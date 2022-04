Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats financiers à fin mars 2022

Communiqué de presse

Amiens, le 27 avril 2022

Résultats à fin mars 2022

Crédit Agricole Brie Picardie :

Une banque dynamique et engagée dans le développement de l’économie locale

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Plus que jamais, le Crédit Agricole Brie Picardie s’établit comme le 1er financeur de son territoire avec plus de 35% du marché des encours de crédits*.

Ainsi au 1er trimestre 2022, le Crédit Agricole Brie Picardie a réalisé 1,4 Md€ de financements à moyen et long terme, soit 18% de plus qu’au T1-2021.

Durant les 3 premiers mois de l’année 2022, près de 5 300 projets habitat ont été financés, un chiffre en progression de 20% par rapport à la même période l’an dernier.

L’encours de crédits progresse de 8,6% pour atteindre 28,4 Md€ à fin mars 2022.

Chiffres en Md€ mars-21 mars-22 Var en % Encours de collecte globale 32,4 33,9 4,4% dont encours de collecte bilan 21,7 23,0 +6,1% dont encours de collecte tierce 10,8 10,9 +4,5% Encours de Crédit 26,1 28,4 8,6% dont encours crédit habitat 17,9 19,3 +7,1% dont encours crédit de trésorerie 1,9 2,0 +5,3% dont encours de crédit équipement 6,3 7,1 +12,4%

La Caisse Régionale a accueilli près de 15 000 nouveaux clients sur le trimestre et compte aujourd’hui plus de 1,1 million de clients dont 420 000 sont sociétaires.

L’intensité relationnelle se retranscrit dans les souscriptions aux nouvelles offres de services bancaires (+8 000 contrats sur 1 an glissant) et par l’activité assurances qui poursuit sa croissance, avec plus de 23 000 nouveaux contrats à fin mars 2022.

L’encours de collecte globale géré par la Caisse Régionale atteint les 33,9 Md€, en augmentation de 4,4% sur 1 an.

Cette évolution est portée par l’encours de collecte bilancielle, levier de financement de l’économie de proximité, qui progresse de 1,3 Md€ par rapport au 1er trimestre 2021 (+6,1%) et atteint 23,0 Md€. La collecte hors-bilan, bousculée par des marchés financiers tendus, progresse de 1,1%.

RÉSULTATS FINANCIERS

En base consolidée, le Produit Net Bancaire s’élève à 169,3 M€ soit une progression de 12,4%. Le PNB sous-jacent consolidé est en hausse de 9,9% par rapport à fin mars 2021. Cette progression du PNB sous-jacent est tirée par la performance commerciale de la Caisse Régionale, mais aussi par les bonifications TLTRO** et un niveau exceptionnellement élevé de la participation aux bénéfices comptabilisée au 1er trimestre 2022.

Le résultat net consolidé de mars 2022 s’établit à 46,1 M€. Il était de 34,9 M€ au T1-2021.

Base consolidée (en M€) mars-21 mars-22 Var en % Produit Net Bancaire 150,6 169,3 +12,4% PNB sous-jacent 145,8 160,3 +9,9% Charges de Fonctionnement Nettes 92,8 98,2 +5,9% Résultat Brut d'Exploitation 57,8 71,0 +22,9% RBE sous-jacent 53,0 62,0 +17,1% Résultat Net consolidé 34,9 46,1 +32,0%

À fin mars 2022 et au sens de la réglementation bâloise, le taux de défaut (EAD Défaut/EAD) est de 0,98% (contre 1,18% à fin mars 2021), pour une exposition globale de la Caisse Régionale (EAD) de plus de 31,0 Md€. La Caisse Régionale maintient un taux de défaut très inférieur à celui du marché français.

Sur une base individuelle, le Produit Net Bancaire du 1er trimestre 2022 s’élève à 158,9 M€, en hausse de 11,1% par rapport au T1 2021. Le PNB sous-jacent progresse de 9,3% par rapport au T1 2021.

Base individuelle (en M€) mars-21 mars-22 Var en % Produit Net Bancaire 143,0 158,9 +11,1% PNB sous-jacent 145,9 159,5 +9,3% Charges de Fonctionnement Nettes 82,7 87,1 +5,4% Résultat Brut d'Exploitation 60,4 71,8 +18,9% RBE sous-jacent 63,2 72,4 +14,5% Résultat Net Social 39,2 43,2 +10,1%

Les charges de fonctionnement atteignent 87,1 M€, en croissance maitrisée de 5,4% sur un an glissant qui conduisent à un Résultat Brut d’Exploitation social de 71,8 M€ (+18,9% par rapport au T1 2021). Le RBE sous-jacent à fin mars 2022, s’établit à 72,4 M€ en hausse de 14,5% par rapport au 1er trimestre de l’an passé.

Le coefficient d’exploitation est de 54,8% à fin mars 2022, soit 3 points de mieux qu’à fin mars 2021.

Après l’impôt sur les sociétés, le résultat net social affiche 43,2 M€ contre 39,2 M€ au 31 mars 2021, soit une progression de 10,1%.

SOLIDITÉ FINANCIÈRE

La Caisse Régionale maintient des niveaux de solvabilité et de liquidité élevés : le ratio CET1 sera supérieur à 23% à fin mars 2022 pour un minimum de 10,5% et le LCR fin de mois*** s’établit à 191,2% à fin mars 2022, pour une exigence réglementaire minimale fixée à 100,0%.

Dans un souci de gestion prudente et responsable, le Crédit Agricole Brie Picardie continue de renforcer ses provisions et affiche un coût du risque de 8,3 M€, soit 11,8bp sur encours de crédits.

Les dotations sur encours sains et sensibles (provisions IFRS9) représentent 7,5 M€. Le taux de couverture des défauts atteint 168% à fin mars 2022.

Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 4,7 Md€ à fin mars 2022, pour un total bilan consolidé de 38,9 Md€. Les dettes envers les établissements de crédit (essentiellement Crédit Agricole S.A. au regard des règles de refinancement interne au Groupe) et envers la clientèle représentent respectivement 64,3% et 32,7% de l’ensemble des dettes. Le solde correspond principalement à l’encours de certificats de dépôt négociables émis par la Caisse Régionale dans le cadre de son programme d’émission jusqu’à 2 Md€, noté A1 par Standard and Poor’s.

PERSPECTIVES

Dans le cadre de l’appel à candidatures « Innover pour une ville durable », le Village by CA Brie Picardie, réseau d’accélérateurs de Start-Up accueillera 3 jeunes entreprises pour un programme de développement sur 2 ans.

La Caisse Régionale Brie Picardie partagera le projet sociétal du groupe Crédit Agricole, #Ensembleonyarrivera dont les grandes thématiques sont : l’environnement, l’inclusion sociale et l’agriculture.

(Découvrez le projet sur le site internet de la Caisse Régionale : https://www.ca-briepicardie.com/ensemble-on-y-arrivera/ )

Au 1er trimestre 2022, la filiale BPE a réalisé des prises de participation pour près de 20 M€ dans des entreprises innovantes et des fonds d’investissement.

CERTIFICATS COOPERATIFS D’INVESTISSEMENT

Le cours de clôture du certificat coopératif d’investissement (CCI) au 31 mars 2022 est de 21,68 €.

A fin mars 2022, l’actif net par titre est égal à 63,52 €.

La valorisation boursière rapportée à la quote-part du résultat 2021 affectée aux CCI ressort à 6,5.

Dans sa 9ème résolution, l’Assemblée Générale a approuvé la rémunération du CCI de 1€ par titre, soit un rendement de 4,7% sur le cours au 31/12/2021. Le détachement aura lieu le 6 mai 2022 et le paiement sera réalisé à partir du 10 mai 2022.

L’Assemblée Générale du 30 mars dernier a approuvé, dans sa 20ème résolution un programme de rachat pouvant aller jusqu’à 1 665 291 CCI, soit 10% des CCI sur le marché (limite réglementaire). La Caisse Régionale a prévu d’y allouer un budget de 20 M€ en 2022, le prix de rachat maximum étant de 61€ par CCI.

Au premier trimestre 2022, 85 974 CCI ont été rachetés pour 2 M€ dont 78 614 à des fins d’annulation.

* Dernières données disponible à fin décembre 2021.

**Le mécanisme de TLTRO vise à proposer un refinancement de long terme avec une bonification en cas d'atteinte d'un taux de croissance cible des crédits octroyés aux entreprises et aux ménages, à laquelle s'ajoute une sur-bonification rémunérant une incitation supplémentaire et temporaire.

*** A fin mars 2022, le ratio LCR Disclosure s’établit 171,4%. Les sorties nettes de trésorerie sont calculées en moyenne sur les montants observés (sur les 12 déclarations réglementaires concernées) incluant, le cas échéant, l'application d'un plafond sur les entrées de trésorerie (75% maximum des sorties brutes).

Comptes sociaux et consolidés au 31 mars 2022 arrêtés par le Conseil d’Administration du 27 avril 2022 – Examen limité en cours par les commissaires aux comptes.

Retrouvez toutes les informations réglementées publiées par la Caisse Régionale en application des dispositions de l’article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier et des articles 222-1 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers sur le site internet www.ca-briepicardie.fr .

Contact relations investisseurs : Jérôme WALTER, Directeur Financier, communication.financiere@ca-briepicardie.fr , 03 22 53 31 34.

Contact presse : Sandra CHEVALIER, sandra.chevalier@ca-briepicardie.fr , 01 60 25 94 57 / 06 42 63 63 21.

A propos du Crédit Agricole Brie Picardie

Le Crédit Agricole Brie Picardie accompagne plus de 1,1 million de clients et plus de 420 000 sociétaires avec une gamme de produits et services financiers, adaptée à tous : particuliers, entreprises et professionnels, agriculteurs, institutions, collectivités publiques et associations. Grâce à un réseau de 209 agences de proximité réparties sur les trois départements de la Somme, de l’Oise et de la Seine-et-Marne, chacun peut bénéficier d’une expertise de proximité et des conseils personnalisés de près de 2 800 collaborateurs. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, le Crédit Agricole Brie Picardie regroupe près de 900 administrateurs de Caisses Locales, acteurs-clés disposant d’une connaissance aigüe de l’économie et des dynamiques locales. Ils représentent les clients-sociétaires et s’engagent chaque jour aux côtés du tissu associatif en faveur de projets porteurs de sens et utiles aux habitants du territoire.

ANNEXE – Indicateurs Alternatifs de Performance

Indicateur Définition Collecte globale La collecte globale comprend les encours de collecte bilancielle et les encours de collecte tierce. Charges de fonctionnement nettes Les Charges de fonctionnement nettes correspondent à la somme des postes « Charges générales d’exploitation » et « Dotations aux amortissements et aux dépréciations sur immobilisations incorporelles et corporelles » des états financiers. Taux de Couverture des défauts Le taux de couverture des défauts correspond aux provisions individuelles et provisions IFRS9 rapportées aux encours défauts vifs. Ces « défauts vifs », définis depuis juin 2020, correspondent à des situations de dégradations avérées qui présentent toujours une anomalie. Le total des défauts est égal à la somme des défauts vifs et des « défauts en période d’observation », qui sont, depuis juin 2020, constitués des dossiers sortis des défauts vifs récemment (généralement moins de trois mois). Coût du risque (CdR) en bp Le coût du risque se définit par le rapport entre le coût du risque du T1-2022 annualisé (=CdR T1-22 x 4) et l’encours de crédits à fin mars 2022. Actif net par titre L’Actif net par titre correspond au ratio entre les capitaux propres sociaux (en norme française) et le nombre de titres composant le capital social (parts sociales, CCI et CCA).

ANNEXE - Passage du PNB consolidé publié au PNB consolidé sous-jacent

Base consolidée (norme IFRS) Mars Mars Variation (en millions d’euros) 2021 2022 en % Produit Net Bancaire 150,6 169,3 12,4% Retraitement des dotations/reprises sur provision portefeuille de placement et de participation valorisé à la juste valeur par résultat (1) -6,2 -0,8 Retraitement des opérations de restructuration de bilan 2,2 1,1 Retraitement des dotations la provision épargne logement 1,2 -3,0 Retraitement inefficacité MTM (€STR/BOR) (2) -1,9 -6,3 Produit Net Bancaire sous-jacent 145,8 160,3 9,9%

(1) Un ajustement de méthode a été réalisé, notamment pour mieux prendre en compte le portefeuille de private equity : ce retraitement de mars 2021 a été revu de 2,2 à 6,2 M€.

(2) Cet ajustement n’avait pas été retraité du PNB sous-jacent dans la communication financière du T1 2021, l’impact étant plus faible.

ANNEXE - Passage du PNB social publié au PNB social sous-jacent

Base individuelle (norme française) Mars Mars Variation (en millions d’euros) 2021 2022 en % Produit Net Bancaire 143,0 158,9 11,1% Retraitement des dotations/reprises de provision portefeuille de placement -0,5 2,5 Retraitement des opérations de restructuration de bilan 2,2 1,1 Retraitement des dotations la provision épargne logement 1,2 -3,0 Produit Net Bancaire sous-jacent 145,9 159,5 9,3%

