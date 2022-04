AGF annonce un changement de niveau de risque pour le Fonds É.-U. petite et moyenne capitalisation AGF

English French

TORONTO, 27 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements AGF Inc. (« PAGFI ») a annoncé aujourd’hui le changement de niveau de risque suivant, concernant sa gamme de fonds; le niveau de risque révisé entre en vigueur dès aujourd’hui :



Nom du fonds Niveau de risque précédent Niveau de risque révisé Fonds É.-U. petite et moyenne capitalisation AGF Moyen Moyen à élevé

Ce changement est le résultat d’un examen annuel que PAGFI a mené au moyen de la méthode recommandée de classification des risques de placement. L’objectif de placement, la stratégie et le style de gestion du Fonds É.-U. petite et moyenne capitalisation AGF n’ont fait l’objet d’aucun changement important.

Les renseignements contenus dans le présent communiqué n’ont pas pour but de fournir des conseils de nature juridique, comptable, fiscale ou financière, ni des conseils se rapportant à l’investissement ou à tout autre sujet et ne devraient pas être considérés comme étant de tels conseils. Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds de communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l’excellence en matière de gestion de placements par l’entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d’investissement d’AGF s’étend à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu’aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant plus de 42 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus de 800 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Placements AGF Inc. est une filiale d’AGF.

