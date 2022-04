Converge Technology Solutions Corp. Figure en 8e place du classement des 100 meilleurs fournisseurs de solutions établi par CDN en 2022

TORONTO et GATINEAU, Québec, 27 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF) fournisseur de solutions TI et infonuagiques pilotées par logiciel, est heureuse d'annoncer son classement à la 8e place sur la liste des 100 meilleurs fournisseurs de solutions par Canada’s Channel Daily News (CDN).



Chaque année, CDN publie un aperçu détaillé des meilleurs fournisseurs de solutions TI du Canada en se basant sur les chiffres de revenus fournis par les fournisseurs de services gérés, les fournisseurs de solutions infonuagiques, les intégrateurs de systèmes et les consultants en TI de tout le pays. C'est la première année que la société sollicite l'attribution du prix de CDN sous le nom Converge.

« Converge est fière d'avoir été inclue dans la liste des 100 premiers de CDN » a déclaré Shaun Maine, chef de la direction de Converge. « Ayant notre siège social au Canada, nous sommes fiers que Converge soit reconnue comme l'une des dix premières sociétés du pays dans ce secteur. Alors que nous continuons à étendre notre position au Canada grâce à des acquisitions récentes et continues, nous sommes confiants dans notre capacité à nous développer et à renforcer notre présence sur ce marché. Cette réalisation témoigne une fois de plus de la réussite de l'équipe de Converge, tant au Canada que partout dans le monde. »

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions TI et infonuagiques pilotées par logiciel spécialisé dans la prestation de solutions et de services de pointe. L'approche globale de Converge en matière de solutions permet de proposer des offres en matière d'analyses avancées, de modernisation des applications, de nuage, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de lieu de travail numérique à des clients de divers secteurs. La société appuie ces solutions en proposant son savoir-faire en matière de conseil, de mise en œuvre et de gestion auprès des principaux fournisseurs informatiques du marché. Cette approche à plusieurs facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous les clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

