소셜미디어 스타 Charli D'Amelio, Ryan Kavanaugh의 Proxima Media가 제작하는 신작 'Home School' 주연 맡아

엔터테인먼트 주식거래소인 ( ESX.io )에 상장하는 두 번째 Proxima 제작 영화, 팬들도 영화 투자 참여 가능



‘The Six Sense’ 이후 최고로 충격적 반전 선사할 것

로스앤젤레스, April 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2차례 Kids Choice Award에서 수상한 Charli D'Amelio 주연의 수퍼내추럴 스릴러 프랜차이즈 8부작 중 하나인 Home School이 EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony) 후보에 오른 Ryan Kavanaugh가 제작자로 참여한다. 본 작품은 F. Javier Gutierrez가 감독하게 된다.

Kavanaugh는 200여편의 장편영화와 40편의 TV쇼를 제작했으며 본작은 엔터테인먼트 주식거래소인 esx.io 에 상장되는 두 번째 작품이 된다.

수상 경력을 갖춘 호러 영화 감독인 F. Javier Gutiérrez (Before the Fall, Rings)가 본 작품 감독으로 참여한다. Home School은 팔로워수 1억명을 돌파한 최초의 TikTokker인 D'Amelio의 실사영화 데뷔작으로 2022년 7월 촬영에 돌입할 예정이다.

Charli는 2019년 여러가지 댄스 비디오를 TikTok에 올리며 전 세계적으로 유명세를 타기 시작했으며 이를 토대로 다양한 활동을 펼치고 있다. 2020 Super Bowl의 Sabra Hummus 광고에 등장했으며 Jennifer Lopez 뮤직비디오에서 댄서로 출연하기도 했다. 지난해 9월 Hulu는 Charli와 가족이 등장하는 다큐멘터리인 The D'Amelio Show를 방영했으며 이미 시즌 2 제작이 확정되었다. Charli는 또한 자신의 의류 브랜드인 Social Tourist 디자인에 공동 참여하고 있으며 Louis Vuitton, Prada 등 다수의 패션 브랜드와 협업했다. Time Magazine의 NEXT 리스트에 등재된 최연소 스타이기도 하다.

Home School에서 Charli가 맡게 될 역할인 'Mira'는 어머니 사망 후 이모와 살기 위해 이사를 온 17세 소녀다. Mira는 완벽하게만 보이던 마을에 이사 온 이후 어머니의 죽음과 자신의 미래가 초자연적인 방식으로 연관되어 있다는 사실을 알게 된다.

Charli는 "Home School 대본을 보자마자 나를 위한 영화라고 생각했으며 주인공 Mira와 스토리, 대본, 제작팀과 교감을 나누게 되었다. 재미있으면서 날카롭고 신선한 영화에 출연하고 싶었다"면서 "물론 어려운 역할이고 연기를 익혀 Mira가 되는 과정을 거쳐야 하지만, 그 과정은 앞으로 나올 영화처럼 재미있을 것이다. 훌륭한 제작진과 함께 작업하고 싶었다"고 말했다.

감독인 F. Javier Gutiérrez는 "Luke Evans가 출연하는 The Crow 리메이크 제작을 Ryan과 논의하면서 미래를 위한 크리에이티브 파트너십을 구축하고자 했으며, 그 첫 번째 공동 프로젝트로 Home School을 만들게 되어 기쁘다"면서 "매력적인 비주얼과 강력한 심리 표현이 돋보이는 Home School은 모던 클래식이 될 잠재력이 있다. Charli와 Proxima 팀과 협업하게 되어 기대가 크다"고 말했다.

European Fantastic Film 어워드에서 두 차례 후보에 오른 Gutiérrez는 The Ring 프랜차이즈의 두 번째 작품으로 개봉 첫 주 미국 박스오피스 2위에 올랐으며 The Ring 원작자인 Koji Suzuki의 찬사를 받은 호러 영화 Rings로 명성을 얻었다. 단편영화인 Brasil은 Universal Studios Film Master Award에서 Best European Director 상을 받는 등 다수의 상을 수상했다. 본작은 AFI Fest에서 북미 첫 상영된 이후 미국 영화업계 이목을 집중시켰으며 Hollywood International Watchlist에서 3위에 올랐다. 같은 해 그의 또 다른 작품인 Before the Fall은 전설적인 영화 제작자인 故 Wes Craven의 리메리크 제안을 받기도 했다. Gutierrez는 본인이 감독, 각본, 제작을 도맡아 2002년 내놓은 단편 데뷔작 Brasil로 단숨에 주목할 만한 호러영화 감독으로 꼽혔으며 국제적인 판타지, 호러 영환 페스티벌 중 하나인 Sitges Film Festival에서 수상하기도 했다.

Ryan Kavanaugh는 "본 프로젝트는 새롭고 신선한 스토리를 만들기 위해 수년에 걸쳐 개발해 왔다"면서 "Javier가 감독하고 Charli가 주연을 맡는 것은 이상적인 패키지이며 'The Sixth Sense'와 'Get Out'이 결합된 스토리"라고 밝혔다.

Home School 각본을 맡은 Casey Giltner는 미네아폴리스 출신 영화작가로 2021 BloodList에 등재되어 이후 Village Roadshow와 Brillstein Entertainment Partner가 영화화를 결정한 On the First Day of Christmas를 집필했다. Proxima의 Production 담당 SVP로 Home School의 기획을 총괄한 Daniel Herther가 제작에도 참여하며 Kavanaugh의 파트너인 Bobby Sarnevesht, 그리고 Marc, Heidi, Dixie D'Amelio가 총괄 제작자로 합류한다.

Charli D’Amelio는 UTA의 Steve Cohen 및 Morris, Yorn, Barnes, Levine, Krintzman, Rubenstein, Kohner, Endlich & Gellman의 Kevin Yorn이 매니지먼트를 맡고 있다. Proxima와 Kavanaugh는 Sacker Entertainment Law의 Neil Sacker가 법무를 담당하며 F. Javier Gutiérrez는 UTA의 Michael Sheresky 및 Anonymous Content의 Nick Shumaker가 매니지먼트를 맡고 있다. Lichter Grossman Nichols Adler Feldman & Clark의 Stephen Clark가 F. Javier Gutiérrez를 대리해 계약을 담당했다.

Proxima 및 Ryan Kavanaugh 소개

Proxima Media 창립자이자 Triller 공동 창립자인 Ryan Kavanaugh는 연예계에서 존경 받는 인물로 풍부한 경력을 갖춘 성공한 고위 임원 중 한 사람이다. 그는 영화 제작비 조달에 지능형 재무 모델을 활용함으로써 "영화계를 위한 Moneyball"의 창안자로 불린다. 현재까지 200여편이 넘는 영화를 제작, 배급하고 구조화 금융을 통해 제작비를 조달했으며, 이들 작품은 총 200억 달러 이상의 국내외 흥행 수입을 기록하고 오스카상에 60차례 후보로 올랐다. 그는 역대 흥행 수익 25위를 기록한 제작자로 대표작으로는 Fast and Furious 2~6, 300, Social Network, Limitless, Fighter, Talladega Nights, Step Brothers, Mamma Mia! 등이 있다. Kavanaugh와 Proxima는 파산 신청을 했던 Marvel을 위해 혁신적인 자본 조달 기법을 고안해 회사가 재무 구조를 구축하고 Marvel Cinematic Universe를 만드는 데 기여했다. 또한 Netflix가 시가총액이 2달러에서 100억 달러로 성장하는 데 발판이 된 SVOD (스트리밍) 카테고리를 만들기도 했다. Kavanaugh는 급성장세에 있는 3대 소셜미디어 앱 중 하나인 Triller의 공동 창립자로 최근에는 소셜미디어 및 음악 앱 인수 합병, 재론칭을 주도하고 있다.

그는 또한 Critical Content의 모태가 된 텔레비전 기업을 만들어 MTV에 Catfish를, CBS에 Limitless를 총 2억 달러에 판권을 판매했다. 회사는 매각 전까지 19개 네트워크에 방영된 총 40개의 텔레비전 시리즈 판권을 보유했다. Kavanaugh는 Variety의 Producer of the Year Award, The Hollywood Reporter의 Leadership Award 등 다수의 상을 수상했으며 Fortune의 40 Under 40 Most Influential People in Business, Forbes의 Fortune 400, Daily Variety의 Billion-Dollar Producer, Vanity Fair의 100 Most Influential People in the World에 이름을 올렸다.

Entertainment Stock Exchange ("ESX") 개요

Entertainment Stock X (ESX)는 사용자와 팬들이 Jobs Act에 의거해 영화와 엔터테인먼트 프로젝트에 투자할 수 있는, 엔터테인먼트 파이낸싱을 위한 혁신적 플랫폼이다. 자사는 영화 제작자들이 새롭고 효율적 방식으로 자금을 조달할 수 있도록 관련 니즈에 대응하고 있다. ESX는 제작자들이 팬들과 직접적인 마케팅 관계를 구축하고 이들이 영화에 투자할 수 있도록 할 것이다. 자세한 정보는 ESX.io 에서 확인할 수 있다.