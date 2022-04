English French

CBI signe un accord en vue de l’acquisition de Xave World, un métaverse dédié à la musique

En développement depuis 2020 , Xave World propose une gamme de fonctionnalités et d’expérience s très compl è te : communautés, place de marché NFTs, concerts, enregistrements et une crypto-monnaie dédiée

Xave World sera intégré au sein d’AlphaVerse, le métaverse de CBI qui couvre déjà différents genre s et expériences autour de s jeux, de la musique et de nombreux autres domaines

Avec cette acquisition, CBI renforce sa stratégie dans le monde de la musique déjà marquée par les univers United at Home et Rave Age





CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LW0, ALCBI) annonce aujourd’hui un accord en vue de l’acquisition de Xave, une entreprise de technologie blockchain basée à Barcelone et en Argentine qui développe depuis 2020 un métaverse, Xave World, dédié à la musique. Doté de sa propre crypto-monnaie, Xave Coin, et d’une place de marché, Xave Market, le métaverse Xave World offre des expériences de concerts et de divertissements, des outils de création et différents NFTs autour de la musique et des artistes musicaux.

Xave World Metaverse s’appuie sur la blockchain pour créer des expériences innovantes autour de la musique. L’univers dispose de diverses technologies et outils à destination des artistes et des créateurs de contenus : création de concerts, ventes de billets et de NFTs, diffusions en streaming notamment, pour animer et développer leurs communautés. Au-delà de la musique comme vecteur de partage et d’expérience, les utilisateurs pourront monétiser leurs expériences et prendre part à l’essor d’artistes reconnus ou émergents.

Grâce à cette acquisition, Xave fera partie de l'Alphaverse, interconnectant toutes les expériences autour de la musique, permettant à tous les utilisateurs de l'Aphaverse de profiter des spectacles et des propositions pour les créateurs et les artistes que Xave lancera. Avec la musique comme axe de développement important, AlphaVerse entend créer une dynamique d’engagement et de partage entre les différents univers rattachés au hub d’AlphaVerse.

L’accord signé ce jour (« signing ») prévoit un paiement de $500 000 (financés sur fonds propres) et l’équivalent de $1 500 000 en actions CBI au closing et comprend deux compléments de prix. D’une part, $1 000 000 en actions CBI remises lors de la livraison de fonctionnalités additionnelles dans l’univers de Xave, et d’autre part un maximum de $2 000 000 en numéraire et de l’équivalent de $5 000 000 en actions CBI sous condition du niveau de profitabilité future de l’univers Xave. A chaque étape, les paiements seront fondés sur la valeur de marché des actions CBI. Toutes les actions CBI délivrés sont soumises à des engagements de conservation pendant 6 mois, puis libérées mensuellement par dixième étant convenu que leur cession éventuelle ne pourra excéder 5% des volumes quotidiens de transactions.

L’équipe de Xave, dirigée par 6 producteurs exécutifs, évoluant au sein d’un écosystème d’intervenants et développeurs, sera associée au succès du nouvel ensemble sur le long terme au travers d’un bonus de 15% de la génération de cash issue de l’univers Xave sur les 5 années suivant son lancement, prévu au 4ème trimestre 2022. La finalisation de l’acquisition, suite à l’intervention d’un commissaire aux apports, est envisagée au plus tard le 15 août 2022.

Xave World Metaverse possède une économie décentralisée utilisant sa propre crypto-monnaie - le Xave Coin - qui est publiquement offerte sur la bourse Probit Global depuis mars 2022. Xave a créé sa propre place de marché de NFT, Xave Market, qui fonctionne comme un magasin numérique spécialisé dans la vente de NFT. Xave a développé un modèle innovant qui permet notamment de contribuer aux financements des artistes, de leurs œuvres et de leurs concerts, et de s’associer à leurs succès. De même, les NFTs ne sont pas seulement des actifs numériques mais permettent aussi d’accéder à des expériences exclusives directement avec les artistes (pass VIP pour des concerts physiques ou virtuels, streaming live exclusif, accès unique et exclusif à l'écoute de nouveaux morceaux, etc.). Les utilisateurs et les artistes pourront également posséder une partie du métavers ouvert de Xave World en achetant leurs propres terrains (lands) et en construisant des maisons ou lieux personnalisés dans Xave World. Chaque terrains cachent un secret, une fonction ou un matériau précieux, qui sera finalement découvert et exploité par le propriétaire.

Pour plus d’informations, visitez : https://xave.world/

La concrétisation des projets, ainsi que leur budget opérationnel et leur plan de financement, restent fondamentalement soumis à des incertitudes, et la non- réalisation des hypothèses sous-jacentes peut avoir une incidence significative sur la valeur des actifs et des passifs.

A propos de CBI

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») est une société française qui développe, opère et investit dans des jeux vidéo, applications professionnelles et projets sélectifs liés à la blockchain, aux Non-Fungible Tokens (« NFTs ») et aux crypto-monnaies. Fondée par Frédéric Chesnais, entrepreneur reconnu de l’industrie du jeu vidéo et pionnier de la blockchain, CBI a l’ambition de développer et de valoriser un portefeuille d’activités blockchain couvrant différents secteurs (jeux vidéo, finance, logistique…) pour tirer parti de cette technologie, par une exploitation directe ou en partenariat. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et développe actuellement un monde virtuel (métaverse) AlphaVerse, basé sur la technologie blockchain, qui ouvrira à l’été 2022. Les actions de CBI (FR0014007LW0) sont admises à la cotation sur le compartiment E1 (investisseurs qualifiés) du marché d’Euronext Growth Paris depuis le 26 octobre 2021. Plus d’information sur www.cbicorp.io .

Contacts

CBI

Frédéric CHESNAIS

PDG

fredchesnais@cbicorp.io

www.cbicorp.io Listing Sponsor

Atout Capital

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com Communication financière

Calyptus

Maisie MOURET

+33 1 53 65 68 68

cbi@calyptus.net

Pièce jointe