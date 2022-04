Statkraft skal levere vindkraft til Solvay i Finland

English Norwegian

(Brussel/Oslo, 27. april 2022) Statkraft har signert en 10-årig kraftsalgsavtale med belgiske Solvay om salg av vindkraft produsert i finske Pajuperankangas vindpark.



Avtalen innebærer at Solvay-konsernets anlegg i finske Voikkaa kan drive sin virksomhet 100% basert på vindkraft, dekarbonisere produksjonen av hydrogenperoksid og bidra til å nå Solvays bærekraftsmål.

"I tråd med konsernets veikart for bærekraft, Solvay One Planet, har Solvay Peroxides en ambisjon om å bli karbonnøytrale innen 2040," sier Solvay Peroxides EMEA Business Director Marco Giannuzzi. "Vi er glade for at vi gjennom denne avtalen tar et betydelig skritt fremover for å redusere miljøpåvirkningen fra vårt finske fabrikkanlegg, og svare på de behovene planeten og kundene våre har."

- Som den største produsenten av fornybar kraft i Europa, er vi i Statkraft kjempefornøyde med å bidra til det grønne skiftet og støtte Solvay på veien til karbonnøytralitet og redusert miljøpåvirkningen fra deres finske anlegg, sier Fredrik Åkerlund, senior originator og leder av Statkrafts kontor i Espoo. - Vårt mål er å være den viktigste partneren for industrikunder i Norden, og vi har tro på at våre løsninger passer kundens behov, legger han til.

I henhold til avtalen skal Statkraft levere strøm fra vindparken Pajuperankangas i Finland. Statkraft signerte nylig en 10-årig kraftkjøpsavtale med ABO Wind, som har utviklet prosjektet. Vindparken, som for tiden er under bygging, vil bestå av 14 turbiner som etter planen skal kobles til nettet høsten 2023. Parken får en samlet installert effekt på 86,8 megawatt og vil produsere nok strøm til å forsyne 14.000 el-oppvarmede finske husstander.

Hydrogenperoksid, produsert med 100 % vindkraft

Solvay Chemicals Finland Oy har produsert hydrogenperoksid for bruk i blekeapplikasjoner siden 1972 og er et strategisk viktig anlegg for Solvay. Den nye kraftkjøpsavtalen er et viktig skritt i dekarboniseringen av anlegget, slik at det holder seg i front av markedsutviklingen og sikrer Solvays posisjon som et sterkt og pålitelig valg for kjøpere av hydrogenperoksid.

Fornybare energiløsninger for finsk industri

Statkraft er en ledende leverandør av langsiktige kraftkontrakter. Sammen med våre ulike kunder over hele Europa utvikler vi nye, innovative konsepter. I Finland tilbyr Statkraft kraftkjøpsavtaler til industrielle og kommersielle selskaper, samt til prosjektutviklere og investorer som trenger langsiktige kraftavtaler for å oppnå finansiering av ny, fornybar kraftproduksjon. Som en av de viktigste aktørene i det europeiske energimarkedet handler Statkraft både kraft og sertifikater for fornybar energi i Finland.

Avtalen med Statkraft er den siste i en rekke prosjekter Solvay har gjennomført knyttet til fornybar energi. Prosjektene skal bidra til å oppfylle selskapets 2030-mål, fastsatt i Solvay One Planet og dets ambisjon om å bli karbonnøytrale på tvers av alle Solvays virksomheter innen 2050. Dette inkluderer reduksjon av Scope 1 og 2 klimagassutslipp for virksomheten over hele verden med 30 prosent sammenlignet med 2018.

Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 4800 ansatte i 19 land.



www.statkraft.no



www.solvay.com



For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Lars Magnus Günther, pressetalsperson, Statkraft AS

Tel: +47 91241636

E-post: lars.gunther@statkraft.com

Fredrik Åkerlund, Senior originator, Statkraft Finland

Tel: +358 40 8282154

E-post: fredrik.akerlund@statkraft.com