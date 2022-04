Résultats financiers de l’exercice 2021 et Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022

English French

Des performances opérationnelles qui reflètent l’évolution du mix géographique et les rapides montées en charge dans les télécoms et l’énergie en Europe

Chiffres d’affaires 2021 : 874,0 M€

EBITDA ajusté : 82,4 M€

Trésorerie nette de dettes bancaires : 52,3 M€

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 : 222,7 M€

Confirmation des perspectives de long terme

Croissance rentable confirmée pour 2022 avec une accélération au second semestre

Des fondamentaux et une organisationrenforcés, pour une nouvelle phase de croissance dynamique et durable

Solutions 30 SE publie ce jour ses résultats consolidés pour l’exercice 2021 clos le 31 décembre 2021 et son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022, clos le 31 mars 2022, préparés conformément aux normes IFRS.

Le Conseil de Surveillance de Solutions 30, réuni le 27 avril, a examiné et validé les résultats de l’exercice, arrêtés par le Directoire. Les procédures d’audit ont été effectuées et le rapport d’audit relatif à la certification des comptes est disponible sur le site Internet de la Société. Les procédures d’audit sont détaillées en fin de communiqué.

Gianbeppi Fortis, Président du Directoire de Solutions 30 a déclaré :

« Après un exercice 2020 bouleversé par la pandémie et les confinements successifs qui ont bénéficié à nos activités télécoms en France, l’exercice 2021 a été marqué par un retour à un niveau d’activité plus normatif sur ce segment en France où le marché est mature, par des tensions sur les chaînes d’approvisionnement mais aussi par une forte accélération de notre croissance au Benelux et en Italie.

La France et l’Espagne ont été parmi les pays européens précurseurs dans le déploiement des réseaux Internet très haut débit. Aujourd’hui, tous les autres pays commencent à déployer leurs réseaux fibre optique. Dans ce contexte, notre Groupe bénéficie d’opportunités de croissance, partout où il est présent. Les premiers contrats signés en 2021 en Italie et au Benelux le démontrent.

La duplication du succès de notre modèle en France est donc aujourd’hui engagée.

Tout l’enjeu des prochains mois va être de saisir les opportunités de marché partout en Europe, puis de mettre en place les outils, les process et les équipes qui permettront de réaliser cette croissance dans de bonnes conditions, comme nous l’avons déjà fait en France entre 2015 et 2020.

Si les phases de négociation puis de mise en œuvre des nouveaux contrats les plus importants pèsent ponctuellement sur la rentabilité, forts de nos expériences, de notre savoir-faire et d’une structure financière très solide, nous savons absorber la courbe d’apprentissage et industrialiser nos process afin de dégager rapidement des taux de marge à deux chiffres.

En parallèle, en France et en Espagne, nous devons consolider nos acquis dans le marché plus mature des déploiements télécoms et capter des parts de marché dans la maintenance des réseaux de fibre optique, la mobilité électrique, les économies d’énergie et les énergies renouvelables. Cela nécessite d’adapter notre offre et nos outils, ce que nous avons fait en 2021 et continuons de faire sur le début d’exercice 2022.

C’est donc une nouvelle étape de croissance qui s’ouvre pour notre Groupe et elle devrait commencer à se matérialiser plus fortement à compter du second semestre 2022.

Toutes nos équipes sont mobilisées et abordent cette nouvelle phase de développement avec confiance et sérénité, sur la base de fondamentaux renforcés en matière de gouvernance, de conformité et de gestion des risques, et d’un savoir-faire éprouvé. »

Chiffres clés – données consolidées

En millions d’euros 31/12/2021 31/12/2020 Variation Chiffre d'affaires 874,0 819,3 6,7% Marge opérationnelle (EBITDA Ajusté) 82,4 106,5 -22,7% En % de chiffre d'affaires 9,4% 13,0% EBIT Ajusté(1) 40,8 60,9 -32,9% En % de chiffre d'affaires 4,7% 7,4% Résultat opérationnel (EBIT) 12,9 48,3 -73% En % de chiffre d'affaires 1,5% 5,9% Résultat net de l'ensemble consolidé 22,5 35,8 -37,3% En % de chiffre d'affaires 2,6% 4,4% Résultat net part du Groupe 21,5 34,5 -37,7% En % de chiffre d'affaires 2,5% 4,2% Free cash-flow(1) 32,4 124,8 -92,4 Données de structure financière 31/12/2021 31/12/2020 Variation Capitaux propres 191,6 170,0 +21,5 Dette nette 33,1 28,9 +4,1 Dette bancaire nette(1) - 52,3 - 59,2 +6,9

(1) Voir glossaire en fin de communiqué

Activité

Pour l’ensemble de l’exercice 2021, SOLUTIONS 30 enregistre un chiffre d’affaires de 874,0 millions d'euros contre 819,3 millions d'euros en 2020, soit une croissance de +6,7 % (+3,6 % en organique) par rapport à 2020 et de +26,4% par rapport à l’exercice 2019 pré-Covid.

Après un premier semestre en croissance très solide de 20,9%, le second semestre a été plus contrasté avec :

Un marché mature en France, qui se normalise après un exercice 2020 très atypique, tandis que les relais de croissance (transition énergétique, 5G) montent en charge moins rapidement que prévu en raison notamment des tensions sur les chaînes d’approvisionnement.

L’impact, en fin d’exercice, d’un pic d’absences pour quarantaine en raison de la forte contagiosité des variants et ce malgré le maintien des procédures et des mesures de prévention nécessaires pour protéger la santé des collaborateurs et des clients.

Une excellente dynamique commerciale dans le reste des pays où nous sommes présents, avec une croissance de plus en plus soutenue qui masque les effets des ruptures d’approvisionnement. Les opportunités se multiplient partout, portées par des plans de relance sans précédent. Le Benelux et les autres pays tirent désormais la croissance du Groupe, avec des chiffres d’affaires en hausse respectivement de 17,7 % et 28,7 %.

Rentabilité

L’EBITDA ajusté s’établit à 82,4 millions d'euros à fin décembre 2021, en repli de 23 % par rapport à l’exercice 2020.

Les coûts opérationnels augmentent de +4,1 points de pourcentage par rapport à l’exercice 2020 et représentent 81,3 % du chiffre d’affaires, contre 77,2 % un an plus tôt, tandis que le poids relatif des coûts de structure diminue, à 9,3 % du chiffre d’affaires contre 9,8 % en 2020.

La marge opérationnelle s’élève à 9,4 % du chiffre d’affaires, contre 13,0 % un an plus tôt.

Outre la moindre absorption des coûts fixes par un chiffre d’affaires en retrait en France et l’évolution du mix géographique au profit d’activités n’ayant pas encore atteint la taille critique, ce repli s’explique par :

Les effets liés à la pandémie de Covid-19 et les ruptures dans la chaîne d’approvisionnement pour 4 millions d’euros,

L’évolution des activités et la transition opérationnelle nécessaire pour s’adapter et préparer le développement de nouvelles activités en France pour 6,7 millions d’euros.

Les montées en charge, en cours ou en préparation, en particulier dans des activités nouvelles et des pays qui n’ont pas encore atteint la taille critique, pour 9,8 millions d’euros.

Hors ces éléments, la marge d’EBITDA ressortirait à 11,8%, en repli de seulement 120 points de base.

Les phases de démarrage de contrats importants, comme actuellement au Benelux ou en Italie, nécessitent la mise en place d’une organisation nouvelle, la définition de process renforcés, l’adaptation des outils informatiques et le recrutement ainsi que la formation d’équipes de terrain. Solutions 30 capitalise sur son savoir-faire acquis en France pour raccourcir ces phases d’investissement qui restent indispensables avant de passer en phase industrielle pour améliorer la rentabilité.

Après comptabilisation des dotations aux dépréciations et provisions opérationnelles pour un montant de 16,2 millions d'euros, et après amortissement du droit d’utilisation des actifs loués (IFRS16) pour un montant de 25,3 millions d'euros, l’EBIT ajusté s’établit à 40,8 millions d'euros, en baisse de 32,9 % par rapport à l’année dernière.

L’exercice 2021 intègre 13,3 millions d’euros de charges opérationnelles non courantes, dont 7,1 millions d’euros correspondant aux dépenses engagées par le Groupe pour mettre un terme à la violente campagne de dénigrement menée à son encontre. Le solde est lié à des opérations de restructuration menées pour adapter l’organisation aux évolutions de marché, en particulier en Allemagne et en France.

Les dotations aux amortissements des relations clientèles s’élèvent à 14,7 millions d'euros en 2021, contre 13,0 millions d'euros un an plus tôt.

Le résultat financier, représente un produit de 4,2 millions d'euros, lié à l’ajustement (à la baisse) de la valeur des contreparties éventuelles (earn-out) pour un montant de 6,4 millions d'euros, contre une charge de 4,1 millions d'euros pour l’exercice 2020.

Après comptabilisation d’un produit d’impôt de 5,4 millions d'euros lié à l’activation de reports déficitaires, contre une charge de 8,4 millions d'euros un an plus tôt, le résultat net part du Groupe atteint 21,5 millions d'euros, contre 34,5 millions d'euros en 2020

Structure financière

Au 31 décembre 2021, les capitaux propres du Groupe s’élèvent à 191,6 millions d'euros contre 170,0 millions d'euros au 31 décembre 2020. La trésorerie brute du Groupe atteint 129,8 millions d'euros, contre 159,3 millions d’euros à fin décembre 2020. La dette bancaire brute est de 77,5 millions d'euro par rapport à 100,0 millions d’euros au 31 décembre 2020, compte tenu des remboursements de dettes programmés. Le Groupe affiche donc une trésorerie nette de dette bancaire de 52,3 millions d'euros à fin décembre 2021, contre 59,2 millions d'euros à fin décembre 2020.

Après prise en compte de 66,6 millions d'euros de dette locative (IFRS16) et de 18,8 millions d'euros de dette financière potentielle liée aux compléments de prix et options d’achats futures, le Groupe affiche une dette nette totale de 33,1 millions d'euros, contre 28,9 millions d’euros un an plus tôt. Le Groupe conserve une structure financière solide, avec un ratio dette nette/EBITDA de 40 % et un ratio d’endettement net sur fonds propres de 17,3 %.

L’encours des créances cédées dans le cadre du programme d’affacturage sans recours du Groupe s’élève à 92,3 millions d'euros au 31 décembre 2021 contre 94 millions d'euros au 31 décembre 2020. Ce programme permet de financer le besoin en fonds de roulement provenant des activités récurrentes qui ont atteint leur rythme de croisière. Le recours à l’affacturage libère la trésorerie mobilisée par ces créances pour la consacrer au financement de la stratégie de croissance du Groupe, en particulier aux montées en charge des nouveaux contrats, moyennant un coût inférieur à 1% du montant des créances cédées. Ce programme, associé à une structure financière solide, permet à Solutions 30 de disposer des moyens nécessaires au financement de sa stratégie de croissance ambitieuse.

La capacité d'autofinancement s’est établie à 60,8 millions d'euros, contre 89,0 millions d’euros en 2020. Les montées en charge des contrats et le retour à des conditions de règlement plus normatives que durant l’exercice 2020 ont généré une augmentation de 13,3 millions d'euros du besoin en fonds de roulement qui est négatif de 25,0 millions d’euros.

Le flux de trésorerie généré par l’activité en 2021 ressort ainsi à 47,5 millions d’euros, contre 136,8 millions d’euros un an plus tôt, et le montant des investissements nets atteint 15,1 millions d'euros, soit 1,7 % du chiffre d’affaires contre 1,4 % un an plus tôt. Ils sont sur des niveaux normatifs, généralement entre 1,5 et 4% du chiffre d’affaires, et sont essentiellement liés aux systèmes d’information du Groupe et aux équipements techniques. Cela conduit globalement à un free cash-flow de 32,4 millions d’euros, contre une génération de cash de 124,8 millions d’euros en 2020

Données par segment

2021 2020 Variation France Chiffre d'affaires 507,3 522,7 -2,9% EBITDA 66,4 86,6 -23,3% % 13,1% 16,6% Benelux Chiffre d'affaires 160,4 136,3 17,7% EBITDA 22,9 21,4 7,0% % 14,3% 15,7% Autres pays Chiffre d'affaires 206,3 160,2 28,8% EBITDA 2,2 7,6 -71,1% % 1,1% 4,8%

En France, le chiffre d’affaires s’élève à 507,3 M€ au 31 décembre 2021, contre 522,7 M€ un an plus tôt. Après un pic au second semestre 2020 et au 1er semestre 2021, l’activité Télécom revient sur des niveaux normatifs dans un marché de l’Internet très haut débit plus mature.

A fin décembre 2021, 29,7 millions de locaux sont éligibles à la fibre, représentant un taux de couverture de 70%, et le pays compte 14,5 millions d’abonnés à la fibre, soit 48% du nombre de foyers éligibles et 34% du nombre total de locaux. Dans le même temps, le déploiement des compteurs électriques communicants touche à sa fin alors que la montée en puissance progressive des nouveaux segments de marché liés à la transition énergétique est ralentie par une chaîne d’approvisionnement ponctuellement affectée. La contraction de l’activité au 2ème semestre a pesé sur la rentabilité des activités en France qui doivent s’adapter à ce nouvel environnement. Ainsi, l’EBITDA ajusté atteint 66,45 M€, soit une marge de 13,1% contre 16,6% un an plus tôt. Les variations d’activité et la préparation du développement des nouvelles activités pénalise l’EBITDA à hauteur de 6,7 M€ auxquels s’ajoute l’impact des retards d’approvisionnement pour un montant de 1,1 M€.

Au Benelux, Le chiffre d’affaires de l’exercice s’établit à 160,4 M€ en progression de +17,7 % (+14,3 % en organique). En Belgique et aux Pays-Bas, le Groupe entre dans une phase de croissance très soutenue, que ce soit dans le domaine des télécoms ou de l’énergie. Les installations des compteurs communicants de l’énergéticien Fluvius ont commencé en début d’exercice et se poursuivent à un rythme soutenu. Dans les télécoms, les contrats signés pour le déploiement de l’Internet très haut-débit entrent en production. Comme expliqué précédemment, ces phases de montées en charge impactent ponctuellement la rentabilité du Groupe. Ainsi, l’EBITDA ajusté s’établit à 22,9 M€, faisant ressortir une marge de 14,3 % contre 15,7 % un an plus tôt.

Dans les autres pays, SOLUTIONS 30 réalise un chiffre d’affaires de 206,3 M€ en 2021, en progression de +28,7 % (+15,6 % en organique).

En Allemagne, le chiffre d’affaires 2021 atteint 63,3 M€ contre 67,2 M€ un an plus tôt.

En Italie, le chiffre d’affaires croit de 70 % (55 % à périmètre constant) en 2021 pour atteindre 46,8 M€ et reste porté par le contrat signé en début d’année avec TIM.

En Espagne, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 53,1 M€ en croissance purement organique de 36,0 %.

En Pologne, le chiffre d’affaires est stable et s’établit à 24,9 M€.

Enfin, au Royaume-Uni, Solutions 30 réalise 18,2 M€ de chiffre d’affaires en 2021.

L’EBITDA ajusté est de 2,2 M€, représentant 1,1 % du chiffre d’affaires, contre 4,8 % un an plus tôt. Il reflète le démarrage du contrat signé en Italie, l’intégration des acquisitions réalisées au Royaume-Uni et la réorganisation mise en œuvre en Allemagne pour capter la croissance attendue dans les télécoms qui devrait progressivement se matérialiser dans la deuxième moitié de 2022.

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022

En millions d’euros 1er trimestre 2022 1er trimestre

2021 Var. % Total 222,7 225,2 -1,1% Dont France 116,7 142,1 -17,9% Dont Benelux 46,7 37,0 +26,3% Dont Autres Pays 59,3 46,1 +28,5%

Le chiffre d’affaires consolidé de SOLUTIONS 30 s’élève à 222,7 millions d’euros pour le 1er trimestre 2022, en léger repli de (1,1 %) par rapport à la même période de 2021 (3,0 %) en organique).

Le 1er trimestre s’inscrit dans la continuité du dernier trimestre 2021 avec :

D’un côté, une activité en France pénalisée par le triple effet de marchés qui arrivent à maturité , des difficultés d’approvisionnement et du nombre de techniciens en quarantaine, notamment en début d’exercice, en raison de la pandémie ;

De l’autre, des activités en forte croissance dans le reste des pays et dont la bonne dynamique masque les tensions sur la supply chain et l’impact de la pandémie.

En France, le chiffre d’affaires atteint 116,7 millions d’euros au 1er trimestre 2022 contre 142,1 M€ un an plus tôt.

Avec un chiffre d’affaires de 84,5 millions d’euros, l’activité Télécoms est en retrait de 18 % par rapport au 1er trimestre 2021. Le marché est en pleine transition opérationnelle alors que le déploiement de la fibre a atteint un pic et que le marché des raccordements de nouveaux abonnés consolide après avoir été porté par la généralisation du télétravail et les mesures visant à limiter les interactions sociales. Ces deux éléments de marché ne sont encore que partiellement compensés par les activités de maintenance.

Dans l’Energie, le chiffre d’affaires atteint 15,9 millions d’euros contre 23,3 millions d’euros un an plus tôt, soit un repli de 32 %. L’activité est fortement impactée par la fin des déploiements de compteurs électriques communicants en France, dont le chiffre d’affaires baisse de 60%. Les autres activités, liées à la mobilité électrique et aux énergies renouvelables, ne compensent pas encore cette contraction de chiffre d’affaires. Elles progressent de 8%, leur montée en puissance restant retardée par les problèmes d’approvisionnement actuels.

L’activité IT enregistre un chiffre d’affaires de 11,9 millions d’euros, en croissance de 8 % sur le trimestre, tandis que les activités Sécurité et Monétique réalisent un chiffre d’affaires de 4,4 millions d’euros contre 4,6 millions d’euros un an plus tôt.

Au Benelux, le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 s’établit à 46,7 millions d’euros contre 37,0 millions d’euros un an plus tôt, soit une croissance de 26,3 % (26,6 % en organique).

L’activité Télécom, en croissance organique de 14 %, génère un chiffre d’affaires de 33,0 millions d’euros sur le trimestre. L’activité commerciale reste soutenue et les premiers déploiements ont commencé avec la mise en production des contrats signés avec Fiberklaar et Open Dutch Fiber au deuxième semestre 2021.

Dans l’énergie, le chiffre d’affaires est de 9,6 millions d’euros contre 3,9 millions d’euros un an plus tôt, en hausse purement organique de 145 %. Le déploiement des compteurs intelligents en Flandre pour le compte de Fluvius a débuté au cours du 1er trimestre 2021 et a désormais atteint son rythme de croisière.

Dans l’IT, le chiffre d’affaires est stable à 2,3 millions d’euros contre 2,4 millions d’euros un an plus tôt. Le chiffre d’affaires des activités Retail et Sécurité s’établit à 1,9 millions d’euros sur le trimestre contre 1,7 millions d’euros au 1er trimestre 2021.

Dans les autres pays, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 59,3 millions d’euros sur le trimestre, soit une croissance de 29 % (19 % en organique) par rapport à la même période de 2021.

En Allemagne, le chiffre d’affaires atteint 14,4 millions d’euros contre 16,2 millions d’euros un an plus tôt. Le retour à la croissance est attendu au 2ème semestre 2022, alors que les efforts consentis par le Groupe pour adapter son organisation devrait commencer à porter leurs fruits.

En Italie, le chiffre d’affaires croit de 67 % au 1er trimestre 2022 pour atteindre 14,6 millions d’euros et reste porté par le contrat signé en début d’année avec TIM pour le déploiement de ses infrastructures très haut débit dans le Piémont et la Vallée d’Aoste.

En Espagne, l’activité est en croissance organique de 24 % et atteint 14,5 millions d’euros, toujours grâce à la très bonne dynamique du secteur des télécommunications (fibre et réseaux mobiles de 5ème génération).

En Pologne, le Groupe confirme renouer avec la croissance et enregistre un chiffre d’affaires de 6,7 millions d’euros en croissance organique de 19 %.

Enfin, au Royaume-Uni, Solutions 30 réalise 9,0 millions d’euros de chiffre d’affaires sur le trimestre en croissance de 131 % (23 % en organique), grâce à la très bonne dynamique du secteur des télécoms et au démarrage de nouveaux programmes de déploiement Internet très haut débit et 5G.

Perspectives

En 2021, Solutions 30 a annoncé l’accélération de son plan de progrès initié en 2019 et qui s’est déjà traduit par plusieurs améliorations dont notamment l’adoption des normes IFRS en 2019, le transfert de ses actions sur le marché réglementé ou encore le renforcement de sa gouvernance. Dans la continuité de ces actions destinées à accompagner sa forte croissance, Solutions 30 a engagé un plan de transformation, avec l’objectif de mettre en place des procédures renforcées et harmonisées en matière de gouvernance, de gestion des risques et de compliance.

Ce projet a entrainé (i) une revue de toutes les politiques et procédures existantes dans le Groupe, (ii) l’analyse de la conformité du Groupe aux règlementations applicables, (iii) des entretiens approfondis avec le management de Solutions 30 et de ses filiales et (iv) la consolidation et l’analyse des informations recueillies pour définir des axes d’amélioration en matière de gouvernance, de gestion des risques et de conformité. Sept axes de travail ont été identifiés :

Uniformisation du processus d’évaluation et de due diligences sur les tiers Uniformisation des procédures de gestion des risques et renforcement du contrôle interne Révision du code de conduite Amélioration du processus de dénonciation Formation Définition des mesures disciplinaires Contrôle et surveillance

La définition de procédures et de politiques renforcées et harmonisées a été conduite en 2021 et sur le début d’exercice 2022. Leur mise en place se fait progressivement sur le 1er semestre 2022.

Solutions 30 ouvre ainsi un nouveau chapitre de son développement sur des marchés qui, quel que soit leur niveau de maturité, disposent de réserves de croissance importantes et qui sont soutenus par les plans de relance sans précédent qui drainent les investissements publics vers la transformation numérique et la transition énergétique. Fort d’une structure financière solide et d’un modèle qui permet d’auto-financer sa croissance, Solutions 30 va donner cette année la priorité à la conquête de parts de marché. Une nouvelle phase de croissance dynamique se matérialisera ainsi à compter du second semestre de l’exercice, tandis que le 1er semestre s’inscrira dans la continuité du 2ème semestre 2021. Le Groupe devrait en outre renouer avec une politique d’acquisitions plus dynamique que sur les 2 derniers exercices afin de conforter sa croissance.

Procédures d’audit

Considérant que le précédent réviseur d’entreprises s’est déclaré dans l’impossibilité d’émettre une opinion sur les comptes consolidés et statutaires de Solutions 30 au 31/12/2020, le nouveau réviseur d’entreprises du Groupe, PKF Audit & Conseil, a mené des diligences approfondies sur le bilan d’ouverture au 1er janvier 2021 conformément aux normes professionnelles. Ces travaux ont notamment inclus :

La revue détaillée et l’analyse des résultats des investigations indépendantes menées par Deloitte et Didier Kling Expertises & Conseil au 1er semestre 2021 ; La revue des différents postes du bilan d’ouverture et la réalisation de diligences complémentaires si jugées nécessaires ; La revue des mesures prises par Solutions 30 en 2021 notamment en matière de gestion des risques et de contrôle interne.

L’analyse du bilan d’ouverture n’a fait ressortir aucune anomalie.

Dans la mesure où le précédent réviseur d’entreprises agréé s’est déclaré dans l’impossibilité d’exprimer une opinion sur les états financiers consolidés annuels du Groupe au 31/12/2020, l’opinion d’audit de PKF sur les comptes consolidés du Groupe pour l’exercice clos au 31 décembre 2021 intègre, en application de la norme IAS 710, une réserve technique relative à la comparabilité des chiffres du compte de résultat global consolidé avec les chiffres correspondants de l’exercice précédent.

Sous réserve de ce point, à l’issue de l’audit des comptes annuels 2021, PKF Audit & Conseil confirme que les états financiers consolidés présentent sincèrement dans tous leurs aspects significatifs la situation financière du Groupe au 31 décembre 2021, ainsi que sa performance financière consolidée et ses flux de trésorerie consolidés pour l’exercice clos à cette date, conformément aux Normes Internationales d’Information Financière (IFRS) telles qu’adoptées par l’Union Européenne.

Prochain rendez-vous

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 27 juillet 2022

A propos de Solutions 30 SE

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec 50 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 15 000 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique, le Royaume-Uni et la Pologne. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe ex-UK Small Cap | SBF120 | CAC Mid 60 | NEXT 150 | CAC Technology | CAC PME.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com

Contact

Actionnaires individuels :

Relations actionnaires - Tél : +33 (0)1 86 86 00 63 - actionnaires@solutions30.com

Analystes/investisseurs :

Nathalie Boumendil - Tél : +33 (0)6 85 82 41 95 - nathalie.boumendil@solutions30.com

Presse - Image 7 :

Leslie Jung - Tél : +44 7818 641803 - ljung@image7.fr

Charlotte Le Barbier - Tél : +33 (0)6 78 37 27 60 - clebarbier@image7.fr

Glossaire

Croissance organique La croissance organique intègre la croissance organique réalisée par les sociétés acquises après leur rachat, car Solutions 30 estime qu’elle n’aurait pas pu être réalisée par ces sociétés si elles étaient restées indépendantes.

La croissance du Groupe est détaillée dans le tableau ci-dessous :

2020 2021 Total Croissance organique des filiales historiques Croissance organique opérée par les sociétés acquises Croissance externe Total Valeur % Valeur % Valeur % Valeur Variation Total 819,3 27,8 3,4% 1,3 0,2% 25,6 3,1% 874,0 6,7% Dont France 522,7 -15,4 -3,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 507,3 -3,0% Dont Benelux 136,3 19,3 14,2% 0,2 0,1% 4,6 3,4% 160,4 17,7% Dont Autres Pays 160,3 23,9 14,9% 1,1 0,7% 21,0 13,1% 206,3 28,7%

Ces chiffres ont été arrondis et leur somme peut ne pas être parfaitement conforme aux totaux.

EBITDA Ajusté Résultat opérationnel avant dotations aux amortissements et provisions, et charges et produits non récurrents. Il correspond à la « marge opérationnelle » de l’état du résultat global consolidé.

En milliers d’euros 31.12.2021 31.12.2020 Résultat opérationnel 12 880 48 276 Amortissements sur droits d'utilisation (IFRS16) 25 317







23 502 Dotations aux dépréciations et provisions opérationnelles 16 225







22 168 Amortissements des relations clientèles 14 705 12 996 Autres produits opérationnels non courants -10 -464 Autres charges opérationnelles non courantes 13 255 — EBITDA ajusté 82 372 106 528

EBIT Ajusté Résultat opérationnel avant amortissement des actifs incorporels, dont les relations clientèle, et charges et produits non récurrents.

En milliers d’euros 31.12.2021 31.12.2020 Résultat opérationnel 12 880 48 276 Amortissements des relations clientèles 14 705 12 996 Résultat sur cession de participations 0 49 Autres produits opérationnels non courants, dont badwill -10 -464 Autres charges opérationnelles non courantes 13 255 0 EBIT ajusté 40 830 60 857

Opérations non récurrentes Produits et charges présentant les caractéristiques d’être significatifs de par leur montant, inhabituels de par leur nature et peu fréquents.

Relations Clientèle Immobilisations incorporelles liées à l’évaluation de la juste valeur des sociétés acquises au moment de leur consolidation. Leur durée d’amortissement, comprise entre 3 et 15 ans, correspond à la durée estimée de consommation de la majorité des avantages économiques.

Dette nette La dette nette inclut les emprunts auprès des établissements de crédits, les concours bancaires courants, les dettes liées aux contrats de location et les dettes futures sur compléments de prix et options de vente, dont sont déduits la trésorerie et les équivalents de trésorerie.

En milliers d’euros 31.12.2021 31.12.2020 Dettes bancaires 77 534 100 045 Dettes liées aux contrats de location 66 587 63 548 Dettes futures sur compléments de prix et options de vente 18 785 24 618 Trésorerie et équivalents de trésorerie -129 839 -159 279 Dette nette 33 066 28 933

Dette bancaire nette La dette bancaire nette inclut les emprunts auprès des établissements de crédits et les concours bancaires courants, dont sont déduits la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Il s’agit de la dette nette hors impact IFRS 16. La dette bancaire nette sert de référence dans le calcul des covenants qui figurent dans les contrats d’endettement du Groupe.

En milliers d’euros 31.12.2021 31.12.2020 Emprunts auprès des établissements de crédit, part à long terme 50 512 71 977 Emprunts auprès des établissements de crédit, part court terme et lignes de crédit 27 022 28 068 Trésorerie et équivalents de trésorerie -129 839 -159 279 Dette bancaire nette -52 305 -59 234

Free cash-flow Le Free cash-flow correspond aux flux de trésorerie générés par l’activité dont sont déduits les acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles nettes des cessions.

En milliers d’euros 31.12.2021 31.12.2020 Flux net de trésorerie généré par l’activité 47 545 136 488 Acquisition d’immobilisations -15 722 -12 670



12670167.6398233 Cession d’immobilisations, nettes d’impôt 614 639 Free cash-flow 32 437 124 817

Pièce jointe