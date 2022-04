English French Dutch

Umicore et ACC concluent un partenariat stratégique pour matériaux de batterie de véhicules électriques en Europe

Umicore et Automotive Cells Company (ACC - société commune entre Stellantis, Mercedes-Benz et TotalEnergies - ainsi que sa filiale Saft) ont signé un accord d’approvisionnement stratégique à long terme de matériaux de cathodes pour véhicules électriques (VE) en Europe. Umicore fournira aux futures grandes usines européennes de batteries d'ACC1 des matériaux cathodiques à haute teneur en nickel de prochaine génération à partir de sa nouvelle usine de production de Nysa, en Pologne.

L'accord à long terme débutera par un engagement d’approvisionnement annuel de 13 GWh pour une plate-forme majeure d'un constructeur automobile européen, les premiers volumes commerciaux étant attendus début 2024. Umicore et ACC partagent l'ambition de développer davantage leur partenariat avec un potentiel de croissance annuelle en volume fourni pour atteindre au moins 46 GWh d'ici 2030, soit la capacité d'alimenter au moins 500 000 VE par an.

Ce partenariat soutient les ambitions de croissance et de développement durable d'ACC en lui donnant accès à des matériaux critiques pour batteries, hautement performants et d'origine éthique pour la montée en puissance de sa production européenne de cellules. De son côté, Umicore bénéficiera d'un accès sécurisé à une demande importante pour ses matériaux cathodiques et diversifiera davantage son exposition à des acteurs majeurs et variés de la chaîne des véhicules électriques.

« Nous sommes très heureux de nous associer à ACC pour permettre une transition rapide vers la conduite électrique », a déclaré Mathias Miedreich, CEO d'Umicore. « Notre longue expérience dans le développement de matériaux pour batteries de haute performance avec des niveaux de qualité de référence pour l’industrie, ainsi que notre leadership en matière de développement durable et notre approche en boucle fermée font de nous un partenaire privilégié pour nos clients dans le monde entier. »

« Avec cet accord important, qui sécurise l'approvisionnement d'un composant clé pour l'industrie des batteries, ACC confirme son ambition de devenir un leader européen des batteries automobiles qui permettent une mobilité propre et efficace pour tous » déclare Yann Vincent, CEO d'ACC.

Ce contrat d’approvisionnement à long terme est une étape majeure pour l'activité Rechargeable Battery Materials d'Umicore et complète le récent accord sur le recyclage des batteries déjà conclu entre Umicore et ACC , en vertu duquel Umicore recyclera les déchets de production des batteries dans les installations d'essai d'ACC en France.





À propos d'Umicore

Umicore est un groupe mondial spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage. Il se concentre sur les domaines d'application où son expertise en science des matériaux, en chimie et en métallurgie fait une réelle différence. Ses activités sont organisées en trois groupes d’activités : Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling. Chaque groupe d'activités est divisé en unités commerciales axées sur le marché qui proposent des matériaux et des solutions à la pointe des nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie quotidienne.

Umicore génère la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L'objectif primordial d'Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l'ambition de développer, produire et recycler des matériaux de manière à remplir sa mission : materials for a better life (des matériaux pour une vie meilleure).

Les opérations industrielles et commerciales ainsi que les activités de R&D d'Umicore sont réparties dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle mondiale. Le Groupe a généré un chiffre d’affaires (hors métal) de € 4,0 milliards (chiffre d'affaires de € 24,1 milliards) et employait 11 050 personnes en 2021.





À propos d’ACC

Automotive Cells Company (ACC) a été créée en août 2020 et est le résultat d’une initiative commune de Stellantis et de TotalEnergies – avec sa filiale Saft – récemment rejointe par Mercedes-Benz et fortement soutenue par la France, l’Allemagne et l’Union européenne. ACC combinera l’expertise de ces trois grandes entreprises avec des compétences et une expérience complémentaires. La raison d’être d’ACC est de concevoir et de produire des cellules et des modules de batterie pour véhicules électriques au meilleur niveau en termes de sécurité, de performance et de compétitivité, mais aussi au meilleur niveau de qualité et avec la plus faible empreinte carbone. Et ce faisant, l’ambition d’ACC est de devenir un champion européen des batteries pour véhicules électriques qui permettent une mobilité propre et accessible pour tous.

https://www.acc-emotion.com





Pour plus d'informations

Relations avec les investisseurs

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com

Adrien Raicher +32 2 227 70 68 adrien.raicher@umicore.com

Relations avec les médias

Marjolein Scheers +32 2 227 71 47 marjolein.scheers@umicore.com

Caroline Jacobs +32 2 227 71 29 caroline.jacobs@umicore.com

ACC

Matthieu Hubert +33 6 88 05 16 26 matthieu.hubert@acc-emotion.com







1 ACC construit des Gigafactories en France et en Allemagne et a récemment annoncé son intention de construire une troisième Gigafactory en Italie.