Jitterbit erweitert Funktionen der Harmony-Integrationsplattform um App Builder

ALAMEDA, Kalifornien, April 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit , ein Anbieter von Software zur API-Transformation, gab heute bekannt, dass es die Funktionen seiner Harmony-Integrationsplattform um App Builder erweitert hat, ein Low-Code-Anwendungsentwicklungstool, das Unternehmen bei der schnellen Entwicklung, Bereitstellung und Pflege von web- und mobilbasierten Anwendungen unterstützt. App Builder ist eine nahtlose Erweiterung von Harmony, die es Entwicklern und Nicht-Entwicklern gleichermaßen ermöglicht, Geschäftsanwendungen ohne benutzerdefinierte Programmierung zu erstellen und die Anwendungsentwicklung um das bis zu 10-Fache zu beschleunigen. Möglich wurde dieses Angebot durch die Übernahme des Low-Code-Anwendungsplattform-Innovators PrimeApps durch Jitterbit Anfang des Jahres.



Mit dieser Erweiterung ermöglicht Jitterbit Harmony Unternehmen nun, innerhalb einer einzigen Plattform Systeme miteinander zu verbinden und Geschäftsanwendungen für die Automatisierung von Arbeitsabläufen und die Datenaggregation zu entwickeln. Kunden können den benutzerfreundlichen visuellen Designer von App Builder verwenden, um aus bereits in Harmony erstellten Integrationen schnell benutzerorientierte Anwendungen zu entwickeln. Mit einem integrierten Konnektor können anhand von Harmony offengelegte Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) verwendet werden, um Daten von der Anwendung auf Backend-Systeme zu übertragen, sodass Daten in Harmony nahtlos zwischen App Builder und den APIs eines Unternehmens fließen können. Dadurch können Unternehmen Anwendungen in einem Bruchteil der sonst erforderlichen Zeit und Kosten erstellen. Einfachere Anwendungen können innerhalb weniger Stunden und komplexere Anwendungen innerhalb weniger Tage bereitgestellt werden.

„Das derzeitige Geschäftstempo ist schneller als je zuvor und zwingt Unternehmen dazu, intelligenter und schneller zu arbeiten und die Kosten zu senken, während sie gleichzeitig ihre Abläufe weiterentwickeln“, so Manoj Chaudhary, CTO von Jitterbit. „Angesichts des IT-Fachkräftemangels werden viele der immer komplexer werdenden Geschäftsanwendungen und Datenmanagementinitiativen von Wirtschaftstechnologen durchgeführt, die möglicherweise nicht über die geeigneten technischen Kompetenzen verfügen. App Builder ist die Lösung für dieses Problem. Mit diesem Low-Code-Tool können Unternehmen Anwendungen mit weniger Ressourcen und in kürzerer Zeit entwickeln und gleichzeitig die Governance- und Sicherheitsanforderungen einhalten.“

Gemäß Gartner werden 80 Prozent der Technologieprodukte und -dienste von Leuten entwickelt, die keine IT-Fachkräfte sind, was bedeutet, dass ein größerer Bedarf an Low-Code-Tools wie App Builder besteht, die schnell und einfach bereitgestellt werden können. Die Integration von App Builder in die Jitterbit Harmony-Plattform bringt eine Reihe von Vorteilen mit sich:

Hyperautomatisierung von Arbeitsabläufen: Die Integration mit API Manager bedeutet, dass der Datenfluss niemals stoppt, sodass Unternehmen ihre Prozesse von Anfang bis Ende automatisieren können.

Die Integration mit API Manager bedeutet, dass der Datenfluss niemals stoppt, sodass Unternehmen ihre Prozesse von Anfang bis Ende automatisieren können. Gesteigerte Produktivität durch Reduzierung der Prozess-Touchpoints um bis zu 90 Prozent: Mit App Builder können Unternehmen manuelle Arbeitsabläufe eliminieren und die Effizienz steigern.

Mit App Builder können Unternehmen manuelle Arbeitsabläufe eliminieren und die Effizienz steigern. Risikominderung: Risiken reduzieren, die durch herkömmliche Anwendungsentwicklungsmethoden eingeführt wurden.

Risiken reduzieren, die durch herkömmliche Anwendungsentwicklungsmethoden eingeführt wurden. Konsolidierung von App-Entwicklungsbemühungen: App Builder hilft bei der Konsolidierung und Optimierung von App-Entwicklungsinitiativen in Unternehmen.

App Builder hilft bei der Konsolidierung und Optimierung von App-Entwicklungsinitiativen in Unternehmen. Standardisierung von App-Interaktionen: App Builder ermöglicht ein einheitliches Erlebnis für verschiedene Arbeitsbelastungen und reduziert die Kosten für den Kontextwechsel für Endbenutzer.

App Builder ermöglicht ein einheitliches Erlebnis für verschiedene Arbeitsbelastungen und reduziert die Kosten für den Kontextwechsel für Endbenutzer. Vereinfachte IT-Verwaltung: App Builder vereinfacht die Pflege verschiedener Infrastrukturen für die Ausführung von Anwendungen.

Jitterbit Harmony ist die einzige Branchenlösung, die die Integrationsplattform als Service (iPaaS), die API-Verwaltung (APIM) und die Low-Code-Anwendungsplattform (LCAP) in einer einzigen Plattform vereint.

App Builder ist jetzt in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und im Asien-Pazifik-Raum erhältlich und wird im Laufe des Jahres auch in Lateinamerika verfügbar sein. Weitere Informationen darüber, wie Unternehmen die Anwendungsentwicklung mit Jitterbit App Builder beschleunigen können, finden Sie unter jitterbit.com/LCAP/appbuilder .

Über Jitterbit, Inc.

Jitterbit, der Anbieter von Software zur API-Transformation, macht es für Unternehmen schneller und einfacher, Daten aus beliebigen Quellen zu nutzen, was sie in die Lage versetzt, zügig effektivere Entscheidungen zu treffen und Neuerungen einzuführen. Die API-Integrations- und Low-Code-Anwendungsentwicklungsplattform von Jitterbit ermöglicht es Unternehmen, SaaS-, On-Premise- und Cloud-Anwendungen schnell zu entwickeln und miteinander zu verbinden und Informationen umgehend in jeden Geschäftsprozess einfließen zu lassen. Weitere Informationen finden Sie unter www.jitterbit.com oder auf LinkedIn oder @Jitterbit auf Twitter.

