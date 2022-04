Quadient: Avis de remboursement anticipé des ODIRNANE FR0012799229

English French

Remboursement anticipé par Quadient (la « Société » ; anciennement Neopost) des Obligations à Durée Indéterminée à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ODIRNANE) émises en juin 2015 (ISIN: FR0012799229) (les « Obligations »)

Avis de remboursement anticipé des ODIRNANE

Paris, le 27 avril 2022

Les termes commençant par une lettre majuscule et qui ne sont pas définis dans le présent avis ont la signification qui leur est attribuée dans les termes et conditions des Obligations (les « Termes et Conditions »), disponibles (en langue anglaise uniquement) sur le site internet de la société https://invest.quadient.com/

La Société informe par la présente les porteurs des Obligations de sa décision d’exercer l’option de remboursement anticipé de toutes les Obligations émises en juin 2015 restant en circulation à la date du 16 juin 2022 (« Early Redemption Date » telle que défini dans les Termes et Conditions) conformément aux stipulations du paragraphe 2 de la section 9.3. des Termes et Conditions.

Le prix de remboursement anticipé (« Early Redemption Price » tel que défini dans les Termes et Conditions) par Obligation sera égal à la valeur nominale unitaire par Obligation de EUR 57,77 augmenté des intérêts courus depuis le 16 décembre 2021 (date de dernière mise en règlement des intérêts (« Interest Payment Date »)) jusqu’à la date de remboursement anticipée (qui est également une date de paiement d’intérêts), s’élevant à EUR 0,97486875 par Obligation.

Conformément aux sections 15.2 et 15.3 des Termes et Conditions, les porteurs d’Obligations pourront exercer leur droit de conversion en actions (« Conversion Right » tel que défini dans les Termes et Conditions) jusqu’au dix-huitième jour de bourse (exclu) précédant la date de remboursement anticipée, c’est-à-dire jusqu’au 20 mai 2022 (inclus).

CACEIS Corporate Trust, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux, Cedex 9, est l’Agent Payeur et l’Agent Centralisateur.

Pour plus d’information, les porteurs d’ODIRNANE sont invités à consulter les Termes et Conditions.

Cet avis sera également distribué via Euroclear France.

Avertissement

Le présent avis ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. Aucun document se référant à l’exercice de l’option de remboursement anticipé ne peut être transmis, directement ou indirectement, aux Etats-Unis ou dans tout autre pays où l’exercice de l’option de remboursement serait illégal ou sujet à des restrictions ou encore à des personnes résidant dans ces pays.

