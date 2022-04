English French

Un trimestre de forte croissance

Chiffre d’Affaires : 690,6M€ (+16,3%)

en M€ T1 2022 T1 2021 Variation



France 284,7 250,5 +13,6% International 405,9 343,3 +18,3% Total 690,6 593,8 +16,3%





Après avoir dépassé ses plus hauts historiques en 2021, SYNERGIE débute l’année 2022 avec une forte croissance, affichant un chiffre d’affaires consolidé de 690,6M€, en hausse de 16,3% par rapport à 2021 (+16,0% à périmètre et devises constants).

Le positionnement multi secteurs / multi clients du Groupe dans l’ensemble des pays où il est implanté a une fois encore permis la conquête de nouveaux marchés tant dans des secteurs porteurs (logistique, call centers, santé, agroalimentaire, environnement et numérique) que dans des secteurs traditionnels où la reprise, amorcée en 2021, s’est amplifiée. Par ailleurs, les actions menées pour faire face aux tensions sur le sourcing ont porté leurs fruits.

Durant ce trimestre, l’activité a de nouveau été dynamisée par l’International (58,8% du consolidé) et en premier lieu par l’Europe du Sud (+23,9%), où l’Italie continue à jouer un rôle moteur avec un chiffre d’affaires de 175,1M€ (+30,3%), représentant désormais plus de 25% de l’activité du Groupe. L’Europe du Nord et de l’Est (+10,1%) et la zone hors Europe (+20,2%) réalisent aussi de solides performances.

En France, notre chiffre d’affaires s’établit à 284,7M€ (271M€ hors services numériques), en hausse de 13,6%. La croissance observée sur les secteurs en forte reprise en 2021 s’est poursuivie avec des développements particulièrement significatifs sur le BTP (grands projets), l’agroalimentaire lié à la restauration, le commerce de détail et l’aéronautique désormais très bien orientée ; l’activité bénéficie en outre de l’effet favorable de la hausse du salaire minimum.

Nos filiales spécialisées dans les Services Numériques ont réalisé un chiffre d’affaires de 18,1M€, en hausse de 6,2% sur le trimestre, avec un dynamisme particulier sur la France.

Grâce aux investissements réalisés ces dernières années et à ses engagements en tant que société responsable, le Groupe SYNERGIE confirme son objectif de réaliser un chiffre d’affaires annuel supérieur à trois milliards d’euros.



Prochains rendez-vous

►Assemblée Générale le 23 juin 2022

►Publication du chiffre d’affaires du 2e trimestre 2022 le mercredi 27 juillet 2022 après Bourse





