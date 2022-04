NORDEN OPJUSTERER FORVENTNINGERNE TIL ÅRETS RESULTAT 2022

English Danish

MEDDELELSE NR. 105 - 27 APRIL 2022

Som følge af markante ratestigninger i produkttankmarkedet over de seneste uger, sammenkoblet med en stærk regional positionering af skibe i forretningsenheden, Freight Services & Trading, opjusterer NORDEN sine forventninger til helårsresultatet for 2022 til USD 270-350 mio. (ca. DKK 1.900-2.500 mio.) mod tidligere USD 210-280 mio.

“I løbet af anden halvdel af 2021 og 1. kvartal 2022 har NORDEN tilføjet yderligere tankskibskapacitet i forventning om forbedrede markedsrater i 2022. Vi er derfor velpositioneret til at drage fordel af det forbedrede tankmarked, som vi har set de seneste uger. Herudover har vores Freight Services & Trading forretningsenhed ageret hurtigt og har udnyttet regionale markedsudsving, hvilket yderligere understøtter vores indtjening”, udtaler NORDENs CEO, Jan Rindbo

NORDENs anden forretningsenhed, Assets & Logistics, udvikler sig på linje med tidligere udmeldte forventninger i årsrapporten for 2021. For begge forretningsenheder forventes fordelingen af indtjening per kvartal at have en større andel i første del af 2022 sammenholdt med tidligere år.

Med venlig hilsen,

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Jan Rindbo

Adm. direktør



Yderligere oplysninger:

Thomas France, Investor Communications Partner, tlf.: +45 3273 0629, e-mail: tfr@norden.com

