Vincit Oyj

Yhtiötiedote 27.4.2022 kello 9:00

Vincit päivittää organisaatiorakennetta ja johtoryhmän kokoonpanoa osana Vincitin ja Bilotin sulautumisvalmisteluja

Vincit Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 21.4.2022 Vincit Oyj:n ja Bilot Oyj:n sulautumisen. Sulautumisen suunniteltu Täytäntöönpanopäivä on 1.7.2022 ja yhdistyneen Yhtiön strategia tulee pohjautumaan Vincitin marraskuussa 2021 julkaistuun päivitettyyn strategiaan.

Yhdistyminen Bilotin kanssa toteuttaa Vincitin strategian mukaisia panostuksia asiakkaiden kaupallisten kyvykkyyksien kehittämiseen, jossa digitaalinen myynti ja kokonaisvaltainen asiakaskokemus ovat keskiössä ja kansainvälisen kasvun painopisteenä Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Osana sulautumista Vincit päivittää johtoryhmän kokoonpanoa ja organisaatiorakennetta tukemaan strategian toteutuksen seuraavaa vaihetta ja kansainvälisen kasvun kiihdyttämistä.

Yhdistyneen yhtiön myyntiä ja asiakastarjoomaa johdetaan jatkossa neljän markkina-alueen kautta (Suomi, USA, Keski-Eurooppa, Ruotsi). Koko Vincitin laajuisesta projektitoimituskyvystä vastaa Talent & Delivery -yksikkö ja jatkuvien palveluiden tuotannosta DevOps & Platforms -yksikkö.

Vincitin strategia- ja varatoimitusjohtajaksi on nimetty Bilotin nykyinen toimitusjohtaja Jens Krogell, joka aloittaa roolissaan ja johtoryhmän jäsenenä sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen 1.7.2022. Krogellin vastuualueeseen kuuluu yrityksen strategian ja liiketoiminnan kehittämisen lisäksi markkina-alueet Keski-Eurooppa ja Ruotsi. Vincitin markkinointi- ja vastuullisuusjohtaja Kati Lindholm raportoi myös jatkossa Krogellille.

Vincitin henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimetty Bilotin nykyinen henkilöstöjohtaja Mari Kuha, joka siirtyy Vincitin palvelukseen jo ennen sulautumisen täytäntöönpanoa 1.5.2022 alkaen.

Suomen markkina-alueen myynnin ja asiakastarjooman johtajaksi on nimetty yhtiön johtoryhmän nykyinen jäsen Jan Landén, joka on toiminut aiemmin Vincit Commerce liiketoiminta-alueen vetäjänä. Osana Suomen markkina-aluetta toimii jatkossa kolme liiketoiminta-aluetta (Digital, Commerce, Core), joiden vetäjät raportoivat Landénille. Petri Suhonen jatkaa nykyisessä roolissaan Vincit Digitalin liiketoimintajohtajana. Vincit Commercen uudeksi liiketoimintajohtajaksi on nimetty Bilotin Customer Experience -liiketoiminnan nykyinen vetäjä Riku Kärkkäinen, joka aloittaa roolissaan sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen 1.7.2022. Suomen SAP-liiketoimintaan, dataan ja analytiikkaan sekä integraatioratkaisuihin keskittyvän uuden liiketoiminta-alueen Vincit Coren vetäjä nimetään myöhemmin.

Vincitin johtoryhmä 1.5.2022 alkaen

Julius Manni, toimitusjohtaja

Ville Houttu, maajohtaja, myynti ja tarjooma, Vincit USA

Mari Kuha, henkilöstöjohtaja (johtoryhmän uusi jäsen 1.5.2022 alkaen)

Anssi Kuutti, johtaja, Talent & Delivery

Jan Landén, johtaja, myynti ja tarjooma, Vincit Suomi

Henna Niiranen, johtaja, DevOps & Platforms

Teemu Uotila, lakiasiainjohtaja, sisäiset toiminnot ja yrityskaupat

Niklas Wasenius, talousjohtaja

Jens Krogell aloittaa Vincitin strategia- ja varatoimitusjohtajana Vincitin ja Bilotin sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen 1.7.2022

Vincit Solutions jatkaa itsenäisenä tuoteyksikkönä, jonka toimitusjohtaja Juuso Jankama raportoi suoraan Vincitin hallituksen puheenjohtajalle Mikko Kuituselle.

Vincit Oyj:n toimitusjohtaja Julius Manni: “Yhtiökokousten hyväksyttyä Bilotin ja Vincitin sulautumisen, yhtiöiden integraatioprojekti siirtyy toteutusvaiheeseen uuden nimetyn johtoryhmän vetovastuulla. On myös hienoa saada Jens ja Mari osaksi Vincitin johtoryhmää ja tuomaan uutta laaja-alaista osaamista yhtiön seuraavan vaiheen kehittämiseen. Samalla toivotan kaikki bilotlaiset lämpimästi tervetulleiksi Vincitiin yhdistymisen jälkeen heinäkuussa. ”

Yhdistyneen yhtiön päivitetyn strategian yksityiskohdat ja strategiset taloudelliset tavoitteet julkistetaan yhdistymisen toteutumisen jälkeen.

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Julius Manni, puhelin: 050 424 3932

Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi