Innofactor Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet – Heikki Nikku

Innofactor Oyj:n johdon liiketoimet 27.4.2022 klo 16.00

Innofactor Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Nikku, Heikki

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Innofactor Oyj

LEI: 7437008OSKQFEDZYD835

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 7437008OSKQFEDZYD835_20220427151125_12

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2022-04-26

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009007637

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 9 631 Yksikköhinta: 0 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 9 631 Keskihinta: 0 EUR

Espoossa 27.4.2022

INNOFACTOR OYJ

Michaela Skrabb, lakiasiainjohtaja

Lisätietoja:

Michaela Skrabb, lakiasiainjohtaja

Innofactor Oyj

Puh. +358 40 724 5282

michaela.skrabb@innofactor.com

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset mediat

www.innofactor.fi

