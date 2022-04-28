頂尖的社交媒體紅人 Charli D'Amelio 將在 Ryan Kavanaugh 的 Proxima Media 新電影系列《Home School》中演出

第二部在娛樂證券交易所 (ESX.io,) 上市的 Proxima 電影 ，允許粉絲購買電影
而自從《鬼眼感》上映後，觀眾們從未如此震驚過
洛杉磯, April 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 電影《Home School》由兩屆「兒童票選獎」得主 Charli D'Amelio 主演的八部電影系列中的第一部超自然驚悚片，將由 EGOT 提名人（艾美獎、格林美獎、奧斯卡獎和戲劇界東尼獎）Ryan Kavanaugh 製作，並由 F. Javier Gutierrez 執導。
Kavanaugh 為全球觀眾帶來 200 多部專題電影及 40 套電視節目，這將是第二部在娛樂證券交易所（esx.io）上市的電影。
屢獲殊榮且具遠見的恐怖電影導演 F. Javier Gutiérrez (作品有《7刻時空》、《回魂凶鈴》) 已加入執導。《Home School》 標誌著 D'Amelio 的真人電影處女作，她是第一個在平台上積累 1 億粉絲的 TikTokker。預計將於 2022 年 7 月開始製作。
Charli 在 2019 年發佈舞蹈影片後，在 TikTok 上一舉成名。自從在該應用程式上爆紅， Charli 以她自身的成功投身到其他事業中。她在 2020 年 Sabra Hummus 的美式足球超級盃廣告中出現，並在 Jennifer Lopez 的音樂影片中跳舞。去年 9 月，Hulu 推出了由 Charli 及其家人主演的《The D'Amelio Show》紀錄片系列，該劇已經接拍了第二季。Charli 與其他人聯合創建了自己的服裝品牌 Social Tourist，並與包括 Louis Vuitton 和 Prada 在內的主要時尚品牌合作。Charli 亦是時代雜誌《NEXT》名單上最年輕的明星。
在電影《Home School》中，Charli 將扮演一個 17 歲的女孩「Mira」，講述她在母親去世後搬到另一個城鎮與姑姑住在一起。在抵達看似完美的小鎮後，Mira 很快發現她母親的死跟自己的未來以超自然的方式交織在一起。
Charli 說道：「當我一讀到 《Home School 的劇本，就知道這角色屬於我。我與人物角色、Mira、故事、劇本和團隊建立了連繫。我知道如果我要拍一部電影，這部電影必須是有趣、前衛及有新鮮感的。雖然這個角色充滿挑戰，但亦令我學會演戲及成為 Mira，但這是一個有趣的經歷，亦意味著製作和觀影體驗都會很有趣。我還想確保我身邊有一支出色的團隊。」
導演 F. Javier Gutiérrez 解釋道：「跟 Ryan 相遇是當我跟 Luke Evans 在開發電影《烏鴉》 翻拍版的時候，我們相互知道想進一步地培養一種創造作的合作夥伴關係。我很高興《Home School》能夠成為我們的第一個官方項目的共同紀念， 憑藉其引人注目的視覺效果和強大的心理元素，我認為《Home School》有潛力成為現代經典。我迫不及待地想與 Charli 和 Proxima 團隊一起工作了。」
Gutiérrez 曾兩次獲得最佳歐洲奇幻電影獎提名，憑藉恐怖電影《回魂凶鈴》一舉成名。《美版午夜凶鈴3》在美國票房排名第二，受到《午夜凶鈴》小說的作者鈴木光司的稱讚。他的短片《Brasil》贏得了最高榮譽和無數獎項，包括獲得環球影城電影大師獎的最佳歐洲導演獎。在美國電影學會電影節（AFI Fest）北美首映後，這部電影引起了美國業界的關注，在荷李活國際觀察名單上排名第三。同年，《7刻時空》收到了已故傳奇電影製作人 Wes Craven 的重拍邀請。在他職業生涯的早期，Gutiérrez 確立了自己作為恐怖電影製片人的地位，他在 2002 年執導、編寫及製作了自己的第一部短片 《Brasil》 ，還在世界上最重要的國際電影節之一的「錫切斯電影節」中獲勝，專門研究奇幻與恐怖片。
Ryan Kavanaugh 說：「我們多年來一直在開發這個項目，為銀幕帶來一些嶄新及令人興奮的東西。Javier 導演 和 Charli star 是完美的組合。」 Kavanaugh 補充道：「我們要參加《鬼眼》的會議《訪·嚇》。
《Home School》 由以明尼阿波利斯為據點的編劇 Casey Giltner 所編寫，其劇本《On the First Day of Christmas》 出現在 2021 BloodList 上，最近被 Village Roadshow 和 Brillstein Entertainment Partners 選中。Proxima 製作高級副總裁 Daniel Herther 主導開發《Home School》，亦將開始參與製作。Kavanaugh 的拍檔 Bobby Sarnevesht 和 Marc、Heidi 與 Dixie D'Amelio 將擔任執行製片人。
Charli D'Amelio 由 UTA 的 Steve Cohen 和 Morris、Yorn、Barnes、Levine、Krintzman、Rubenstein、Kohner、Endlich & Gellman 的 Kevin Yorn 代表。Proxima 和 Kavanaugh 由 Sacker Entertainment Law 的 Neil Sacker 作代表。F. Javier Gutiérrez 由 UTA 的 Michael Sheresky 和匿名內容的 Nick Shumaker 作代表。Lichter Grossman Nichols Adler Feldman & Clark 的 Stephen Clark 代表 F. Javier Gutiérrez 達成協議。
關於Proxima and Ryan Kavanaugh
作為 Proxima Media 的創辦人兼 Triller 的控股股東，Ryan Kavanaugh 是娛樂業歷史上最有成就、最多產和最備受尊敬的行政人員之一。他擅於運用電影金融的智能金融模型，被譽為「電影金球獎」的締造者。他為 200 多部電影製作、發行和／或結構化融資，在全球創造了超過 200 億美元的票房收入，並獲得了 60 項奧斯卡提名。他是有史以來票房收入第 25 位的電影製片人。他的製作包括《狂野時速 3-6》、《戰狼 300》、《社交網絡》、《逆天潛能》、《擊情手足》、《王牌飆風》、《爛兄爛弟》及《媽媽咪呀！》 Kavanaugh 和 Proxima 為破產後的漫威開創了一項創新的融資交易，建立了導致漫威電影宇宙的工作室和財務結構。他與 Netflix 建立了 SVOD（串流）類別，將公司的市值從 2 美元提升到 100 億美元。Kavanaugh 是 Triller 的聯合創辦人，Triller 是三個增長最快的創作者平台之一。他最近領導了社交媒體和音樂應用程式的收購、合併和重新發佈。
他還創立了強大的電視公司，現在被稱為關鍵內容，精彩的製作包括 MTV 的《鯰魚》和 CBS 的《逆天潛能》，他以 2 億美元的價格售出。在出售之前，該公司在 19 個網絡上擁有 40 部電視劇。Kavanaugh 獲得多項成就和獎項，包括 Variety 的年度製片人獎、荷里活記者領導獎、《財富》雜誌 40 位 40 歲以下最具影響力的商界人士、《福布斯》財富 400 強、《每日綜藝》十億美元製作人、《名利場》全球 100 位最具影響力人物。
關於 Entertainment Stock Exchange ("ESX")
Entertainment Stock X (ESX) 是首個允許用戶和粉絲透過《就業法案》投資電影和娛樂項目的平台，是一個創新的娛樂融資平台。該公司滿足了電影製作人對新穎並更有效的融資需求。ESX 讓電影製作人能夠與影迷建立有價值的直接市場推廣關係，並使影迷能夠首次投資電影。如欲了解更多資訊，請瀏覽 ESX.io
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