Prima Solutions annonce la nomination de Nathalie Blassel en tant que Directrice Qualité Groupe

Prima Solutions, éditeur de logiciels pour les professionnels de l’assurance et de la réassurance, a nommé au poste de Directrice Qualité Groupe Nathalie Blassel. A ce titre, elle est en charge de la politique Qualité du groupe ainsi que de la coordination et du management des processus pour l’ensemble de l’offre logicielle de Prima Solutions. Nathalie Blassel rejoint également le comité exécutif du Groupe Prima Solutions.

Nathalie Blassel possède plus de 25 ans d’expérience dans le secteur des logiciels à destination du marché de l’assurance, en France comme à l’international. Elle a notamment dirigé chez DXC les programmes de transformation et d’optimisation des systèmes dédiés à l’assurance santé, prévoyance et épargne pour le compte de grands assureurs comme Aviva, Axa Wealth Services et Malakoff Humanis.

En 2020, Nathalie Blassel rejoint le groupe Prima Solutions au poste de directrice consulting pour le produit Prima L&H et pilote avec succès des programmes stratégiques de transformation digitale chez plusieurs clients. Elle contribue notamment à l’amélioration des processus et des relations au sein des équipes en France et au Canada. Forte de son expérience acquise dans d’autres sociétés, elle a pu ainsi apprécier la réelle qualité des livrables chez Prima Solutions et identifier les pistes d’amélioration.

La maîtrise de la qualité de l’offre logicielle Prima Solutions est un enjeu essentiel pour le groupe car elle permet de fluidifier les processus, d’accélérer les projets d’implémentation et de montée de version et d’améliorer la satisfaction client. L’expertise de Nathalie Blassel dans la conduite de projets de transformation digitale de grande ampleur constitue un atout majeur pour Prima Solutions, qui a toujours placé la qualité au cœur de sa stratégie.

« Depuis mon arrivée chez Prima Solutions il y a deux ans, j’ai pu constater l’importance accordée à la qualité, depuis la R&D jusqu’au Support Clients en passant par les Projets. Mon objectif est de coordonner les bonnes pratiques au sein des différentes entités du groupe et de mettre en valeur cet engagement, notamment en instaurant une approche « Quality by design » qui place la qualité au cœur de la conception et de la planification de chaque nouveau projet. Je suis enthousiaste à l’idée d’initier ce chantier d’unification des processus Qualité et je sais que je pourrai compter sur la collaboration active des équipes Prima Solutions », indique Nathalie Blassel.

Hugues Delannoy, Président de Prima Solutions :

« Je suis ravi que Nathalie vienne coordonner et aligner toutes les initiatives relatives à la Qualité au sein du Groupe Prima Solutions. En effet, depuis sa création en 2019, nous avons construit un groupe solide qui s’est progressivement imposé en tant qu’éditeur de référence sur le marché des progiciels d’assurance et de réassurance. A ce titre, nous nous devons de justifier d’une démarche qualité irréprochable. Cette problématique est donc intrinsèque à notre développement, comme le prouvent les grands projets de transformation digitale sur lesquels nous sommes intervenus au cours des dernières années, tant chez les leaders du marché qu’auprès de plus petites structures. La relation de confiance que nous avons établie sur le très long terme avec la plupart de nos clients l’atteste également. »