社交媒体巨星查理·达梅里奥（Charli D'Amelio）将出演瑞恩·卡瓦劳格（Ryan Kavanaugh）的Proxima Media将要开拍的新特许经营电影《Home School》

洛杉矶, April 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 《Home School》是特许经营八部系列超自然惊悚片中的第一部,由两届儿童选择奖得主查理·达梅里奥担纲主演;该电影将由EGOT提名人(艾美奖、格莱美奖、奥斯卡奖和托尼奖)瑞恩·卡瓦劳格担任制片人,并由F·贾维尔·古铁雷斯(F. Javier Gutierrez)执导。

卡瓦劳格已为全球观众带来了200多部故事片和40部电视剧,这将是第二部在娱乐证券交易所 esx.io 上市的电影。

屡获殊荣的幻想恐怖片(《Before the Fall》、《午夜凶铃》系列片)导演F·贾维尔·古铁雷斯已决定执导这部电影。《Home School》是第一个在TikTok平台上拥有1亿粉丝的TikTok博主达梅里奥的真人电影处女作。该电影将于2022年7月开始拍摄。

查理于2019年在TikTok上发布舞蹈视频后走红全球。自从在该应用上大获成功后,查理将其成功应用于其他项目。她曾在2020年超级杯Sabra Hummus广告中出镜,并在詹妮弗·洛佩兹(Jennifer Lopez)的音乐视频中翩翩起舞。去年9月,Hulu推出了由查理和她的家人主演的纪录片《达梅里奥秀》(D'Amelio Show),第二季已获续订。查理联合创立了自己的服装品牌Social Tourist,并与包括路易威登和普拉达在内的主流时尚品牌合作。查理还是《时代》杂志“下一代”榜单中最年轻的明星。

在《Home School》中,查理将扮演17岁的“Mira”,她在母亲去世后搬到了另一个城镇,和姑姑住在一起。在抵达这个看起来太过完美的小镇后,Mira很快发现她母亲的死和她自己的未来以超自然的方式交织在一起。

查理表示:“我在读到《Home School》时就知道它是为我准备的。我与Mira这一角色、故事、剧本和团队心有灵犀。我知道,如果我要拍电影,就必须要做到有趣、前卫和新颖。虽然这个角色肯定会有挑战,我需要学习表演并成为Mira,但这是一个有趣的旅程,制作和观看都很有趣。我还希望确保自己身边有一支优秀的团队。”

导演F·贾维尔·古铁雷斯解释说:“我和瑞恩在和Luke Evans一起翻拍《乌鸦》时,就知道我们希望进一步培养一种创造性的合作关系。我很高兴能够执导《Home School》,这将是我们合作完成的第一个官方项目。” 凭借引人注目的视觉效果和强烈的心理元素,我相信《Home School》有潜力成为现代经典。我很期待与查理和Proxima团队展开工作。”

古铁雷斯获得最佳欧洲奇幻电影奖两届提名,他因恐怖片《午夜凶铃3》而蜚声影坛,这是《午夜凶铃》系列片的第三部,获得美国票房第2名,并得到《午夜凶铃》小说作者铃木光司的赞扬。他的短片《Brasil》获得了最高荣誉和无数奖项,包括“环球影城电影大师奖”中的“最佳欧洲导演奖”。在AFI北美电影节首映后,这部电影引起了美国电影界的注意,荣登“Hollywood International Watchlist”第三。同年,《Before the Fall》获得已故传奇导演韦斯·克雷文(Wes Craven)的邀请进行翻拍。在职业生涯的早期,古铁雷斯确立了自己作为恐怖电影制片人的地位,他在2002年执导、编剧和制作的第一部短片《Brasil》也赢得了锡切斯电影节奖,这是世界上最重要的国际电影节之一,专注于幻想和恐怖片。

瑞恩·卡瓦劳格表示:“我们开发这个项目已有好几年了,想把一些新的、令人兴奋的东西搬上银幕。贾维尔的执导和查理的主演是一个完美的组合。我们将迎来《第六感》与《逃出绝命镇》的交融。”

《Home School》由明尼阿波利斯的Casey Giltner编剧,他的剧本《On the First Day of Christmas》名列“2021 BloodList”中,最近被Village Roadshow和Brillstein Entertainment Partners接受。Proxima制片高级副总裁Daniel Herther领导了《Home School》的开发,也将领导制片。卡瓦劳格的搭档Bobby Sarnevesht与Marc、Heidi和Dixie D'Amelio将担任执行制片人。

UTA的Steve Cohen和Morris的Kevin Yorn、Yorn、Barnes、Levine、Krintzman、Rubenstein、Kohner、Endlich & Gellman担任查理·达梅里奥的代表。Sacker Entertainment Law的Neil Sacker担任Proxima和卡瓦劳格的代表。UTA的Michael Sheresky和Anonymous Content的Nick Shumaker担任F·贾维尔·古铁雷斯的代表。Lichter Grossman Nichols Adler Feldman & Clark的Stephen Clark代表F·贾维尔·古铁雷斯就该项目进行了商谈。

关于Proxima和瑞恩·卡瓦劳格

瑞恩·卡瓦劳格(Ryan Kavanaugh)是Proxima Media创始人、Triller联合创始人,他是娱乐行业历史上最杰出、最多产且最负盛名的高管之一。卡瓦劳格在电影融资中运用智能金融模式,被称作“电影点金石”的缔造者。他为200多部电影制定、分发和/或实现融资结构化,在全球范围内实现超过200亿美元的票房收入,并获得60项奥斯卡提名。他是有史以来第25位高产电影制片人。他的作品包括《速度与激情》(系列2-6)、《社交网络》、《永无止境》、《斗士》、《塔拉德加之夜》、《非亲兄弟》和《妈妈咪呀!》 卡瓦劳格和Proxima率先为破产后的漫威公司达成了一项创新型金融交易,帮助该公司和金融结构成立漫威电影宇宙(Marvel Cinematic Universe)。他与奈飞公司(Netflix)共同创建了SVOD(流媒体)类别,将该公司的市值从2美元提升到100亿美元。卡瓦劳格是Triller的联合创始人,而Triller则是三个发展最快的创意者平台之一。他最近领导了该社交媒体和音乐应用的收购、合并和重新上市。

他还创建了一家现名为Critical Content的大型电视公司,制作在MTV播出的Catfish和在CBS播出的《永无止境》等类似的热门节目,这些节目的售价达2亿。该公司在售出前拥有40部电视剧,覆盖19个网络。卡瓦劳格获得了多项成就和奖项,从《综艺》(Variety)评选的“年度最佳制作人奖”到“好莱坞记者领袖奖”,从《财富》“40位40岁以下最具商业影响力人物”到福布斯“财富400强”,还有《每日综艺》(Daily Variety)评选的“亿万美元制作人”和《名利场》(Vanity Fair)评选的“世界最具影响力100人”。

关于娱乐股票交易所(ESX)

娱乐股票交易所(ESX)是一款创新型娱乐融资平台,也是首个让用户和粉丝通过《就业法案》投资于电影和娱乐项目的平台。公司满足了为电影制片商在新型和更高效融资方面的需求。ESX让电影制片人能够与粉丝建立有价值的直接营销关系,帮助粉丝初次进行电影投资。如需了解更多信息,请访问 ESX.io

