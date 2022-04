Vækst og overskud på 4,9 mio. kr.

Selskabsmeddelelse nr. 5-2021/22

28. april 2022

InterMail har i 1. halvår 2021/22 haft en omsætningsvækst på 16%, en EBITDA-forbedring på 19% samt et overskud på 4,9 mio. kr. før skat. Det øgede digitale fokus samt to opkøb har medført en markant resultatforbedring, som sammen med fortsat effektivisering har dannet grundlag for det bedste halvårsresultat i mange år.

ET MARKANT FORBEDRET RESULTAT FOR 1. HALVÅR 2021/22

Det kontinuerlige fokus på at transformere InterMail til en digital og fremtidssikret virksomhed er lykkedes rigtig flot i

1. halvår 2021/22.

Væksten er forankret i alle InterMails forretningsområder, hvor især salget af digitale løsninger inden for leadgenerering og kundeloyalitet er vokset markant i forhold til samme periode sidste år. Vi oplever også fortsat en stærk efterspørgsel efter vores unikke rådgivning om effektfulde kundekommunikationsløsninger, som kombinerer digital og papirbaseret kommunikation.

Driftsindtjeningen, resultatet før skat samt vores cashflow er markant forbedret i forhold til 1. halvår 2020/21, hvilket er

meget tilfredsstillende og danner grundlag for kontinuerlig vækst og værdiskabelse af InterMail.

De gennemførte køb af Selected Media Advisory og Oreon har medført en mere kommerciel og forretningsorienteret

tilgang til eksisterende og nye kunder, som sammen med en stærk markedsmæssig tilstedeværelse skaber grundlaget

for en fortsat positiv resultatudvikling.

FINANSIELLE HIGHLIGHTS

Omsætningen for 1. halvår 2021/22 blev 62,9 mio. kr. mod 54,2 mio. kr. året før, svarende til en stigning i omsætningen

på 16%. Stigningen skyldes både organisk vækst på digitalt salg og rådgivning samt positive effekter med overtagelsen

af Selected Media Advisory og Oreon.

EBITDA blev på 13,8 mio. kr. for 1. halvår 2021/22 mod 11,5 mio. kr. for 1. halvår 2020/21, hvilket skyldes den højere

omsætning og det stigende bruttoresultat.

EBITDA-marginen var 22% for 1. halvår 2021/22 mod 21% for 1.halvår 2020/21 og 21% for regnskabsår 2020/21, hvilket viser, at InterMail konverterer stigningen i omsætningen til EBITDA i både absolutte kroner og i procent.

Periodens resultat for 1. halvår 2021/22 udgjorde 4,9 mio. kr. mod 2,0 mio. kr. for 1. halvår 2020/21, hvilket er mere end en fordobling.

Egenkapitalen pr. 31. marts 2022 udgjorde 23,5 mio. kr. mod 18,9 mio. kr. ultimo 2020/21 og 17,6 mio. kr. pr. 31. marts 2021. Egenkapitalforrentningen 1. halvår 2021/22 udgjorde 24% mod 12% i 1. halvår 2020/21.

Soliditetsgraden pr. 31. marts 2022 udgjorde 16,8% mod 12,9% pr. 30. september 2021 og 12,9% pr. 31. marts 2021.

FORVENTNINGER

InterMail fastholder de udmeldte forventninger for 2021/22 og forventer således:

• En koncernomsætning i niveauet 110-120 mio. kr. mod 106,2 mio. kr. i 2020/21

• Et EBITDA-resultat i niveauet 22-28 mio. kr. mod 22,6 mio. kr. i 2020/21

• Et EBT-resultat i niveauet 2-6 mio. kr. mod 3,6 mio. kr. i 2020/21

I den resterende del af 2021/22 vil InterMails forretningsmæssige fokus være at udvikle samarbejdet med eksisterende

kunder med henblik på salg af yderligere løsninger og services samt at tiltrække nye kunder, som efterspørger

InterMails unikke kompetencer - både digitalt og fysisk.

Venlig hilsen

InterMail A/S

Yderligere oplysninger:

Anders Ertmann, CEO

Telefon: 36 86 33 21

E-mail: anders.ertmann@intermail.com

Nicolas Olivares, CFO

Telefon: 36 86 33 09

E-mail: nicolas.olivares@intermail.com

InterMail er et datadrevet kommunikationshus, som rådgiver kunder i at skabe den optimale effekt af kundekommunikation.

