Charli D'Amelio, la plus grande star des réseaux sociaux, participera à la nouvelle franchise cinématographique Proxima Media de Ryan Kavanaugh, « Home School »

Le deuxième film Proxima intègrera la bourse du divertissement ( ESX.io ), permettant aux fans d'acheter des parts du film

Le public n'aura pas été aussi choqué depuis le dénouement du film « Sixième sens »

LOS ANGELES, 28 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Home School, la première franchise de huit thrillers fantastiques trépidants mettant en vedette la double lauréate du prix Kids Choice Award, Charli d'Amelio, sera produite par Ryan Kavanaugh, nommé aux Emmy, aux Grammy, aux Oscars et aux Tony Awards, et réalisée par F. Javier Gutierrez.

M. Kavanaugh a présenté plus de 200 films et 40 émissions de télévision à des publics du monde entier, et ce sera le deuxième film à figurer sur la bourse du diverstissement, esx.io .

Le réalisateur visionnaire de films d'horreur multiprimé F. Javier Gutiérrez (Before the Fall, Le Cercle : Rings) a rejoint l'équipe. Home School marque la sortie du premier long métrage de Charli D'Amelio, la première tiktokeuse à avoir atteint les 100 millions de followers sur la plateforme. Le tournage devrait débuter en juillet 2022.

Charli a atteint la gloire mondiale sur TikTok après avoir publié des vidéos de danse en 2019. Depuis qu'elle a explosé sur l'application, elle s'est aventurée dans d'autres domaines avec succès. Elle est apparue dans une publicité diffusée pendant le Super Bowl en 2020 pour Sabra Hummus et a dansé dans un clip vidéo de Jennifer Lopez. En septembre de l'année dernière, Hulu a lancé la docusérie D'Amelio Show, mettant en scène Charli et sa famille, qui a déjà signé pour une deuxième saison. Charli a co-créé sa propre ligne de vêtements, Social Tourist, et travaillé avec de grandes marques de mode, dont Louis Vuitton et Prada. Elle a également été la plus jeune star à figurer sur la liste NEXT du Time Magazine.

Dans Home School, Charli jouera le rôle de « Mira », une adolescente de 17 ans qui s'installe dans une nouvelle ville chez sa tante suite au décès de sa mère. Peu après son arrivée dans ce qui semble être une ville bien trop parfaite, Mira découvre que la mort de sa mère et son propre avenir sont étroitement liés.

« Dès que j'ai lu le script de Home School, j'ai su que le rôle était pour moi. Je me sens liée au personnage de Mira, à l'histoire, au scénario et à l'équipe. Je savais que si je devais faire un film, cela devait être quelque chose d'amusant, d'éphémère et de divertissant », a déclaré Charli. « Même si interpréter ce rôle sera certainement difficile et me poussera à apprendre à jouer et à incarner Mira, il s'agit d'une aventure qui a pour but d'être amusante à jouer et amusante à regarder. Je voulais également m'assurer d'être entourée d'une excellente équipe. »

« Lorsque Ryan et moi-même nous sommes rencontrés sur le plateau du remake de The Crow avec Luke Evans, nous avons tout de suite su que nous voulions développer un partenariat créatif. Je suis ravi que Home School marque notre premier projet officiel ensemble », a expliqué le réalisateur F. Javier Gutiérrez. « Avec ses visuels attrayants et son élément psychologique fort, je pense qu'Home School a le potentiel de devenir un classique moderne. Je suis impatient de travailler aux côtés de Charli et de l'équipe de Proxima. »

M. Gutiérrez, deux fois nommé pour le prix du Meilleur film fantastique européen, a accédé à la gloire dans le cinéma avec son film d'horreur Le Cercle : Rings, le troisième volet de la franchise Ring, qui est arrivé à la 2e place au box office des États-Unis et a été salué par Koji Suzuki, auteur des romans The Ring. Son court-métrage Brasil a remporté les plus grands honneurs et de nombreux prix, y compris le prix Universal Studios Film Master Award de Meilleur réalisateur européen. Après la première nord-américaine à l'AFI Fest, le film a attiré l'attention de l'industrie américaine, se classant n° 3 sur la liste Hollywood International Watchlist. Cette même année, Before the Fall a reçu une offre de remake de la part du cinéaste de légende Wes Craven. Au début de sa carrière, M. Gutiérrez s'est imposé comme un réalisateur de films d'horreur incontournable quand son premier court-métrage, Brasil, qu'il a réalisé, écrit et produit en 2002, a également remporté un prix au Festival international du film de Catalogne, l'un des plus grands festivals internationaux au monde, spécialisé dans les films fantastiques et d'horreur.

« Nous développons ce projet depuis plusieurs années pour apporter quelque chose de nouveau et passionnant à l'écran », a déclaré Ryan Kavanaugh. « Avoir Javier comme réalisateur et Charli comme actrice est le combo parfait. Nous voulons créer un mix entre "Sixième sens" et "Get Out" », a déclaré M. Kavanaugh.

Home School est écrit par Casey Giltner, une scénariste de Minneapolis dont le script de On the First Day of Christmas a été présenté sur la liste BloodList 2021 et récemment repris par Village Roadshow et Brillstein Entertainment Partners. Le vice-président de la production de Proxima, Daniel Herther, qui a mené le développement de Home School, sera également producteur. Le partenaire de M. Kavanaugh, Bobby Sarnevesht, ainsi que Marc, Heidi et Dixie D'Amelio agiront aussi à titre de producteurs exécutifs.

Charli d'Amelio est représentée par Steve Cohen d'UTA et Kevin Yorn de Morris, Yorn, Barnes, Levine, Krintzman, Rubenstein, Kohner, Endlich & Gellman. Proxima et M. Kavanaugh sont représentés par Neil Sacker de Sacker Entertainment Law. F. Javier Gutiérrez est représenté par Michael Sheresky d'UTA et Nick Shumaker d'Anonymous Content. Stephen Clark de Lichter Grossman Nichols Adler Feldman & Clark a négocié le contrat au nom de F. Javier Gutiérrez.

À propos de Proxima et Ryan Kavanaugh

Fondateur de Proxima Media, l'actionnaire majoritaire de Triller, Ryan Kavanaugh est l'un des cadres les plus accomplis, prolifiques et honorés de l'histoire du secteur du divertissement. À l'aide d'un modèle financier intelligent de la finance cinématographique, il a été qualifié de créateur du « Moneyball pour les films ». Il a produit, distribué et/ou structuré le financement de plus de 200 films, générant plus de 20 milliards de dollars de revenus au box-office mondial et remportant 60 nominations aux Oscars. Il est le 25e producteur de films le plus riche de tous les temps. Ses productions comprennent Fast and Furious 2-6, 300, Social Network, Limitless, Fighter, Talladega Nights, Step Brothers, et Mamma Mia! M. Kavanaugh et Proxima ont été les pionniers d'un accord de financement innovant pour Marvel après la faillite, créant le studio et la structure financière qui ont conduit à Marvel Cinematic Universe. Il a élaboré la catégorie SVOD (streaming) avec Netflix, ce qui a fait passer la capitalisation boursière de cette société de 2 à 10 milliards de dollars. M. Kavanaugh est le cofondateur de Triller, l'une des trois plateformes de créateurs à la croissance la plus rapide. Il a récemment dirigé l'acquisition, la fusion et la relance de l'application de réseaux sociaux et de musique.

Il a également créé la puissante société de télévision, désormais connue sous le nom de Critical Content, produisant des émissions à succès telles que Catfish sur MTV et Limitless sur CBS, qu'il a vendues pour 200 millions de dollars. La société possédait 40 séries télévisées sur 19 réseaux avant sa vente. M. Kavanaugh a remporté de nombreux succès et récompenses, du Variety's Producer of the Year Award au Hollywood Reporter's Leadership Award, en passant par les 40 personnes les plus influentes du classement Fortune au classement Fortune 400, le producteur de milliards de dollars par le Daily Variety et les 100 personnes les plus influentes au monde par Vanity Fair.

À propos d'Entertainment Stock Exchange (« ESX »)

Entertainment Stock X (ESX), une plateforme unique en son genre permettant aux utilisateurs et aux fans d'investir dans des projets de cinéma et de divertissement via le Job Act, est une plateforme innovante pour le financement du divertissement. La société répond au besoin de financement nouveau et plus efficace pour les cinéastes. ESX permet aux cinéastes de générer une précieuse relation de marketing direct avec les fans et permettra à ces derniers d'investir dans le cinéma pour la première fois. De plus amples informations sont disponibles sur ESX.io

