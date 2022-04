Hardbacon : Plus de 70 % des Canadiens aspirant à être propriétaires croient que le CELIAPP aura peu ou pas d’impact sur leur projet d’achat immobilier

MONTRÉAL, 27 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hardbacon , une application de finances personnelles utilisée par plus de 35 000 Canadiens, a publié aujourd’hui un nouveau sondage qui révèle les préoccupations des Canadiens en matière d’accès à la propriété.



Le sondage suit la plus forte hausse des taux hypothécaires au Canada en plus d’une décennie et des avertissements de la Banque du Canada que d’autres hausses de taux pourraient venir.

Selon le sondage, parmi les personnes qui ne possèdent pas encore de propriété, 88,6 % disent qu’ils veulent acheter une propriété. Parmi eux, 70 % souhaitent utiliser le Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP), qui permet aux Canadiens de 18 à 40 ans de cotiser jusqu’à 8 000 $ par année, avec un plafond à vie de 40 000 $, pour épargner en vue d’une mise de fonds pour une première maison.

Parmi les 30 % qui ne prévoient pas utiliser l’outil d’épargne libre d’impôt, la raison est surprenante : 54 % ne comprennent pas les avantages de la CELIAPP. L’autres 46 % ? Ils ne croient pas qu’ils auront suffisamment d’argent pour cotiser. Par conséquent, 72,07 % des Canadiens qui ne possèdent pas encore de maison, mais qui souhaitent en posséder une, pensent que la CELIAPP aura peu ou pas d’impact positif sur leur projet d’acheter une première maison.

Les Canadiens devront faire preuve de créativité pour épargner en vue d’une mise de fonds. Pourquoi? Parce que 82,7 % des répondants qui ne possèdent pas encore de maison, mais qui ont cette aspiration, ne prévoient pas recevoir d'aide financière de leurs parents pour accumuler leur mise de fonds.

Pour réunir la somme nécessaire à leur mise de fonds, 32,8 % de ceux qui prévoient cotiser au CELIAPP en 2023 vont réduire leurs dépenses, tandis que 16,8 % réduiront leurs cotisations à leur REER, 12,8 % réduiront leurs cotisations au CELI, et 9,6 % retireront l’argent d’un CELI. De même, 2,4 % réduiront leurs cotisations au REEE et 3,2 % retireront de leur REER.

Pourtant, les Canadiens planifient leur avenir bien à l’avance. Pour économiser une mise de fonds, 22,93 % pensent qu’il faudra 5 ans, 5,6 % pensent qu’il faudra 10 ans, tandis que 6,42 % pensent qu’il faudra au moins 15 ans.

Bien entendu, accumuler une mise de fonds tend à être plus rapide quand on obtient de l’aide de nos parents. Parmi les 17,3 % de répondants qui recevront une telle aide, 20 % pensent qu’ils recevront entre 5 000 $ et 10 000 $ de leurs parents. Le reste est réparti entre 30 % des gens qui prévoient un montant de 15 000 $ à 30 000 $ et 15 % qui s’attendent à recevoir entre 50 000 $ et 100 000 $. Enfin, 10 % des répondants s’attendent à recevoir plus de 100 000 $.

Qui plus est, le sondage de Hardbacon révèle que 47,06 % des gens qui recevront de l’aide de leur parent n’auront pas besoin de rembourser quoi que ce soit, puisque la contribution de leurs parents sera un don.

« Comme le CELI, le CELIAPP est un compte permettant d’épargner à l’abri d’impôt, explique Stefani Balinsky, rédactrice en chef chez Hardbacon. Mais c’est le manque d’argent pour y cotiser qui est le vrai problème. C’est encore pire pour ceux qui veulent acheter une maison dans une région où les prix de l’immobilier ont explosé au courant des dernières années. Le sondage révèle que c’est la contribution financière des parents qui aide le plus. Malheureusement, ce n’est pas tout le monde qui a accès à une telle ressource. »

Méthodologie

Le sondage de Harbacon a été effectué du 15 avril au 20 avril 2022, en ligne. L’échantillon total de ce sondage est de 300 Canadien, tous âgés de 18 ans et plus.

