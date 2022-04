Cellebrite nombrada Líder del primer IDC MarketScape en ciencia forense digital

French Japanese Spanish Portuguese

PETAH TIKVA, Israel y TYSONS CORNER, Virginia, April 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellebrite (Nasdaq: CLBT), un líder mundial en soluciones de Inteligencia Digital (DI) para los sectores público y privado, anunció hoy que fue nombrada Líder del primer IDC MarketScape: Evaluación de Proveedores de Forense Digital en Seguridad Pública 2022 (doc. # US48999722) Abril de 2022.



Este IDC MarketScape evaluó seis proveedores en 11 capacidades principales, incluyendo satisfacción del cliente, descubrimiento de datos, análisis de datos, usabilidad, informes y los precios, y nueve áreas estratégicas diferentes, como crecimiento, innovación, ventas, distribución e implementación. Es la primera vez que este mercado en crecimiento fue analizado como IDC MarketScape y el informe ofrece una perspectiva inigualable del escenario actual de proveedores.

Según el informe, “la inversión de Cellebrite en investigación y desarrollo (I + D) es un componente considerable de sus ingresos totales; las referencias de los clientes confirmaron el valor que esto aporta a su conjunto de productos”. También cita lo que dijo un cliente de Cellebrite: "la investigación y desarrollo los mantiene a la vanguardia del desarrollo tecnológico y, por lo tanto, ofrece soluciones de tecnología de punta".

IDC MarketScape explica que “la interfaz de usuario [de Cellebrite] se percibe como la mejor tecnología en su clase, innovadora y de futura generación; intuitiva y fácil de usar, mas también, exhaustiva y rápida”. También afirma que los clientes de Cellebrite "observaron que el alcance de los dispositivos compatibles es inigualable para sus competidores".

El informe también reconoce que "Cellebrite se centra en modelos de entrega en la nube para ofrecer flexibilidad y agilidad en el procesamiento de datos e IA para la automatización del flujo de trabajo, específicamente en el procesamiento de imágenes", y que "Cellebrite tiene una IP considerable en análisis visual".

Yossi Carmil, director ejecutivo de Cellebrite, comenta: "Las agencias de cumplimiento de la ley en todo el mundo dependen en gran medida de los proveedores en este espacio para recopilar, gestionar y analizar el creciente volumen de evidencia digital esencial para conducir investigaciones más efectivas y eficaces para mantener la seguridad pública. Nos enorgullece que IDC MarketScape haya nombrado a Cellebrite, Líder en análisis forense digital en seguridad pública, que es una parte clave de nuestra oferta general de inteligencia digital integral".

La Dra. Alison Brooks, vicepresidenta de investigación de la práctica de seguridad pública de IDC en Estados Unidos y todo el mundo, comenta: “En los últimos años, el mercado forense digital creció de forma significativa y el panorama de proveedores es cada vez más complejo. Cellebrite comprende las formas matizadas en que la actividad criminal evolucionó con más plataformas sigilosas y encriptadas. Su posición en la Categoría de Líderes refleja su innovación integral de flujo de trabajo investigativo e investigación y desarrollo de vanguardia, mientras busca capacitar a sus clientes con soluciones para abordar los desafíos y la creciente complejidad de las investigaciones digitales".

Para más información acerca de Cellebrite, sus capacidades y su posición como líder en IDC MarketScape Assessment visite: https://cellebrite.com/en/idc-marketscape-names-cellebrite-a-leader/

Acerca de IDC MarketScape

El modelo de análisis de proveedores de IDC MarketScape está diseñado para ofrecer una visión general de la adaptación competitiva de los proveedores de TIC (tecnología de información y comunicaciones) en un mercado determinado. La metodología de investigación utiliza una rigurosa metodología de puntuación basada en criterios cualitativos y cuantitativos que resulta en una única ilustración gráfica de la posición de cada proveedor dentro de un mercado determinado. IDC MarketScape ofrece una estructura clara en la que las ofertas, capacidades y estrategias de productos y servicios, y factores de éxito de mercado actuales y futuros de proveedores de TI y telecomunicaciones se pueden comparar de forma significativa. La estructura además ofrece a los compradores de tecnología una evaluación de 360 grados de los puntos fuertes y débiles de los proveedores actuales y futuros.

Acerca de Cellebrite

La misión de Cellebrite (NASDAQ: CLBT) es empoderar a sus clientes para proteger y salvar vidas, acelerar la justicia y preservar la privacidad en comunidades en todo el mundo. Somos un líder mundial en soluciones de Inteligencia Digital para los sectores público y privado, empoderando a las organizaciones para dominar las complejidades de investigaciones digitales legalmente sancionadas agilizando los procesos de inteligencia. Con la confianza de miles de agencias y empresas líderes en todo el mundo, la plataforma y soluciones de inteligencia digital de Cellebrite transforman la forma en que los clientes recopilan, revisan, analizan y administran datos en investigaciones legalmente autorizadas. Para más información, visítenos en www.cellebrite.com , https://investors.cellebrite.com , o síganos en @Cellebrite .

Advertencia con respecto a las declaraciones prospectivas

Este documento incluye "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las disposiciones de "salvaguarda" de la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas se pueden identificar mediante el uso de palabras tales como; "pronóstico", "pretende", "busca", "objetivo", "anticipa", "hará", "parece", "aproximado", "prevé", "puede", "posible", "potencial", "cree", "podría", "predice", "debe", "continúa", "espera", "estima", "puede", "planifica", "perspectiva", "futuro" y "proyecta" y otras expresiones similares que predicen, proyectan o indican eventos o tendencias futuros o que no son declaraciones de asuntos históricos. Dichas declaraciones prospectivas incluyen información financiera estimada. Tales declaraciones prospectivas con respecto a los ingresos, ganancias, rendimiento, estrategias, perspectivas, y otros aspectos del negocio de Cellebrite se basan en las expectativas actuales que están sujetas a riesgos e incertidumbres. Una serie de factores podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de aquellos indicados por tales declaraciones prospectivas. Estos factores incluyen, sin limitación, los siguientes: La capacidad de Cellebrite para mantener el ritmo de los avances tecnológicos y estándares del sector en evolución; la dependencia material de Cellebrite de la aceptación de sus soluciones por agencias de cumplimiento de la ley y gubernamentales; errores, fallas, defectos o errores reales o percibidos en las soluciones de DI de Cellebrite; la incapacidad de Cellebrite para mantener la productividad del personal de ventas y marketing, incluso con relación a contratación, integración y retención de personal; incertidumbres con respecto al impacto de las condiciones macroeconómicas y/o globales, inclusive COVID-19 y las acciones militares que involucran a Rusia y Ucrania; intensa competencia en todos los mercados de Cellebrite; el mal uso involuntario o deliberado de las soluciones de Cellebrite; factores políticos y de reputación relacionados con el negocio o las operaciones de Cellebrite; riesgos relacionados con estimaciones de oportunidades de mercado y pronósticos de crecimiento del mercado; la capacidad de Cellebrite para administrar adecuadamente su crecimiento; riesgos asociados con líneas de crédito y liquidez de Cellebrite; la confianza de Cellebrite en proveedores externos para ciertos componentes, productos o servicios; desafíos asociados con grandes transacciones y largo ciclo de ventas; riesgos de que los clientes de Cellebrite puedan no cumplir con el contrato o el pago obligaciones; riesgos asociados con una cantidad significativa del negocio de Cellebrite provenientes de clientes gubernamentales en todo el mundo; riesgos relacionados con la propiedad intelectual de Cellebrite; vulnerabilidades o defectos de seguridad, inclusive ciberataques, infracciones, fallas o interrupciones del sistema de tecnología de la información; el mal manejo o mal manejo percibido de información sensible o confidencial; los entornos regulatorios complejos y cambiantes relacionados con las operaciones y soluciones de Cellebrite; las restricciones regulatorias a las que estamos sujetos; riesgos asociados con diferentes requisitos de gobierno corporativo aplicables a las empresas israelíes y riesgos asociados con ser un emisor privado extranjero y una empresa de crecimiento emergente; volatilidad del mercado en el precio de las acciones de Cellebrite; cambios en las leyes y regulaciones fiscales; riesgos asociados con iniciativas conjuntas, empresas, asociaciones e iniciativas estratégicas; riesgos asociados con las operaciones internacionales significativas de Cellebrite; riesgos asociados con el incumplimiento por parte de Cellebrite de las leyes y regulaciones anticorrupción, cumplimiento comercial, contra el lavado de dinero y sanciones económicas; riesgos relacionados con la idoneidad de los sistemas, procesos, políticas, procedimientos, controles internos y personal existentes de Cellebrite para las necesidades actuales y futuras de operaciones e informes de Cellebrite; y otros factores, riesgos e incertidumbres establecidos en la sección titulada "Factores de riesgo" en el informe anual de Cellebrite en el formulario 20-F presentado ante la SEC el 29 de marzo de 2022 y en otros documentos presentados por Cellebrite ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ("SEC"), que están disponibles de forma gratuita en www.sec.gov. Se le advierte que no debe depositar confianza indebida en las declaraciones prospectivas, válidas únicamente hasta la presente fecha, en este comunicado o en otro lugar. Cellebrite no asume ninguna obligación de actualizar sus declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o de otro tipo, en caso de que las circunstancias cambien, excepto según lo exijan los valores y otras leyes aplicables.

Contactos

Media

Adam Jaffe

Vicepresidente de Comunicaciones Globales

+1 973 206 7643

adam.jaffe@cellebrite.com

- o -

RapidResponse@cellebrite.com