Norsk Hydro: Signerer ny kredittfasilitet på 1300 millioner USD

Norsk Hydro ASA har 27 april 2022 signert en kortsiktig, rullerende kredittfasilitet på 1300 millioner dollar.

Kredittfasiliteten er tilgjengelig for generelle selskapsformål og har en løpetid på 12 måneder, med opsjon for to seks-måneders forlengelser. Hele beløpet er tilgjengelig for å dekke kortsiktige likviditetsbehov.

BNP Paribas, Danske Bank og DNB fungerte som koordinerende "Bookrunners and Mandated Lead Arrangers" for transaksjonen.

I tillegg fungerte CACIB og ING som inviterte Bookrunners, mens Citibank, Goldman Sachs Bank, Handelsbanken, JP Morgan, Nordea Bank og SEB deltok i transaksjonen som "Mandated Lead Arrangers".

DNB vil fungere som fasilitetsagent og dokumentasjonsagent.

Investorkontakt:

Line Haugetraa

+47 41406376

Line.Haugetraa@hydro.com

Mediakontakt:

Halvor Molland

+47 92979797

Halvor.molland@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12