三叶草生物任命蔡隆和（ LiongHo Chua ）先生为大中华区总裁

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中国上海, April 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力于开发新型疫苗和生物疗法的临床试验阶段的全球生物制药公司—三叶草生物制药有限公司（以下简称“三叶草生物”；香港联交所股票代码: 02197）今天宣布，任命蔡隆和先生（LiongHo Chua）为公司大中华区总裁。蔡隆和先生将向公司首席执行官兼执行董事梁果先生汇报。



三叶草生物首席执行官兼执行董事梁果先生表示：“我们非常高兴蔡先生加入三叶草生物领导团队。他丰富的商业化经验和推动业务转型的能力，将极大助力三叶草生物履行致力于为中国和全球人群提供下一代解决方案的承诺。在将创新疫苗和疗法成功推向中国市场方面，蔡先生业绩斐然，他将专注于推动完成我们优质的新冠候选疫苗的注册申请和有望在中国的商业化上市。”

三叶草生物大中华区总裁蔡隆和先生表示：“我很荣幸有机会加入三叶草生物，能够在中国积极推动我们具差异化的、重组蛋白新冠候选疫苗的商业化，为中国抗击新冠疫情做出积极贡献。我期待着加入这个高素质的团队，领导三叶草生物新组建的大中华区业务部门、推动卓越运营、加速发展战略，并提升公司在中国和世界的知名度和声誉。”

加入三叶草生物之前，蔡隆和先生在中国领先的疫苗制造商艾美疫苗(AIM Vaccine)担任执行总裁和首席战略官。在此之前，他曾在仿制药和生物类似药领域的领导者山德士中国(Sandoz China)担任中国区总裁，成功实施了产品线的市场准入战略。加入山德士之前，他在吉利德科学(Gilead Sciences)担任亚洲业务运营部副总裁/总经理，在丙型肝炎、乙型肝炎和艾滋病抗病毒药物亚洲的成功上市中发挥了重要的作用。在他职业生涯早些时候，他曾在赛诺菲巴斯德中国(Sanofi Pasteur China)担任总经理。此外，他也曾在默沙东、飞利浦医疗、百特医疗和费森尤斯(新加坡)任职。

蔡隆和先生是一名注册药剂师，拥有新加坡国立大学的药剂学学士学位。他曾担任临床药剂师，直至后来在费森尤斯公司担任区域经理，开始其商业职业生涯。

关于三叶草生物

三叶草生物是一家处于临床试验阶段的全球生物制药公司，致力于开发新型疫苗和生物疗法。Trimer-Tag™技术平台是一个用于创造新型疫苗和生物疗法的产品开发平台。应用Trimer-Tag™ 技术平台，我们已成为新冠疫苗开发企业。我们研制了“SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）”，以应对由SARS-CoV-2（新冠病毒）引起的新冠大流行。

了解更多信息，请访问公司官网www.cloverbiopharma.com和关注公司领英LinkedIn。

三叶草生物前瞻性声明

本新闻稿包含了与我们和我们的子公司有关的若干前瞻性陈述和信息，乃基于我们管理层的信念，所作假设以及基于目前其可获得的信息而做出。在本新闻稿中，当“旨在”、“预计”、“相信”、“可能会”、“估计”、“预期”、“展望未来”、“拟”、“可能”、“也许”、“应当”、“计划”、“潜在”、“预估”、“预测”、“寻求”、“应该”、“将”、“会”等词语以及这些词语的否定形式和其他类似表达，若涉及我们或我们的管理层，旨在识别前瞻性陈述。

前瞻性声明是基于我们目前对我们业务、经济和其他未来状况的预期和假设。我们概不保证该等预期和假设将被证实。由于前瞻性陈述涉及未来情形，其受制于难以预测的固有不确定性、风险和情况变更。我们的业绩可能与前瞻性陈述所设想的结果有重大不同。它们既不是对过往事实的陈述，也不是对未来表现的担保或保证。因此，我们提醒您不要过度依赖任何该等前瞻性陈述。我们在本文中所作的任何前瞻性陈述仅为截至其提出之日的意见。可能导致我们实际业绩有所出入的因素或事件可能不时出现，而我们不可能预测所有这些因素或事件。根据适用法律、规则和法规的要求，我们不承担任何由于新信息、未来事件或其他原因而更新任何前瞻性陈述的义务。本警示声明适用于本文件所载的所有前瞻性陈述。

三叶草生物媒体联络人：

闵熙

公共事务部高级副总裁

media@cloverbiopharma.com



Naomi Eichenbaum

投资者关系副总裁

investors@cloverbiopharma.com

