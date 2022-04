Charli D'Amelio, Bintang Tersohor Media Sosial, akan Membintangi Francais Filem Baharu Proxima Media milik Ryan Kavanaugh, 'Home School'

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

LOS ANGELES, April 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Home School, yang pertama dalam francais lapan filem ngeri ghaib yang dibintangi oleh pemenang dua kali bagi Anugerah Pilihan Kanak-kanak, Charli D'Amelio, akan diterbitkan oleh calon EGOT (Emmy, Grammy , Oscar dan Tony) Ryan Kavanaugh—diarahkan oleh F. Javier Gutierrez.

Kavanaugh telah membawakan lebih daripada 200 filem cereka, dan 40 rancangan TV kepada penonton di seluruh dunia, ini akan menjadi filem kedua yang disenaraikan di bursa saham hiburan, esx.io .

Pengarah filem seram berwawasan yang memenangi anugerah F. Javier Gutiérrez (Before the Fall, Rings) turut menyertai sebagai pengarah. Home School menandakan kemunculan pertama filem cereka aksi D'Amelio, pemain TikTok pertama yang memperoleh 100 juta pengikut di platform. Penerbitan ditetapkan untuk bermula pada Julai 2022.

Charli mendapat kemasyhuran global di TikTok selepas menyiarkan video tarian pada tahun 2019. Sejak meletup di aplikasinya, Charli telah mengembangkan kejayaannya ke dalam usaha niaga lain. Dia muncul dalam iklan Super Bowl 2020 untuk Sabra Hummus dan menari dalam video muzik Jennifer Lopez. Pada bulan September tahun lepas, Hulu melancarkan siri dokumentari D'Amelio Show, dibintangi oleh Charli dan keluarganya yang telah pun ditayangkan untuk musim kedua. Charli mencipta bersama jenama pakaiannya sendiri, Social Tourist dan telah bekerjasama dengan jenama fesyen utama termasuk Louis Vuitton dan Prada. Charli juga merupakan bintang termuda yang muncul dalam senarai NEXT Magazine Time.

Dalam Home School, Charli akan memainkan watak 'Mira,' seorang remaja berusia 17 tahun yang berpindah ke bandar lain untuk tinggal bersama ibu saudaranya selepas ibunya meninggal dunia. Setibanya di kawasan yang kelihatan seperti bandar yang terlalu sempurna, tidak lama kemudian Mira mendapati bahawa kematian ibunya dan masa depannya sendiri terkait secara ghaib.

"Sebaik sahaja saya membaca Home School, saya tahu filem itu adalah untuk saya. Saya terhubung dengan watak Mira, cerita, skrip dan pasukan. Saya tahu jika saya akan membuat filem, filem itu perlu sesuatu yang menyeronokkan, tegang dan segar," ujar Charli. "Walaupun peranan itu pastinya mencabar dan memaksa saya untuk belajar berlakon dan menjadi Mira, itu adalah perjalanan yang menyeronokkan dan bertujuan untuk menyeronokkan untuk dibuat dan menyeronokkan untuk ditonton. Saya juga mahu memastikan yang saya dikelilingi oleh pasukan yang hebat."

"Apabila Ryan dan saya bertemu semasa membangunkan pembuatan semula The Crow bersama Luke Evans, kami tahu kami mahu mengadakan perkongsian kreatif lagi. Saya teruja kerana Home School menandakan projek rasmi pertama kami bersama," jelas pengarah F. Javier Gutiérrez. "Dengan visual yang menarik dan elemen psikologi yang kuat, saya fikir Home School berpotensi untuk menjadi klasik moden. Saya tidak sabar untuk bekerja bersama Charli dan pasukan Proxima."

Gutiérrez, pencalonan dua kali untuk anugerah Filem Hebat Eropah terbaik, mendapat kemasyhuran filem dengan filem seramnya, Rings, susulan ketiga francais The Ring yang dibuka #2 di pecah panggung A.S. dan dipuji oleh Koji Suzuki, pengarang novel The Ring. Brasil pendeknya, memenangi penghormatan tertinggi dan pelbagai anugerah, termasuk memenangi Anugerah Utama Filem Universal Studios untuk Pengarah Terbaik Eropah. Selepas tayangan perdana di Amerika Utara di AFI Fest, filem itu mendapat perhatian industri A.S., mendapat kedudukan #3 dalam Senarai Amatan Antarabangsa Hollywood. Pada tahun yang sama, Before the Fall mendapat tawaran untuk pembuatan semula daripada pembikin filem legenda, Wes Craven. Pada awal kerjayanya, Gutiérrez memantapkan dirinya sebagai pembuat filem seram untuk diperhatikan apabila filem pendek pertamanya, Brazil, yang diarahkan, ditulis dan diterbitkan pada tahun 2002 turut memenangi Festival Filem Sitges, salah satu festival antarabangsa yang terkemuka di dunia yang mengkhusus dalam fantasi dan seram.

"Kami telah membangunkan projek ini selama beberapa tahun untuk membawa sesuatu yang baharu dan menarik ke skrin," kata Ryan Kavanaugh. "Dengan adanya Javier sebagai pengarah dan Charli sebagai pelakon, itu adalah pakej yang sempurna. Kami cuba menghasilkan 'The Sixth Sense' bertemu 'Get Out,'" ujar Kavanaugh.

Home School ditulis oleh Casey Giltner, penulis skrip yang berpangkalan di Minneapolis yang skripnya On the First Day of Christmas dipaparkan di BloodList 2021 dan baru-baru ini diambil oleh Village Roadshow dan Brillstein Entertainment Partners. SVP Penerbitan di Proxima, Daniel Herther, yang mengetuai pembangunan Home School akan turut menerbitkan. Rakan kongsi Kavanaugh, Bobby Sarnevesht, Marc, Heidi, dan Dixie D'Amelio akan berkhidmat sebagai penerbit eksekutif.

Charli D'Amelio diwakili oleh Steve Cohen dari UTA dan Kevin Yorn dari Morris, Yorn, Barnes, Levine, Krintzman, Rubenstein, Kohner, Endlich & Gellman. Proxima dan Kavanaugh diwakili oleh Neil Sacker dari Sacker Entertainment Law. F. Javier Gutiérrez diwakili oleh Michael Sheresky dari UTA dan Nick Shumaker bagi Anonymous Content. Stephen Clark dari Lichter Grossman Nichols Adler Feldman & Clark merundingkan perjanjian itu bagi pihak F. Javier Gutiérrez.

Perihal Proxima dan Ryan Kavanaugh

Pengasas Proxima Media, pemegang saham mengawal Triller, Ryan Kavanaugh ialah salah seorang eksekutif yang paling berjaya, prolifik dan dihormati dalam sejarah industri hiburan. Menggunakan model kewangan pintar bagi kewangan filem, dia digelar sebagai pencipta "Moneyball untuk filem." Dia menghasilkan, mengedar dan/atau menstruktur pembiayaan untuk lebih daripada 200 buah filem, menjana lebih daripada $20 bilion hasil pecah panggung di seluruh dunia dan memperoleh 60 pencalonan Oscar. Beliau adalah penerbit filem ke-25 dengan kutipan tertinggi sepanjang zaman. Produksinya termasuk Fast and Furious 2-6, 300, Social Network, Limitless, Fighter, Talladega Nights, Step Brothers dan Mama Mia! Kavanaugh dan Proxima mempelopori perjanjian kewangan yang inovatif untuk Marvel selepas muflis, menjadikan studio dan struktur kewangan yang membawa kepada Marvel Cinematic Universe. Beliau membina kategori SVOD (penstriman) bersama Netflix yang meningkatkan permodalan pasaran syarikat itu daripada $2 kepada $10 bilion. Kavanaugh adalah pengasas bersama Triller, salah satu daripada tiga platform pencipta yang paling pesat berkembang. Baru-baru ini beliau mengetuai pemerolehan, penggabungan dan pelancaran semula aplikasi media sosial dan muzik.

Beliau juga mencipta syarikat televisyen terkenal, kini dikenali sebagai Critical Content, menghasilkan rancangan popular seperti Catfish di MTV dan Limitless di CBS, yang dijualnya pada harga $200J. Syarikat itu mempunyai 40 siri televisyen di 19 rangkaian sebelum dijual. Kavanaugh telah memperoleh beberapa pencapaian dan anugerah, daripada Anugerah Penerbit Terbaik Variety kepada Anugerah Kepimpinan Wartawan Hollywood, daripada 40 Bawah 40 Orang Paling Berpengaruh dalam Perniagaan Fortune kepada Forbes Fortune 400, Penerbit Berbilion Dolar oleh Daily Variety dan 100 Orang Paling Berpengaruh di Dunia oleh Vanity Fair.

Perihal Bursa Saham Hiburan ("ESX")

Entertainment Stock X (ESX), platform pertama seumpamanya yang membolehkan pengguna dan peminat melabur dalam projek filem dan hiburan melalui Akta Pekerjaan, merupakan platform inovatif untuk membiayai hiburan. Syarikat itu memenuhi keperluan untuk pembiayaan baharu dan lebih cekap untuk pembuat filem. ESX membolehkan pembuat filem menjana hubungan pemasaran langsung yang berharga dengan peminat dan akan membolehkan peminat melabur dalam filem buat kali pertama. Maklumat lanjut boleh didapati di ESX.io

