CARGOTEC OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI–MAALISKUULTA 2022, 27.4.2022 KLO 13.30

Cargotecin osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2022: Kannattavuus parani toimitusketjuhaasteista huolimatta

- Uudistettu strategia keskittyy kestävään kehitykseen ja taloudellisen suorituskyvyn parantamiseen

- Erinomainen kehitys jatkui huoltoliiketoiminnassa ja Hiabissa

- Toimitusepävarmuudet jatkuvat johtuen komponenttien saatavuudesta

Tammi–maaliskuu 2022 lyhyesti: Vahva kysyntä jatkui

Saadut tilaukset kasvoivat 2 prosenttia ja olivat 1 135 (1 115) miljoonaa euroa.

Tilauskanta kauden lopussa oli 3 151 (31.12.2021: 2 847) miljoonaa euroa.

Liikevaihto kasvoi 17 prosenttia ja oli 851 (730) miljoonaa euroa.

Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 12 prosenttia ja oli 284 (254) miljoonaa euroa.

Huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 33 (35) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto kasvoi 38 prosenttia ja oli 202 (147) miljoonaa euroa).

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto oli 24 (20) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Liikevoitto oli 37 (25) miljoonaa euroa eli 4,4 (3,4) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -28 (-27) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.

Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 26 prosenttia ja oli 65 (52) miljoonaa euroa eli 7,7 (7,1) prosenttia liikevaihdosta.

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli -70 (51) miljoonaa euroa. Rahavirta oli negatiivinen käyttöpääoman kasvun seurauksena, joka pääosin johtui kasvaneista varastoista.

Kauden tulos oli 21 (10) miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos oli 0,33 (0,15) euroa.



Vuoden 2022 näkymät

Cargotec arvioi vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2021 (232 miljoonaa euroa).

Cargotecin avainluvut

MEUR Q1/22 Q1/21 Muutos 2021 Saadut tilaukset 1 135 1 115 2 % 4 427 Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset 307 299 2 % 1 162 Tilauskanta kauden lopussa 3 151 2 217 42 % 2 847 Liikevaihto 851 730 17 % 3 315 Huoltoliiketoiminnan liikevaihto 284 254 12 % 1 076 Huoltoliiketoiminnan liikevaihto, % liikevaihdosta 33 % 35 % 32 % Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto 202 147 38 % 626 Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto, % liikevaihdosta 24 % 20 % 19% Liikevoitto 37,5 24,5 53 % 355,7 Liikevoitto, % 4,4 % 3,4 % 10,7 % Vertailukelpoinen liikevoitto 65,3 51,6 26 % 231,5 Vertailukelpoinen liikevoitto, % 7,7 % 7,1 % 7,0 % Tulos ennen veroja 30,2 18,3 65 % 333,1 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja −70,3 51,2 < -100 % 169,3 Kauden tulos 21,1 9,6 > 100 % 246,7 Osakekohtainen tulos, EUR 0,33 0,15 > 100 % 3,82 Korollinen nettovelka kauden lopussa 573 739 −22 % 414 Nettovelkaantumisaste, % 37,8 % 58,6 % 26,8 % Korollinen nettovelka / EBITDA* 1,2 3,5 0,9 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, % 15,3 % 2,9 % 14,5 % Henkilöstö kauden lopussa 11 282 11 449 −1 % 11 174

*Viimeisten 12 kuukauden EBITDA

Tasepohjaisia tunnuslukuja laskettaessa myytävänä olevat omaisuuserät ja niihin liittyvät velat on huomioitu kyseisiin eriin sisältyvinä, vaikka ne esitetään taseessa yhdellä rivillä.

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen: Uudistimme strategiaamme, kannattavuus parani toimitusketjuhaasteista huolimatta

Vuosi 2022 on alkanut tapahtumarikkaana. Maaliskuun lopussa uudistimme strategiaamme. Keskeiset tavoitteemme kestävä kehitys ja kannattava kasvu säilyvät ennallaan, mutta keskitymme jatkossa Hiabin, Kalmarin mobiililaitteiden ja kontti- ja kuljetuslukkien sekä niihin liittyvien palveluiden kehittämiseen (Ydinliiketoiminnat). Päätös päivitetystä strategiasta tehtiin sen jälkeen, kun Cargotecin ja Konecranesin hallitukset olivat sopineet peruuttavansa yhtiöiden välisen suunnitellun sulautumisen Yhdistyneen Kuningaskunnan kilpailuviranomaisen kielteisen päätöksen jälkeen. Strategiapäivityksen yhteydessä kerroimme, että suunnittelemme vetäytymistä Kalmarin raskaista nostureista ja käynnistämme MacGregorin strategisten vaihtoehtojen arvioinnin.



Hiab ja uudistuva Kalmar tarjoavat asiakkaille elinkaaripalveluita ja markkinoiden johtavia laitteita ja teknologioita. Näiden liiketoimintojen vertailukelpoinen liikevoittomarginaali on ollut yli 10 prosenttia viimeisen kahdeksan vuoden aikana, niiden liiketoiminnan perusta on merkittävä laitekanta sekä siihen liittyvä huoltoliiketoiminta, ja molemmilla on vahvat markkina-asemat rakenteeltaan houkuttelevilla markkinoilla.



Uudistunut strategiamme mahdollistaa lisäpanostukset tutkimukseen, kehitykseen ja yrityskauppoihin ydinliiketoiminnoissamme, ja se luo meille hyvät asemat kasvattaa liiketoimintaamme sähköistämisen, robotisaation ja digitalisaation avulla.



Myös markkinaympäristö on elänyt ensimmäisen vuosineljänneksen aikana voimakkaasti. Edelleen jatkuva koronaviruspandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimenpiteet ovat aiheuttaneet globaaleja toimitusketju- ja logistiikkahaasteita, joiden johdosta myös inflaatiotaso on noussut. Kiinan asettamat vahvat sulkutoimenpiteet muodostavat riskin siitä, että nämä haasteet pitkittyvät.



Venäjän hyökkäys Ukrainaan on julma ja perusteeton. Noudatamme Venäjälle asetettuja kansainvälisiä pakotteita, ja myyntimme Venäjälle ja Valko-Venäjälle on pysäytetty. Hyökkäyksen suorat vaikutukset Cargotecin liiketoimintaan ovat tähän mennessä olleet vähäiset, mutta kriisin epäsuorat vaikutukset ovat merkittäviä globaalille taloudelle ja liiketoiminnallemme esimerkiksi komponenttien saatavuushaasteiden ja inflaation kiihtymisen muodossa.



Olemme vastanneet haasteisiin jatkamalla viime vuonna aloittamiamme hinnankorotuksia sekä tehostamalla aktiivista toimittajayhteistyötä ja vaihtoehtoisten toimitusketjujen rakentamista.



Epävarmasta markkinatilanteesta huolimatta ydinliiketoimintojemme kysyntä jatkui voimakkaana. Hiab ylsi kautta aikain toiseksi korkeimpiin saatuihin tilauksiin, ja Kalmarin kysyntä säilyi vahvalla tasolla. Liikevaihtomme kasvoi 17 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä, vaikka komponenttien saatavuushaasteet vaikuttivat edelleen negatiivisesti liikevaihtomme kehitykseen. Arvioimme, että toimitusketjuhaasteet jatkuvat myös loppuvuonna.



Huoltoliiketoimintamme positiivinen kehitys jatkui, ja sen saadut tilaukset kasvoivat kaksi prosenttia 307 miljoonaan euroon, joka on lähellä kaikkien aikojen ennätystä. Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 12 prosenttia vertailukaudesta 284 miljoonaan euroon.



Myös asiakkaidemme kiinnostus ekoratkaisujen tuoteryhmäämme kohtaan on vahvaa. Esimerkkejä tältä alueelta ovat Hiabin ennätyssuuri sähköisten ajoneuvotrukkien tilaus ja Kalmarin ensimmäiset tilaukset täysin sähköisistä konttikurottajista. Kalmarin maailman ensimmäinen sähköisen konttikurottajan ja sen latausjärjestelmän tilaus Norjaan sekä Hiabin saama ennätystilaus sisältävät myös viisivuotiset huoltosopimukset. Myös ekoratkaisujen liikevaihto kehittyi erinomaisesti, ja se kasvoi 38 prosenttia vertailukaudesta yltäen 24 prosenttiin koko Cargotecin liikevaihdosta. Jatkossa pystymme vastaamaan ekoratkaisujen kysyntään entistä paremmin, kun tuoteryhmään lisättiin kaikkiaan 28 uutta tuotetta ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja Hiab esitteli kolmannen täyssähköisen ajoneuvotrukkimallin.



Vertailukelpoinen liikevoittomme kasvoi 26 prosenttia 65 miljoonaan euroon. Suoritus kertoo liiketoimintamme erinomaisesta sitkeydestä ja ketteryydestä, kun toimitusketjuhaasteista huolimatta onnistuimme parantamaan kannattavuuttamme.

Raportointisegmenttien avainluvut

Saadut tilaukset

MEUR Q1/22 Q1/21 Muutos 2021 Kalmar 499 529 −6 % 2 063 Hiab 482 425 13 % 1 713 MacGregor 154 161 −5 % 652 Sisäiset tilaukset 0 0 0 Yhteensä 1 135 1 115 2 % 4 427

Tilauskanta

MEUR 31.3.2022 31.12.2021 Muutos Kalmar 1 449 1 302 11 % Hiab 1 125 985 14 % MacGregor 577 560 3 % Sisäinen tilauskanta 0 0 Yhteensä 3 151 2 847 11 %

Liikevaihto

MEUR Q1/22 Q1/21 Muutos 2021 Kalmar 372 324 15 % 1 512 Hiab 340 287 18 % 1 250 MacGregor 140 119 18 % 553 Sisäinen liikevaihto 0 0 −1 Yhteensä 851 730 17 % 3 315

Liikevoitto

MEUR Q1/22 Q1/21 Muutos 2021 Kalmar 22,7 18,0 26 % 344,5 Hiab 43,5 33,1 31 % 144,7 MacGregor −5,7 −7,9 28 % −40,0 Konsernihallinto ja tukitoiminnot −23,0 −18,6 −23 % −93,5 Yhteensä 37,5 24,5 53 % 355,7

Vertailukelpoinen liikevoitto

MEUR Q1/22 Q1/21 Muutos 2021 Kalmar 28,5 20,2 41 % 120,1 Hiab 48,6 38,8 25 % 166,3 MacGregor 0,1 3,3 −96 % −14,7 Konsernihallinto ja tukitoiminnot −12,0 −10,7 −12 % −40,1 Yhteensä 65,3 51,6 26 % 231,5

Lisätietoja:

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105

Aki Vesikallio, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 040 729 1670

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 000 henkilöä.

