English French

Chiffre d’affaires du T1 2022 :

Performance solide portée par un volume d’activité soutenu et l’accélération des hausses de prix de vente

Résultats du premier trimestre 2022

C hiffre d’affaires en forte hausse de + 22, 5 % par rapport au T 1 202 1 , dont +12,9% de hausses de prix de vente, +6, 4 % de volume et +3,3% d’effet change

Volumes soutenus en Amérique du Nord , en léger retrait en EMEA et dans la CEI

Très bon début d’année dans le Sport , où le carnet de commande est particulièrement élevé

Renforcement des hausses de prix de vente qui ont atteint +15 % en m ars (par rapport à m ars 2021) et compensent 95% de l’inflation des coûts d’achat s

Poursuite de l’inflation des matières premières, alimentée par la hausse des prix de l’énergie – Nouvelles hausses de prix de vente annoncées visant à neutraliser l’impact de l’inflation des coûts d’achats en 2022





Paris, le 27 avril 2022 : le Conseil de Surveillance de Tarkett (Euronext Paris : FR0004188670 TKTT), qui s’est réuni ce jour, a examiné le chiffre d’affaires consolidé du Groupe pour le premier trimestre 2022.

Le Groupe utilise des indicateurs alternatifs de performance (non définis par les normes IFRS) décrits en détail dans l’annexe de ce document :

Chiffre d’affaires en millions d’euros T1 2022 T1 2021 Variation Dont croissance organique Variation organique y/c les variations de prix en CEI (1) EMEA 238,4 220,5 +8,1% +8,6% +8,6% Amérique du Nord 204,2 160,4 +27,3% +18,1% +18,1% CEI, APAC & Amérique Latine 133,6 112,5 +18,7% +0,5% +20,5% Sports 108,5 65,4 +66,0% +55,7% +55,7% Total Groupe 684,7 558,8 +22,5% +15,2% +19,2%

(1) Les ajustements de prix de vente dans les pays de la CEI sont historiquement déployés pour compenser les variations des devises et donc exclus de l’indicateur « croissance organique » (cf. Annexe 1). En 2021 et 2022, des hausses de prix significatives ont été mises en œuvre pour compenser les effets de l’inflation des prix d’achat, et, par conséquent, le Groupe mesure également la variation des ventes à périmètre et taux de change constants incluant les ajustements de prix dans les pays de la CEI.





1. Chiffre d’affaires du premier trimestre 2022





Le chiffre d’affaires net s’est élevé à 685 millions d’euros, en hausse de +22,5% par rapport au premier trimestre 2021. La croissance organique s’établit à +19,2% en incluant les hausses de prix de vente dans la région CEI déployées pour compenser l’inflation des coûts d’achats et la dévaluation du rouble(1). L’effet total des hausses de prix de vente mises en œuvre dans l’ensemble des segments est en moyenne de +12,9% par rapport au premier trimestre 2021.

Le segment EMEA a réalisé un chiffre d’affaires de 238 millions d’euros, en hausse de +8,1% par rapport au premier trimestre 2021 grâce à l’accélération des hausses de prix de vente. Les volumes sont en léger retrait compte tenu d’anticipations de commandes en décembre 2021 en amont des hausses de prix de vente, ainsi que d’une approche sélective dans le segment Résidentiel dans un contexte d’approvisionnement des matières premières toujours tendu. L’activité Commerciale est plus soutenue notamment grâce aux bonnes performances des dalles LVT et de la moquette commerciale.

Le segment Amérique du Nord a réalisé un chiffre d’affaires de 204 millions d’euros, en hausse de +27,3% par rapport au premier trimestre 2021, reflétant une solide croissance à taux de change et périmètre constants de +18,1% et un effet de change positif. Les volumes et les prix de vente ont contribué à la croissance organique, particulièrement soutenue dans les segments Commerciaux de la Santé et de l’Education utilisant les accessoires et les revêtements de sol vinyle ou caoutchouc. L’activité dans les Bureaux et l’Hôtellerie a été également dynamique, confirmant la tendance positive du quatrième trimestre 2021.

Le chiffre d’affaires du segment CEI, APAC et Amérique latine s’est élevé à 134 millions d’euros en hausse de +18,7% par rapport au premier trimestre 2021 malgré un effet change négatif lié au rouble, partiellement compensé par une nette appréciation du réal brésilien. Les ventes à taux de change et périmètre constants sont en hausse de +0,5%, ou +20,5% en incluant les hausses de prix de vente dans les pays de la CEI mises en place pour compenser l’inflation et la dévaluation du rouble.

Dans la CEI, les volumes sont en retrait compte tenu de l’arrêt des ventes en Ukraine depuis le début du conflit le 24 février 2022 et d’une activité en baisse en Russie et au Kazakhstan. Au-delà des hausses de prix de vente prévues en début d’année, une hausse supplémentaire très significative a été mise en place en urgence en Russie début mars pour compenser la dévaluation du rouble. Au premier trimestre 2022, les ventes en Russie ont représenté environ 9% des ventes totales du Groupe. La zone APAC est en croissance et la zone LATAM a réalisé un excellent trimestre marqué par une forte croissance des volumes tout en maintenant des niveaux de prix élevés.

Comme attendu, l’activité du segment Sport est en très forte croissance. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 109 millions d’euros, en hausse de +66% dont +55,7% de croissance organique par rapport au premier trimestre 2021. L’Amérique du Nord est la zone géographique la plus dynamique dans un contexte de demande soutenue et de succès de l’offre de Tarkett. Le carnet de commandes se maintient à un niveau particulièrement élevé.

2. Contexte et p erspectives 2022





Le contexte macroéconomique et la situation géopolitique en Ukraine et en Russie créent une situation particulièrement incertaine et rendent difficile l’appréciation de l’évolution de la demande sur nos différents marchés.

Le Groupe condamne la guerre en Ukraine et suit de très près l’évolution de la situation. Depuis le début du conflit, la priorité a été donnée à la sécurité des équipes en Ukraine, avec lesquelles un contact quotidien est maintenu. Tarkett soutient activement ses 375 employés et leurs familles notamment avec des mesures de maintien des salaires et d’hébergement temporaire. Le Groupe a également mis en place un fonds de solidarité interne permettant d'apporter une aide financière à ses collaborateurs basés en Ukraine. L’activité de vente reprend de manière très réduite, mais le site de production, qui est situé à l’ouest du pays, est à ce jour en mesure de maintenir son activité.

En Russie, le Groupe produit du revêtement de sol depuis plus de 20 ans pour le marché Résidentiel. Conscient de sa responsabilité d’employeur, notamment vis à vis de ses 1550 employés locaux, le Groupe continue son activité dans le pays dans le strict respect des règlementations internationales et locales. Le Groupe a cependant gelé tous les nouveaux investissements significatifs en Russie. Anticipant une baisse de la demande et du fait de contraintes d’approvisionnement croissantes, le Groupe s’attend à un ralentissement marqué de l’activité au cours du deuxième trimestre, sans qu’il soit pour l’instant possible de le quantifier.

En Europe, la combinaison de l’inflation et du contexte géopolitique pourrait peser sur la demande, en particulier dans le segment Résidentiel. Les tendances du début de l’année sont plus solides en Amérique du Nord, mais le segment Résidentiel pourrait également marquer le pas. Dans le Sport, le niveau du carnet de commandes permet d’anticiper un très bon niveau d’activité sur l’ensemble de l’année.

Tarkett poursuit le déploiement de nouvelles gammes de produits et de son ambitieux programme d’économie circulaire, notamment avec des investissements innovants et significatifs dans ses capacités de recyclage. Le groupe a également annoncé sa nouvelle feuille de route Climat 2030 avec pour objectif de réduire de 30% ses émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble de la chaîne de valeur et d’accroître la part du contenu recyclé de ses produits à 30% à l’horizon 2030. Les objectifs seront évalués et validés par l’organisme indépendant Science Based Targets (SBTi) d’ici la fin de l’année.

Les actions structurelles de réduction des coûts sont bien engagées et le Groupe prévoit de générer environ 30 millions d’euros d’économies annuelles structurelles en 2022.

La hausse significative du prix du pétrole et des coûts de l’énergie va contribuer à renforcer la hausse des coûts d’achat qui est maintenant évaluée à 250 millions d’euros par rapport à 2021 (contre 220 millions d’euros estimés en début d’année).

Le Groupe continue à déployer des hausses de prix de vente dans l’ensemble de ses géographies en vue de compenser l’effet de cette hausse des coûts d’achats sur l’ensemble de l’année. Au niveau actuel des prix d’achats, le Groupe vise une balance d’inflation neutre sur l’ensemble de l’année (effet des prix de vente par rapport à 2021 moins effet des prix d’achat).

Ce communiqué de presse peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, tels que décrits dans le Document d’Enregistrement Universel de la Société disponible sur son site Internet (www.tarkett-group.com). Elles ne reflètent donc pas les performances futures de la Société, qui peuvent en différer sensiblement. La Société ne prend aucun engagement quant à la mise à jour de ces informations.

Calendrier financier

29 avril 2022 : Assemblée Générale Annuelle

26 juillet 2022 : Résultats financiers du S1 2022 - communiqué de presse après bourse

25 octobre 2022 : Chiffre d’affaires du T3 2022 - communiqué de presse après bourse





Contact Investisseurs et Actionnaires Individuels

investors@tarkett.com

Contacts Media

Brunswick - tarkett@brunswickgroup.com - Tel.: +33 (0) 1 53 96 83 83

Hugues Boëton – Tel. : +33 (0)6 79 99 27 15 – Benoit Grange – Tel. : +33 (0)6 14 45 09 26

A propos de Tarkett

Riche de 140 années d’histoire, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives, et a réalisé un chiffre d’affaires de 2,8 milliards d’euros en 2021. Offrant une large gamme de solutions intégrant des sols vinyle, linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets et stratifiés, gazons synthétiques et pistes d’athlétisme, le Groupe sert ses clients dans plus de 100 pays dans le monde. Avec 12 000 collaborateurs et 34 sites industriels, Tarkett vend 1,3 million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à destination des hôpitaux, des écoles, de l’habitat, des hôtels, des bureaux ou commerces et des terrains de sport. Engagé dans une démarche d’économie circulaire et de réduction de son empreinte carbone, le Groupe met en place une stratégie d'éco-innovation inspirée des principes Cradle to Cradle®, alignée avec son approche Tarkett Human-Conscious Design®. Tarkett est coté sur le marché réglementé d’Euronext (compartiment B, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT). www.tarkett-group.com

***

A nnexes

1/ Définition des indicateurs alternatifs de performance (non définis pa r les normes IFRS)

La croissance organique mesure l’évolution du chiffre d’affaires net par rapport à la même période de l’année précédente, hors effet de change et hors variations de périmètre. L’effet change est obtenu en appliquant les taux de change de l’année précédente aux ventes de l’année en cours et en calculant la différence avec les ventes de l’année en cours. Il comprend également l’effet des ajustements de prix dans les pays de la CEI destinés à compenser l’évolution des devises locales par rapport à l’euro.

mesure l’évolution du chiffre d’affaires net par rapport à la même période de l’année précédente, hors effet de change et hors variations de périmètre. L’effet change est obtenu en appliquant les taux de change de l’année précédente aux ventes de l’année en cours et en calculant la différence avec les ventes de l’année en cours. Il comprend également l’effet des ajustements de prix dans les pays de la CEI destinés à compenser l’évolution des devises locales par rapport à l’euro. L ’effet périmètre est constitué : des ventes de l’année en cours réalisées par les entités non présentes dans le périmètre de consolidation sur la même période de l’année précédente, et ce jusqu’à leur date anniversaire d’intégration, de la réduction des ventes liée aux activités cédées, non présentes dans le périmètre de consolidation de l’année en cours mais intégrées dans les ventes de la même période de l’année précédente, et ce jusqu’à la date anniversaire de la cession.

est constitué :

En millions d’euros Chiffre d’affaires T1 2022 Chiffre d’affaires T1 2021 Variation Dont volume Dont prix de vente Dont prix de vente en CEI Dont effet taux de change Dont effet périmètre Total Groupe T1 684,7 558,8 +22,5%



+6,4%







+8,8%







+4.1% +3,3% - Dont croissance organique +15.2% Dont hausses des prix de vente +12.9%

2 / Bridge en million s d’ euros T1 2022

Chiffre d’affaires par segment

T1 2021 558,8 +/- EMEA +19,0 +/- Amérique du Nord +29,1 +/- CEI, APAC & Amérique latine +0,5 +/- Sports +36,2 T1 2022 à périmètre et taux de change constants 643,7 +/- Effet périmètre +0,2 +/- Devises +22,8 +/- « Lag effect » en CEI +18,0 T1 2022 684,7

***

Pièce jointe