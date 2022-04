L’installation de Chalk River devient le premier laboratoire nucléaire du Canada à être reconnu BPL

English French

CHALK RIVER, Ontario, 27 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), le plus important organisme du Canada en matière de science et de technologie nucléaires, sont fiers d’annoncer que l’Installation de recherche en biologie (IRB) est devenue la première installation nucléaire du Canada à obtenir la reconnaissance Bonnes pratiques de laboratoire (BPL), une désignation qui promet de nouvelles occasions passionnantes en recherche préclinique pour les LNC. Une norme internationale couvrant tous les domaines du fonctionnement d’installations, la reconnaissance BPL facilite l’acceptation des résultats d’étude par des agences de réglementation nationales, y compris Santé Canada et le Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA) des États-Unis.



Pour se conformer aux principes BPL, les LNC ont mis en œuvre de nouveaux pratiques et processus rigoureux, dont la gestion et la formation du personnel, des plans et des procédures préétablis et la caractérisation de l’équipement d’essai. La reconnaissance fera avancer non seulement la recherche en radio-marquage et les capacités préciliniques de pointe des LNC, elle permettra également aux LNC de faire de nouvelles recherches commerciales en développement pharmaceutique, en plus de faire avancer des partenariats de recherche et de participer à une vaste gamme d’occasions de sous-traitance avec d’autres organismes reconnus BPL.

« Cette dernière reconnaissance étend les occasions des LNC en recherche et développement, y compris études précliniques reconnues par des organismes réglementaires comme Santé Canada ou le FDA en matière d’applications pharmaceutiques », a commenté le Dr Jeff Griffin, vice-président, Science et technologie, LNC. « Elle ouvre aussi de nouvelles voies aux LNC dans l’industrie radiopharmaceutique en plein essor et positionne bien les capacités de recherche des LNC exécutées conformément à des normes internationales strictes. Il a fallu un travail énorme pour atteindre cette norme et je tiens à féliciter l’équipe de l’IRB pour cette réalisation incroyable. »

« ÉACL est fière que les LNC aient atteint la norme BPL pour l’Installation de recherche biologique des Laboratoires de Chalk River », a commenté le Dr Amy Gottschling, vice-présidente, Science et technologie, Énergie atomique du Canada limitée. « Ceci fait preuve de notre engagement collectif à investir dans notre laboratoire national et à encourager l’innovation en science et en technologie nucléaires pour améliorer la santé et le bien-être des Canadiens. »

Administrée par le Conseil canadien des normes, la reconnaissance BPL garantit un haut degré d’assurance de la qualité et d’intégrité des données des recherches en laboratoire et permet la traçabilité et l’organisation complètes de l’information. Par suite de cette reconnaissance, les LNC constitueront une équipe plus nombreuse pour trouver de nouvelles occasions commerciales en recherche préclinique, dont des études menées pour le compte de sociétés pharmaceutiques, d’organismes gouvernementaux, d’agences de réglementation ou d’autres organismes reconnus BPL. La recherche préclinique est une phase d’étude menée avant les essais sur les humains et, en règle générale, elle fournit de l’information préliminaire sur la sécurité et la toxicité des médicaments sur des modèles animaux.

Propriété d’ÉACL et exploitée par les LNC, l’IRB est une installation de pointe de 1,600 m2 conçue pour appuyer la recherche à base d’animaux et de tissus d’animaux et ses capacités pour les essais et les expériences en matière de radiation, de radionucléides et de carcinogènes sont uniques en Amérique du Nord. L’IRB héberge des laboratoires à environnement contrôlé et sans pathogènes dédiés à la recherche biologique, dont la biologie cellulaire et moléculaire, l’histologie et le traitement des tissus, l’hématologie, la culture des tissus et les procédures animales. Dans les années à venir, l’IRB sera de plus en plus une installation clé en recherche et développement liée à la thérapie alpha ciblée (TAC) des LNC, un nouveau traitement du cancer que les LNC font avancer.

« La reconnaissance BPL complète admirablement les capacités de production d’Actinium-225 actuelles des Laboratoires de Chalk River, l’un des isotopes médicaux les plus rares au monde; ceci nous rapproche un peu plus de notre objectif de devenir leaders du domaine de la thérapie alpha ciblée », a commenté Ram Mullur, vice-président des activités en matière d’isotopes des LNC. « Cette licence ouvre la voie aux LNC vers des recherches précliniques de haute qualité pour l’industrie radiopharmaceutique. »

L’IRB des LNC fait partie d’une plus vaste série de laboratoires et de programmes que les LNC maintiennent en études sur la santé et en services de dosimétrie : études animales, production et traitement d’isotopes, curiethérapies ciblées, services de chimie analytique et solutions de gestion des déchets. Pour en savoir plus sur les recherches des LNC en sciences de la santé, y compris leur Installation de recherche en biologie, veuillez visiter https://www.cnl.ca/les-sciences-de-la-sante/?lang=fr .

