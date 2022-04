頂尖的社交媒體紅人 Charli D'Amelio 將在 Ryan Kavanaugh 的 Proxima Media 新電影系列《Home School》中演出

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

第二部在娛樂證券交易所 ( ESX.io ,) 上市的 Proxima 電影 ,允許粉絲購買電影

而自從《鬼眼感》上映後,觀眾們從未如此震驚過

洛杉磯, April 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 電影《Home School》由兩屆「兒童票選獎」得主 Charli D'Amelio 主演的八部電影系列中的第一部超自然驚悚片,將由 EGOT 提名人(艾美獎、格林美獎、奧斯卡獎和戲劇界東尼獎)Ryan Kavanaugh 製作,並由 F. Javier Gutierrez 執導。

Kavanaugh 為全球觀眾帶來 200 多部專題電影及 40 套電視節目,這將是第二部在娛樂證券交易所 (esx.io) 上市的電影。

屢獲殊榮且具遠見的恐怖電影導演 F. Javier Gutiérrez (作品有《7刻時空》、《回魂凶鈴》) 已加入執導。《Home School》 標誌著 D'Amelio 的真人電影處女作,她是第一個在平台上積累 1 億粉絲的 TikTokker。預計將於 2022 年 7 月開始製作。

Charli 在 2019 年發佈舞蹈影片後,在 TikTok 上一舉成名。自從在該應用程式上爆紅, Charli 以她自身的成功投身到其他事業中。她在 2020 年 Sabra Hummus 的美式足球超級盃廣告中出現,並在 Jennifer Lopez 的音樂影片中跳舞。去年 9 月,Hulu 推出了由 Charli 及其家人主演的《The D'Amelio Show》紀錄片系列,該劇已經接拍了第二季。Charli 與其他人聯合創建了自己的服裝品牌 Social Tourist,並與包括 Louis Vuitton 和 Prada 在內的主要時尚品牌合作。Charli 亦是時代雜誌《NEXT》名單上最年輕的明星。

在電影《Home School》中,Charli 將扮演一個 17 歲的女孩「Mira」,講述她在母親去世後搬到另一個城鎮與姑姑住在一起。在抵達看似完美的小鎮後,Mira 很快發現她母親的死跟自己的未來以超自然的方式交織在一起。

Charli 說道:「當我一讀到 《Home School 的劇本,就知道這角色屬於我。我與人物角色、Mira、故事、劇本和團隊建立了連繫。我知道如果我要拍一部電影,這部電影必須是有趣、前衛及有新鮮感的。雖然這個角色充滿挑戰,但亦令我學會演戲及成為 Mira,但這是一個有趣的經歷,亦意味著製作和觀影體驗都會很有趣。我還想確保我身邊有一支出色的團隊。」

導演 F. Javier Gutiérrez 解釋道:「跟 Ryan 相遇是當我跟 Luke Evans 在開發電影《烏鴉》 翻拍版的時候,我們相互知道想進一步地培養一種創造作的合作夥伴關係。我很高興《Home School》能夠成為我們的第一個官方項目的共同紀念, 憑藉其引人注目的視覺效果和強大的心理元素,我認為《Home School》有潛力成為現代經典。我迫不及待地想與 Charli 和 Proxima 團隊一起工作了。」

Gutiérrez 曾兩次獲得最佳歐洲奇幻電影獎提名,憑藉恐怖電影《回魂凶鈴》一舉成名。《美版午夜凶鈴3》在美國票房排名第二,受到《午夜凶鈴》小說的作者鈴木光司的稱讚。他的短片《Brasil》贏得了最高榮譽和無數獎項,包括獲得環球影城電影大師獎的最佳歐洲導演獎。在美國電影學會電影節(AFI Fest)北美首映後,這部電影引起了美國業界的關注,在荷李活國際觀察名單上排名第三。同年,《7刻時空》收到了已故傳奇電影製作人 Wes Craven 的重拍邀請。在他職業生涯的早期,Gutiérrez 確立了自己作為恐怖電影製片人的地位,他在 2002 年執導、編寫及製作了自己的第一部短片 《Brasil》 ,還在世界上最重要的國際電影節之一的「錫切斯電影節」中獲勝,專門研究奇幻與恐怖片。

Ryan Kavanaugh 說:「我們多年來一直在開發這個項目,為銀幕帶來一些嶄新及令人興奮的東西。Javier 導演 和 Charli star 是完美的組合。」 Kavanaugh 補充道:「我們要參加《鬼眼》的會議《訪·嚇》。

《Home School》 由以明尼阿波利斯為據點的編劇 Casey Giltner 所編寫,其劇本《On the First Day of Christmas》 出現在 2021 BloodList 上,最近被 Village Roadshow 和 Brillstein Entertainment Partners 選中。Proxima 製作高級副總裁 Daniel Herther 主導開發《Home School》,亦將開始參與製作。Kavanaugh 的拍檔 Bobby Sarnevesht 和 Marc、Heidi 與 Dixie D'Amelio 將擔任執行製片人。

Charli D'Amelio 由 UTA 的 Steve Cohen 和 Morris、Yorn、Barnes、Levine、Krintzman、Rubenstein、Kohner、Endlich & Gellman 的 Kevin Yorn 代表。Proxima 和 Kavanaugh 由 Sacker Entertainment Law 的 Neil Sacker 作代表。F. Javier Gutiérrez 由 UTA 的 Michael Sheresky 和匿名內容的 Nick Shumaker 作代表。Lichter Grossman Nichols Adler Feldman & Clark 的 Stephen Clark 代表 F. Javier Gutiérrez 達成協議。

關於Proxima and Ryan Kavanaugh

作為 Proxima Media 的創辦人兼 Triller 的控股股東,Ryan Kavanaugh 是娛樂業歷史上最有成就、最多產和最備受尊敬的行政人員之一。他擅於運用電影金融的智能金融模型,被譽為「電影金球獎」的締造者。他為 200 多部電影製作、發行和/或結構化融資,在全球創造了超過 200 億美元的票房收入,並獲得了 60 項奧斯卡提名。他是有史以來票房收入第 25 位的電影製片人。他的製作包括《狂野時速 3-6》、《戰狼 300》、《社交網絡》、《逆天潛能》、《擊情手足》、《王牌飆風》、《爛兄爛弟》及《媽媽咪呀!》 Kavanaugh 和 Proxima 為破產後的漫威開創了一項創新的融資交易,建立了導致漫威電影宇宙的工作室和財務結構。他與 Netflix 建立了 SVOD(串流)類別,將公司的市值從 2 美元提升到 100 億美元。Kavanaugh 是 Triller 的聯合創辦人,Triller 是三個增長最快的創作者平台之一。他最近領導了社交媒體和音樂應用程式的收購、合併和重新發佈。

他還創立了強大的電視公司,現在被稱為關鍵內容,精彩的製作包括 MTV 的《鯰魚》和 CBS 的《逆天潛能》,他以 2 億美元的價格售出。在出售之前,該公司在 19 個網絡上擁有 40 部電視劇。Kavanaugh 獲得多項成就和獎項,包括 Variety 的年度製片人獎、荷里活記者領導獎、《財富》雜誌 40 位 40 歲以下最具影響力的商界人士、《福布斯》財富 400 強、《每日綜藝》十億美元製作人、《名利場》全球 100 位最具影響力人物。

關於 Entertainment Stock Exchange ("ESX")

Entertainment Stock X (ESX) 是首個允許用戶和粉絲透過《就業法案》投資電影和娛樂項目的平台,是一個創新的娛樂融資平台。該公司滿足了電影製作人對新穎並更有效的融資需求。ESX 讓電影製作人能夠與影迷建立有價值的直接市場推廣關係,並使影迷能夠首次投資電影。如欲了解更多資訊,請瀏覽 ESX.io

