NetBet France adopte le nouveau mode de paiement Apple Pay

PARIS, 27 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le célèbre casino en ligne, NetBet France, a ajouté Apple Pay à sa liste de modes de paiement sécurisé, offrant ainsi aux clients plus de flexibilité quant à leurs dépôts et retraits.



NetBet France fait continuellement évoluer sa plateforme pour améliorer l'accessibilité et répondre aux besoins d'un public de plus en plus diversifié. Leur récent partenariat avec Apple Pay améliore la visibilité de NetBet en garantissant la simplicité des paiements sécurisés.

Apple Pay est l'un des moyens de paiement en ligne les plus populaires au monde. Ses mesures de sécurité sophistiquées font gagner du temps aux utilisateurs d'Apple tout en protégeant efficacement leurs données. Des fonctionnalités telles que la reconnaissance Face ID et Touch ID permettent aux joueurs d'effectuer des dépôts et de commencer à jouer plus rapidement et plus facilement qu'auparavant.

Le succès d'Apple Pay est tel que ce nouveau partenariat permettra à NetBet France de se démarquer de ses concurrents et d'encourager une nouvelle génération de joueurs à s'inscrire.

La responsable des paiements de NetBet France, Ana Ste, exprime son enthousiasme vis-à-vis de cette nouveauté : « Apple Pay est un service de paiement de pointe que nous, chez NetBet France, sommes ravis de proposer à nos nombreux clients. Non seulement nos joueurs actuels bénéficieront de cette nouvelle option, mais elle attirera un plus grand nombre d'utilisateurs d'Apple sur notre plateforme où ils pourront profiter de centaines de jeux de casino ».

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse pr@NetBet.fr.