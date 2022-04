セレブライト (Cellebrite)、デジタルフォレンジックについての初回IDCマーケットスケープ (IDC MarketScape) でリーダーに選出される

セレブライトは、最先端のソリューションとエンドツーエンドの調査ワークフローの革新の組み合わせで評価されている

April 27, 2022

Petah Tikva, ISRAEL