Bain Magique conserve son titre de Meilleur lieu de travail au Canada pour une cinquième année consécutive

MONTRÉAL, 27 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bain Magique a été nommé parmi les Meilleurs lieux de travailMC au Canada en 2022, un exploit que l’entreprise répète depuis 5 ans. Les sondages de confiance menés par l’Institut Great Place To Work® ont salués Bain Magique pour avoir réussi à établir une culture d’entreprise de confiance et qui fait la fierté de ses employés. Plus tôt cette année, l’entreprise a reçu des prix dans les catégories Meilleurs lieux de travail pour les femmes et Meilleurs lieux de travail hybride.



« Nous sommes extrêmement fiers d’avoir été nommés une fois de plus parmi les Meilleurs lieux de travail au Canada », dit Sophia Nardelli, vice-présidente aux ressources humaines. « C’est une incroyable réussite car la concurrence était plus féroce que jamais avec 600 organismes représentant un demi-million d’employés partout au pays. Nous savons qu’il n’y a qu’une façon de faire partie de cette liste; nos employés doivent nous y placer. »

Selon l’Institut Great Place To Work, Bain Magique a été nommé Meilleur lieu de travail au Canada à cause de son rendement exceptionnel et de sa culture d’entreprise basée sur une grande confiance, comme l’indiquent les sondages. Soixante-quinze pour cent de la note se fonde sur des évaluations confidentielles qui mesurent la confiance qu’on les employés envers leur employeur, la fierté qu’ils éprouvent à faire ce qu’ils font et le niveau de camaraderie entre collègues. Les vingt-cinq autres pour cent sont réservés à l’évaluation de la qualité, de la quantité et de l’efficacité des programmes et des politiques soutenant les employés et la culture d’entreprise.

« Cet honneur de figurer parmi les Meilleurs lieux de travail au Canada, qui s’ajoute aux titres de Meilleur lieu de travail pour les femmes et de Meilleur lieu de travail hybride reçus en début d’année, prouve que nous sommes continuellement engagés à fournir un milieu de travail sécuritaire, respectueux et inclusif pour tout notre personnel », explique Glenn Cotton, président et directeur général de Bain Magique. « Chez Bain Magique, nous savons que la création d’un bon environnement de travail permet d’attirer de bons employés, ce qui nous permet de réussir en tant qu’entreprise et de continuer à faire sourire nos clients. »

Great Place to Work® offre des indices et des cadres de référence, et l’expertise nécessaire pour créer, maintenir et récompenser les cultures d’entreprises extraordinaires. L’organisation s’appuie sur ses propres outils d’évaluation, ses services d’évaluation et ses programmes de certification pour reconnaître les meilleurs lieux de travail au monde dans une série de listes nationales entre autres publiées dans le Globe and Mail (Canada) et dans le magazine Fortune (É.-U.). Pour en savoir plus, communiquez avec l’Institut à bestworkplaces@greatplacetowork.ca ou consultez le site https://www.greatplacetowork.ca/fr/. Suivez Great Place to Work® sur des médias sociaux avec les mots-clics #GPTWAwards et #BestWorkplaces.

Bain Magique en bref

L’entreprise Bain Magique a été fondée en 1984 à Montréal (Canada) par trois frères dont l’objectif était de trouver une façon de rénover les salles de bain sans entreprendre de travaux de démolition. Plus de trente-cinq ans plus tard, grâce à son procédé unique de recouvrement de baignoire, Bain Magique a transformé plus de deux millions de salles de bain et est une marque connue et respectée de l’industrie. Bain Magique est le chef de file du marché de la fabrication et de l’installation de baignoires en acrylique, de recouvrements de baignoire, de douches, de recouvrements de douche et de murs monopièces de qualité supérieure. Les produits sont fabriqués dans deux usines (Québec et Tennessee) et vendus par plus de 250 détaillants au Canada, aux États-Unis et en Irlande. Bain Magique souhaite offrir des produits de qualité supérieure et un service hors pair à ses clients résidentiels et commerciaux. Pour plus de renseignements, rendez-vous à bainmagique.com.

Personne-ressource chez Bain Magique :

Julia Asselstine

Directrice des communications

jasselstine@bathfitter.com