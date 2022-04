Oceana Canada constate que le capelan est gravement épuisé et surexploité, et réclame la fermeture de la pêche pour aider à rétablir la population

English French

OTTAWA, 27 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une nouvelle étude d’Oceana Canada fournit des preuves incontestables que le capelan (zone 2J3KL de l’OPANO), l’une des principales sources alimentaires pour un grand nombre de poissons, d’oiseaux de mer et de mammifères marins dans les eaux de Terre-Neuve-et-Labrador, est gravement épuisé et surpêché. Pêches et Océans Canada (MPO) classe l’état de santé de ce stock comme incertain, mais reconnaît qu’il est dans un état précaire.



La forte pression de pêche exercée sur cette population effondrée est néfaste pour l’écosystème et contribue aux piètres perspectives de cette pêche. Oceana Canada exhorte le MPO à fermer la pêche jusqu’à ce qu’il puisse démontrer que la population se rétablit hors de la zone critique. Pour ce faire, il devra investir dans la recherche sur le capelan, et élaborer des points de référence et un plan de rétablissement. Les futures récoltes, une fois la population rétablie, devront tenir compte de la contribution essentielle du capelan comme source alimentaire d’autres espèces, y compris la morue du Nord, dont la population est aussi gravement épuisée.

« Les perspectives de ce stock sont désastreuses, ce qui s’avérerait dévastateur pour les communautés côtières du nord-est de Terre-Neuve-et-Labrador, » déclare le Dr Robert Rangeley, directeur des sciences pour Oceana Canada. « Avant l’annonce des quotas par le MPO, nous demandons un virage de gestion qui privilégie le retour à l’abondance et qui correspond aux décisions déjà prises pour d’autres poissons-fourrage gravement appauvris, comme le hareng du Pacifique et de l’Atlantique, et le maquereau de l’Atlantique. Nous devons laisser plus de capelan dans l’océan dès maintenant, afin que cette population puisse soutenir un écosystème côtier prospère et les avantages sociaux, culturels et économiques qui en découlent. »

La dernière analyse d’Oceana Canada attribue au capelan 2J3KL le statut provisoire d’état de santé critique. En vertu de « l’approche de précaution » du MPO, cela signifie que les mesures de conservation doivent avoir préséance. Cette politique stipule également que l’absence d’information scientifique ne justifie pas d’éviter de nuire gravement à un stock. En plus de fermer la pêche, le MPO doit investir des ressources pour l’estimation de la biomasse reproductrice du capelan et pour l’établissement de points de référence afin d’éclairer les décisions de gestion.

Les populations de capelan sont effondrées depuis plus de 30 ans, mais la pêche est toujours autorisée et cible les œufs des femelles. Cela élimine non seulement les poissons femelles de la population, mais aussi tous les œufs qui assureraient le rétablissement futur de la population. L’an dernier, le MPO a réduit de 25 % le quota du capelan 2J3KL (de 19 377 à 14 842 tonnes métriques). Bien qu’il s’agisse d’un pas dans la bonne direction, cela n’est pas suffisant pour que la population se rétablisse. Le quota de 2021 est toujours plus élevé que ce que cette population gravement épuisée peut supporter, empêchant ainsi son rétablissement.

« Le capelan, en tant que poisson-fourrage, joue un rôle incroyablement important dans l’écosystème, » a déclaré le Dr Rangeley. « La croissance du stock jusqu’à une saine abondance améliorera considérablement les perspectives à long terme d’autres pêches cruciales dans le nord-est de Terre-Neuve. »

Pour en savoir plus, lisez le rapport intitulé Capelin in Crisis: Urgent Action Needed to Rebuild Abundance (en anglais seulement).

Établie en 2015, Oceana Canada est une organisation caritative indépendante faisant partie de la plus grande organisation internationale vouée exclusivement à la conservation des océans. Les campagnes d’Oceana Canada ont notamment contribué à mettre fin au commerce des nageoires de requins, faire du rétablissement des populations de poissons épuisées une obligation légale, améliorer la façon dont les pêches sont gérées, et protéger les habitats marins. Nous travaillons avec la société civile, les universitaires, les pêcheurs, les populations autochtones et le gouvernement fédéral afin d’aider les océans canadiens à retrouver leur santé et leur abondance d’autrefois. En rétablissant les océans canadiens, nous fortifierons nos communautés, profiterons de plus grands avantages sur les plans économique et alimentaire, et protégerons notre avenir.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8e2d60ef-ddd3-4851-b009-3853f40badfd/fr