud est restée stable à -0,4 % au premier trimestre 2022 par rapport à la même période de 2021.

est restée stable à -0,4 % au premier trimestre 2022 par rapport à la même période de 2021. L’ Asie-Pacifique a connu une hausse de +5,8 % ce trimestre. L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont bénéficié d’une croissance solide, alimentée par un rattrapage de la demande, tandis que la Chine a été affectée par des confinements localisés.

a connu une hausse de +5,8 % ce trimestre. L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont bénéficié d’une croissance solide, alimentée par un rattrapage de la demande, tandis que la Chine a été affectée par des confinements localisés. L’ Amérique du Nord a enregistré une forte hausse de +111,2 % grâce à l’essor du marché nord-américain et à la solide position de Nexans.

a enregistré une forte hausse de +111,2 % grâce à l’essor du marché nord-américain et à la solide position de Nexans. Le Moyen-Orient et l’Afrique ont progressé de +4,1 %, reflétant la tendance haussière au Maroc.





| USAGES D’ÉNERGIE (EX BÂTIMENT) : +14,8 % au premier trimestre 2022 : croissance en valeur portée par une demande robuste et l’agilité des prix

Le chiffre d’affaires du segment Usages (Bâtiment) s’établit à 439 millions d’euros à prix des métaux standard au premier trimestre 2022. La croissance organique ressort à +14,8 % par rapport à la même période de 2021, grâce à l’essor du marché nord-américain et à une demande soutenue en Europe et en Afrique et au Moyen-Orient. Les offres MOBIWAY et ULTRACKER, lancées au niveau mondial dans le cadre d’Amplify, ont été bien adoptées, les clients reconnaissant de plus en plus l'intérêt de produits innovants et de solutions intégrées globales.

Les tendances trimestrielles par zone géographique sont les suivantes :

Le chiffre d’affaires de l’ Europe a augmenté de +6,8 % au premier trimestre 2022 par rapport à la même période de 2021. La croissance a été alimentée par une demande robuste, le lancement de produits et les solutions Amplify, ainsi que par un contrôle rigoureux des prix dans toute la région.

a augmenté de +6,8 % au premier trimestre 2022 par rapport à la même période de 2021. La croissance a été alimentée par une demande robuste, le lancement de produits et les solutions Amplify, ainsi que par un contrôle rigoureux des prix dans toute la région. L’ Amérique du Sud a connu un recul de -4,0 % au cours du trimestre, affectée par un effet de base élevé, la région ayant bénéficié l’année dernière d’un fort rebond et de la constitution de stocks.

a connu un recul de -4,0 % au cours du trimestre, affectée par un effet de base élevé, la région ayant bénéficié l’année dernière d’un fort rebond et de la constitution de stocks. L’Asie-Pacifique est en baisse de -4,9 % au premier trimestre 2022 par rapport au premier trimestre 2021, l’Océanie ayant souffert des mesures de confinement imposées.

est en baisse de -4,9 % au premier trimestre 2022 par rapport au premier trimestre 2021, l’Océanie ayant souffert des mesures de confinement imposées. L’ Amérique du Nord a connu une forte hausse de +70,5 %, reflétant l’essor de la demande sur le marché de la construction et la position de leader de Nexans.

a connu une forte hausse de +70,5 %, reflétant l’essor de la demande sur le marché de la construction et la position de leader de Nexans. Le Moyen-Orient et l’Afrique sont en hausse de +38,8 %, grâce à la poursuite des performances en Afrique de l’Ouest et au Maroc, et à une reprise au Liban et en Turquie.





ACTIVITES HORS ELECTRIFICATION : CROISSANCE ORGANIQUE DE +7,1 % AU T1 2022

| INDUSTRIE ET SOLUTIONS : une croissance soutenue de +5,5 % au premier trimestre 2022, malgré un contexte difficile

Le chiffre d’affaires du segment Industrie et Solutions s’établit à 367 millions d’euros à cours des métaux standard durant le premier trimestre 2022, en croissance organique de +5,5 % par rapport à la même période de l’année précédente, porté par une demande soutenue sur les marchés des Harnais automobiles et de l’Automatisme industriel.

L’activité Automatisme industriel est restée robuste (+15,6 % par rapport au premier trimestre 2021), dopée par la demande en Europe du Sud et en Asie, et par le lancement du programme SHIFT Prime. Le chiffre d’affaires des Infrastructures et matériels ferroviaires est en repli de 18,2 % par rapport au premier trimestre de 2021 du fait du recul de la demande en Asie. Des signes de reprise ont été observés pour l’activité Aérospatial et Défense (+19,7 % par rapport à la même période de l’année précédente).

L’activité Harnais automobiles affiche une forte hausse de +15,6 % au premier trimestre 2022. Cette dynamique a été soutenue par des gains de parts de marché malgré le léger impact de la crise ukrainienne au cours du trimestre, les trois usines situées en Ukraine occidentale fonctionnant à 85 % de leurs capacités.

| TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DONNÉES : +14,3 % au premier trimestre 2022 avec une tendance haussière des activités Télécommunications spéciales et Infrastructure

Le chiffre d’affaires de l’activité Télécommunications et Données s’élève à 86 millions d’euros à cours des métaux standard au premier trimestre 2022, en hausse organique de +14,3 % par rapport au premier trimestre 2021 grâce à une amélioration de l’activité Infrastructures Télécom et à une demande soutenue dans les Télécommunications Spéciales.

Le segment Câbles et systèmes LAN est en baisse de -8,1 % au premier trimestre 2022 par rapport au premier trimestre 2021 en raison de la faible demande au Moyen-Orient et du renforcement de la sélectivité dans le cadre de la mise en œuvre du programme de transformation SHIFT Performance.

Le segment Infrastructures Télécom connaît un rebond de +12,0 %, tirant parti de la bonne dynamique en France, en Belgique et dans les pays nordiques.

Grâce à son carnet de commandes, l’activité Télécommunications Spéciales (sous-marines) enregistre un chiffre d’affaires en hausse de +44,3 % par rapport au premier trimestre de 2021.

AUTRES ACTIVITES (PRINCIPALEMENT METALLURGIE) : CROISSANCE ORGANIQUE DE -26,3 % AU T1 2022

| AUTRES

Le segment Autres activités, qui correspond pour l’essentiel aux ventes de fils de cuivre, affiche un chiffre d’affaires de 267 millions d’euros à cours des métaux standard au premier trimestre de 2022, en baisse de -26,3 % par rapport à la même période de l’année précédente, conformément à la stratégie de Nexans consistant à se concentrer sur ses besoins internes.

III. Perspectives pour 2022





Le Groupe est confiant quant à sa capacité à maintenir et à améliorer encore la dynamique de sa performance. Nexans poursuivra sa stratégie axée sur la croissance en valeur plutôt qu’en volume, s’appuiera sur une forte innovation ainsi que sur ses investissements sur les marchés en croissance de Production transmission d’énergie et, développera des systèmes et solutions porteurs de valeur ajoutée pour ses utilisateurs finaux.

Porté par l’agilité de ses équipes, son ambition d’électrifier le futur et son plan de transformation 2022-2024, Nexans est confiant en ce début d’année et confirme ses objectifs suivants pour 2022, hors acquisitions et cessions :

un EBITDA entre 500 et 540 millions d’euros ;

une génération de trésorerie (free cash-flow) normalisée6 entre 150 et 200 millions d’euros.

IV. Engagements en faveur des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance





Au cours du premier trimestre, le Groupe a lancé le déploiement de son modèle de performance E3 avec des pilotes sur trois sites. Nexans a accompli des progrès significatifs dans le cadre de son ambitieuse stratégie dans le domaine de la responsabilité sociale d’entreprise, notamment :

En France, le Groupe a obtenu 85 points sur 100 dans l’indice d’égalité professionnelle 2021, un score similaire à celui de 2020. Le Groupe s'engage en faveur de l'égalité hommes-femmes et s’est fixé pour objectif d’atteindre un taux de 18 à 21 % de femmes occupant un poste dans le Top Management en 2023.

Nexans est devenu partenaire Gold du concours « Thomas Edison Pitch Contest » de la Edison Innovation Foundation, ouvert aux élèves nord-américains du cours moyen à la terminale. Créé en 2010, le concours a pour but de promouvoir l’apprentissage au travers de projets en science, technologie, ingénierie et mathématiques ainsi que d’encourager l’invention, l’innovation et l’entreprenariat chez les élèves avant leur entrée dans l’enseignement supérieur.

V. Faits marquants de la période subséquents au 31 mars





Le 1er avril, Nexans a annoncé la finalisation de l’acquisition de Centelsa, fabricant de câbles haut de gamme en Amérique latine, spécialisé dans les applications Bâtiment et Réseaux d’énergie, auprès de Xignux SA (dont le siège est au Mexique), après l’obtention des autorisations réglementaires.

Le 7 avril, Nexans a annoncé la nomination de Jean-Christophe Juillard en tant que Directeur Général Adjoint à compter du 4 avril 2022. Il continuera d’assumer ses fonctions de Directeur Financier en charge des Finances et des Systèmes d’Information.

Calendrier financier

11 mai 2022 : Assemblée Générale des actionnaires

16 mai 2022 : Date ex-dividende

17 mai 2022 : Dividende – date d’enregistrement

18 mai 2022 : Date de paiement du dividende

27 juillet 2022 : Résultats semestriels 2022

1 Carnet de commandes ajusté des contrats sécurisés non mis en vigueur dans le segment précédemment nommé Haute Tension et Projets.

2 Confirmation des objectifs pour l’EBITDA et la génération de trésorerie (free cash flow) normalisée.

3 A périmètre constants des ventes à prix standard. L'impact détaillé est disponible en annexe

4 Génération de trésorerie (free cash flow) hors investissements stratégiques, cession d’immobilisations corporelles, impact des abandons d’activités significatives et dans l’hypothèse d’un décaissement de l’impôt lié aux projets basé sur le taux de complétude.

5 Carnet de commandes ajusté des contrats sécurisés non mis en vigueur.

6 Génération de trésorerie (free cash flow) hors dépenses d’investissement stratégiques, cession d’immobilisations corporelles, impact des abandons d’activités significatives et dans l’hypothèse d’un décaissement de l’impôt lié aux projets basé sur le taux de complétude.

