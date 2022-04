Charli D'Amelio, der größte Star in den sozialen Medien, spielt die Hauptrolle in Ryan Kavanaughs neuem Film-Franchise „Home School“ von Proxima Media

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Zweiter Film von Proxima, der auf der Entertainment Stock Exchange ( ESX.io ) „gelistet“ ist, ermöglicht Fans, in den Film zu investieren und Anteile zu erwerben



Der schockierendste Film seit „Der sechste Sinn“

LOS ANGELES, April 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Home School, das erste von acht Film-Franchises übernatürlicher Thriller mit der zweifachen Kids Choice Award-Gewinnerin Charli D'Amelio, wird vom EGOT-Nominee (Emmy, Grammy, Oscar und Tony) Ryan Kavanaugh produziert – Regisseur ist F. Javier Gutierrez.

Kavanaugh hat weltweit mehr als 200 Spielfilme und 40 Fernsehsendungen für ein weltweites Publikum geschaffen, und dies wird der zweite Film sein, der an der Unterhaltungsbörse esx.io gelistet wird.

Preisgekrönter visionärer Horrorfilm-Regisseur F. Javier Gutiérrez (72 Stunden – Deine letzten 3 Tage, Rings) ist als Regisseur mit an Bord. Home School ist das Spielfilmdebüt von D'Amelio, der ersten TikTokerin, die 100 Millionen Follower auf der Plattform hat. Der Produktionsbeginn ist für Juli 2022 vorgesehen.

Charli D'Amelio wurde auf TikTok weltberühmt, nachdem sie 2019 Tanzvideos gepostet hatte. Seit ihrem Durchbruch mit der App hat sie ihren Erfolg in anderen Unternehmungen ausgebaut. Sie trat 2020 in einer Super-Bowl-Werbung für Sabra Hummus auf und tanzte in einem Musikvideo von Jennifer Lopez. Im September letzten Jahres startete Hulu die Doku-Serie The D’Amelio Show über Charli und ihre Familie. Eine zweite Staffel ist bereits in Planung. Charli D'Amelio ist Mitbegründerin ihrer eigenen Bekleidungslinie Social Tourist und hat mit großen Modemarken wie Louis Vuitton und Prada zusammengearbeitet. Sie war auch der jüngste Star, der es auf die NEXT-Liste des Time Magazine geschafft hatte.

In Home School spielt sie „Mira“, eine 17-Jährige, die nach dem Tod ihrer Mutter zu ihrer Tante zieht, die in einer anderen Stadt lebt. Nach ihrer Ankunft in der scheinbar allzu perfekten Stadt entdeckt Mira schnell, dass der Tod ihrer Mutter und ihre eigene Zukunft auf übernatürliche Weise miteinander verwoben sind.

„Als ich Home School las, wusste ich sofort, dass der Stoff etwas für mich ist. Ich habe mich der Figur Mira, der Geschichte, dem Drehbuch und dem Team verbunden gefühlt. Ich wusste, wenn ich bei einem Film mitmachen wollte, musste es etwas Lustiges, Ausgefallenes und Frisches sein“, meinte D'Amelio. „Die Rolle wird sicherlich eine Herausforderung sein und mich dazu bringen, schauspielerisch zu lernen und Mira zu verkörpern. Aber es ist auch eine lustige Angelegenheit und es soll Spaß machen, den Film zu drehen und ihn anzusehen. Ich wollte auch sicherstellen, dass ich ein großartiges Team an meiner Seite habe.“

„Als Ryan und ich uns bei der Entwicklung des Remakes von The Crow – Die Krähe mit Luke Evans kennenlernten, war uns klar, dass wir eine kreative Partnerschaft eingehen wollten. Ich bin begeistert, dass Home School unser erstes offizielles gemeinsames Projekt ist“, erläuterte der Regisseur F. Javier Gutiérrez. „Mit seinen fesselnden Bildern und einem starken psychologischen Element hat Home School meiner Meinung nach das Potenzial, ein moderner Klassiker zu werden. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Charli D'Amelio und dem Proxima-Team.“

Gutiérrez, der zweimal für den Preis für den besten European Fantastic Film nominiert war, wurde mit seinem Horrorfilm Rings, dem dritten Teil des Franchise The Ring, berühmt, der in den USA auf Platz 2 der Kinocharts landete und von Koji Suzuki, dem Autor der Ring-Trilogie, gelobt wurde. Sein Kurzfilm Brasil erhielt höchste Auszeichnungen und zahlreiche Preise, darunter den Universal Studios Film Master Award für den besten europäischen Regisseur. Nach seiner Nordamerika-Premiere beim AFI Fest wurde die US-Branche auf den Film aufmerksam und setzte ihn auf Platz 3 der Hollywood International Watchlist. Im gleichen Jahr gab es vom verstorbenen legendären Filmemacher Wes Craven ein Angebot für ein Remake des Films 72 Stunden – Deine letzten 3 Tage. Schon früh in seiner Karriere machte Gutiérrez auf sich aufmerksam, als sein erster Kurzfilm Brasil, bei dem er 2002 Regie führte, das Drehbuch schrieb und den Film produzierte, das Sitges Film Festival gewann, eines der weltweit wichtigsten internationalen Festivals für Fantasy und Horror.

„Wir entwickeln dieses Projekt seit einigen Jahren, um etwas Neues und Aufregendes auf die Leinwand zu bringen“, so Ryan Kavanaugh. „Javier Gutiérrez als Regisseur und Charli D'Amelio in der Hauptrolle ist die perfekte Kombi. Wir wollen 'Der sechste Sinn' mit 'Get Out' kombinieren“, sagte Kavanaugh.

Home School wird von Casey Giltner geschrieben, einem in Minneapolis ansässigen Drehbuchautor, dessen Drehbuch On the First Day of Christmas auf der BloodList 2021 vorgestellt wurde und kürzlich von Village Roadshow und Brillstein Entertainment Partners aufgegriffen wurde. Daniel Herther, SVP of Production bei Proxima, der die Entwicklung von Home School vorangetrieben hat, tritt ebenfalls als Produzent auf. Kavanaughs Partner Bobby Sarnevesht sowie Marc, Heidi und Dixie D'Amelio werden als Produzenten fungieren.

Charli D'Amelio wird von Steve Cohen von UTA und Kevin Yorn von Morris, Yorn, Barnes, Levine, Krintzman, Rubenstein, Kohner, Endlich & Gellman vertreten. Proxima und Kavanaugh werden von Neil Sacker von Sacker Entertainment Law vertreten. F. Javier Gutiérrez wird von Michael Sheresky von UTA und Nick Shumaker von Anonymous Content vertreten. Stephen Clark von Lichter Grossman Nichols Adler Feldman & Clark verhandelte den Deal im Autrag von F. Javier Gutiérrez.

Über Proxima und Ryan Kavanaugh



Ryan Kavanaugh, Gründer von Proxima Media und Mehrheitsaktionär von Triller, zählt zu den erfolgreichsten, produktivsten und meistgeehrten Managern der Unterhaltungsbranche. Mit seinem intelligenten Finanzmodell zur Filmfinanzierung gilt er als Schöpfer des „Moneyball“ -Modells für Spielfilme. Er produzierte, vertrieb und/oder strukturierte die Finanzierung von mehr als 200 Filmen, die weltweit mehr als 20 Milliarden Dollar an den Kinokassen einspielten und 60 Oscar-Nominierungen erhielten. Er steht auf Platz 25 der umsatzstärksten Filmproduzenten aller Zeiten. Zu seinen Produktionen gehören Fast and Furious 2-6, 300, Social Network, Ohne Limit, Fighter, Ricky Bobby – König der Rennfahrer, Stiefbrüder und Mama Mia! Kavanaugh und Proxima leisteten Pionierarbeit bei einer innovativen Finanzierungsvereinbarung für Marvel nach dessen Insolvenz und entwickelten die Studio- und Finanzierungsstruktur, die zu Marvel Cinematic Universe führte. Mit Netflix baute er die SVOD-Sparte (Streaming) auf, die zu einem Anstieg der Marktkapitalisierung des Unternehmens von 2 auf 10 Milliarden USD führte. Kavanaugh ist der Mitbegründer von Triller, einer der drei am schnellsten wachsenden Kreativitätsplattformen. Vor kurzem leitete er die Übernahme, Fusion und Neuauflage der Social Media- und Musik-App.

Er gründete außerdem das schlagkräftige Fernsehunternehmen Critical Content mit Top-Shows wie Catfish (MTV) und Limitless (CBS), das er für 200 Millionen USD verkaufte. Das Unternehmen unterhielt vor seinem Verkauf 40 Fernsehserien auf 19 Sendern. Kavanaugh hat zahlreiche Errungenschaften und Auszeichnungen erhalten, vom Producer of the Year Award von Variety, The Hollywood Reporter's Leadership Award über 40 Under 40 Most Influential People in Business von Fortune und Forbes' Fortune 400 bis hin zu Billion-Dollar Producer von Daily Variety und 100 Most Influential People in the World von Vanity Fair.

Über Entertainment Stock Exchange („ESX“)



Entertainment Stock X (ESX) ist eine einzigartige innovative Plattform zur Finanzierung von Entertainment-Programmen, die es Nutzern und Fans ermöglicht, über den Jobs Act in Film- und Unterhaltungsprojekte zu investieren. Das Unternehmen deckt den Bedarf von Filmemachern an neuen und effizienteren Finanzierungsmöglichkeiten. ESX ermöglicht es Filmemachern, eine wertvolle direkte Marketingbeziehung zu den Fans aufzubauen, und bietet den Fans zum ersten Mal die Möglichkeit, in Filme zu investieren. Nähere Informationen finden Sie unter ESX.io

