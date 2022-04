Cellebrite nommée leader dans la première évaluation des fournisseurs d'enquêtes scientifiques numériques d'IDC MarketScape

French Japanese Spanish Portuguese

PETAH TIKVA, Israël, et TYSONS CORNER, Virginie, 27 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ : CLBT), un leader mondial des solutions d'intelligence numérique (DI) pour les secteurs public et privé, a annoncé aujourd'hui avoir été nommé leader dans la première évaluation mondiale 2022 des fournisseurs d'enquêtes scientifiques numériques dans la sécurité publique (Worldwide Digital Forensics in Public Safety 2022 Vendor Assessment - doc #US48999722) réalisée par IDC MarketScape en avril 2022.



IDC MarketScape a évalué six fournisseurs à travers 11 capacités de base, y compris la satisfaction des clients, la découverte de données, l'analyse de données, l'utilisabilité, la génération de rapports et la tarification, et 9 différents domaines stratégiques tels que la croissance, l'innovation, les ventes, la distribution et le déploiement. C'est la première fois que ce marché en pleine croissance est analysé dans le cadre d'un rapport IDC MarketScape, qui offre un aperçu inégalé du paysage actuel des fournisseurs.

Selon le rapport, « l'investissement de Cellebrite dans la R&D est une composante importante de son chiffre d'affaires total ; les références des clients ont confirmé la valeur que cela apporte à sa suite de produits ». Il cite également un client de Cellebrite qui a déclaré : « La recherche et le développement les maintiennent à l'avant-garde du développement technologique et offrent donc des solutions de pointe. »

Le rapport IDC MarketScape explique que « l'interface utilisateur [de Cellebrite] semble être la meilleure technologie de sa catégorie, fraîche et de nouvelle génération ; elle est intuitive et facile à utiliser, mais également complète et rapide. » Il affirme également que les clients de Cellebrite « ont noté que la portée des appareils pris en charge est inégalée par ses concurrents ».

Le rapport reconnaît également que « Cellebrite se concentre sur les modèles de prestation dans le cloud afin de fournir flexibilité et agilité dans le traitement des données et l'IA pour l'automatisation des flux de travail, en particulier dans le traitement des images » et que « Cellebrite possède une PI considérable dans l'analyse visuelle ».

Yossi Carmil, PDG de Cellebrite, a déclaré : « Les organismes chargés de l'application du droit du monde entier comptent fortement sur les fournisseurs dans ce domaine pour collecter, gérer et analyser le volume croissant de preuves numériques essentielles à la conduite d'enquêtes plus efficaces et efficientes afin de garantir la sécurité publique. Nous sommes fiers qu'IDC MarketScape ait nommé Cellebrite leader de l'investigation scientifique numérique dans la sécurité publique, ce qui constitue un élément clé de notre offre globale d'intelligence numérique de bout en bout. »

Le Dr Alison Brooks, vice-président de la recherche pour le cabinet d'IDC dédié à la sécurité publique aux États-Unis et dans le monde, a commenté : « Au cours des dernières années, le marché de l'investigation scientifique numérique s'est considérablement développé et le paysage des fournisseurs est devenu plus complexe. Cellebrite comprend la manière nuancée dont l'activité criminelle a évolué avec des plateformes plus furtives et cryptées. Sa position dans la catégorie des leaders reflète sa R&D de pointe et son innovation en matière de flux de travail d'investigation de bout en bout, car elle cherche à fournir à ses clients de solutions pour relever leurs défis et relever la complexité croissante des enquêtes numériques. »

Pour en savoir plus sur Cellebrite, ses capacités et sa position de leader dans l'évaluation d'IDC MarketScape , veuillez consulter le site : https://cellebrite.com/en/idc-marketscape-names-cellebrite-a-leader/

À propos d'IDC MarketScape

Le modèle d'analyse des fournisseurs IDC MarketScape est conçu pour fournir un aperçu de la compétitivité des fournisseurs de TIC (technologies de l'information et des communications) sur un marché donné. La méthodologie de recherche utilise une méthodologie de notation rigoureuse basée sur des critères à la fois qualitatifs et quantitatifs qui aboutit à une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur sur un marché donné. IDC MarketScape fournit un cadre clair dans lequel les offres de produits et de services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de réussite actuels et futurs des fournisseurs informatiques et de télécommunications peuvent être comparés de manière significative. Le cadre fournit également aux acheteurs de technologies une évaluation à 360 degrés des forces et des faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

À propos de Cellebrite

La mission de Cellebrite (NASDAQ : CLBT) consiste à permettre à ses clients de protéger et de sauver des vies, d'accélérer la justice et de préserver la confidentialité dans les communautés du monde entier. Nous sommes un leader mondial des solutions d'intelligence numérique pour les secteurs public et privé, permettant aux organisations de maîtriser les complexités des enquêtes numériques avalisées par la loi en rationalisant les processus d'intelligence. La plateforme et les solutions d'intelligence numérique de Cellebrite, qui ont gagné la confiance de milliers d'agences et d'entreprises de premier plan dans le monde entier, transforment la façon dont les clients collectent, examinent, analysent et gèrent les données dans le cadre d'enquêtes légalement approuvées. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cellebrite.com , https://investors.cellebrite.com , ou suivez-nous sur Twitter @Cellebrite .

Avertissement concernant les énoncés prospectifs

Le présent document contient des « énoncés prospectifs » au sens des dispositions « Safe Harbor » (« règles refuges ») de la loi américaine Private Securities Litigation Reform (Réforme sur la résolution des litiges portant sur des titres privés) de 1995. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que « prévoir », « avoir l'intention de », « chercher à », « viser », « anticiper », « apparaître », « approximatif », « prédire », « pourrait », « possible », « potentiel », « croire », « devrait », « continuer », « s'attendre à », « estimer », « peut », « planifier », « perspective », « futur » et « projeter » ainsi que des expressions similaires qui prédisent, projettent ou indiquent des événements ou des tendances futurs, ou qui ne sont pas des déclarations de questions historiques. Ces énoncés prospectifs comprennent des informations financières estimées. Ces énoncés prospectifs concernant les revenus, les bénéfices, les performances, les stratégies, les perspectives et d'autres aspects de l'activité de Cellebrite sont basés sur des attentes actuelles qui sont assujetties à des risques et incertitudes. Un certain nombre de facteurs pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux indiqués dans ces énoncés prospectifs. Ces facteurs incluent, mais ne sont pas limités à : la capacité de Cellebrite à suivre le rythme des avancées technologiques et de l'évolution des normes du secteur ; la dépendance matérielle de Cellebrite vis-à-vis de l'acceptation de ses solutions par les organismes d'application du droit et les agences gouvernementales ; les incertitudes concernant l'impact des conditions macroéconomiques et/ou mondiales, y compris la pandémie de COVID-19 et les actions militaires impliquant la Russie et l'Ukraine ; la concurrence intense sur tous les marchés de Cellebrite ; les facteurs politiques et de réputation liés aux activités ou opérations de Cellebrite ; les risques associés aux opérations internationales importantes de Cellebrite ; ainsi que d'autres facteurs, risques et incertitudes décrits dans la section intitulée « Facteurs de risque » (Risk Factors) du rapport annuel de Cellebrite sur formulaire 20-F déposé auprès de la SEC le 29 mars 2022 et dans d'autres documents déposés par Cellebrite auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (« SEC »), qui sont disponibles gratuitement à l'adresse www.sec.gov. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle ils ont été formulés, dans la présente communication ou ailleurs. Cellebrite décline toute obligation de mettre à jour ses énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autrement, si les circonstances changent, sauf si les lois sur les valeurs mobilières et les autres lois applicables l'imposent.

