WENDEL : Activité du 1er trimestre 2022 - Un bon début d’année pour toutes les sociétés du portefeuille

Activité du 1er trimestre 2022

Un bon début d’année pour toutes les sociétés du portefeuille

Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2022 : 2 007,2 M€, en hausse de 14,9 % en données publiées et en progression de 9,9 % en organique

Forte croissance des chiffres d’affaires des sociétés du portefeuille au 1 er trimestre

trimestre Croissance organique à deux chiffres pour ACAMS, CPI, Constantia Flexibles et Tarkett

Solide croissance organique des chiffres d’affaires de Bureau Veritas (+8,0 %) et de Stahl (+5,0 %)

Effets de change favorables au sein du portefeuille (+2,9 % sur le périmètre consolidé)

Actif net réévalué au 31 mars 2022 à 7 420 M€, soit 165,8 € par action, en baisse de 1% par rapport au 31 mars 2021 (167,4 € par action) et de 11,9 % depuis le début de l’année (188,1 €), impacté par la baisse des marchés

Rotation du portefeuille et déploiement de capitaux dynamiques depuis le début de l’année 2022

Cession de Cromology réalisée le 21 janvier 2022, générant pour Wendel un produit net de cession de 896 M€

Environ 304 M€ 1 investis en fonds propres pour l’acquisition de la société ACAMS le 10 mars 2022

investis en fonds propres pour l’acquisition de la société ACAMS le 10 mars 2022 Wendel Lab : 30,5 M€ supplémentaires engagés au 1 er trimestre 2022, portant le montant total des capitaux engagés à 145 M€

trimestre 2022, portant le montant total des capitaux engagés à 145 M€ 15 M€ d’actions Wendel achetées au 1er trimestre 2022

Une structure financière solide

Succès d’une émission obligataire le 16 janvier 2022 de 300 M€ à 12 ans avec un coupon de 1,375 %

Ratio LTV de 5,8 % au 31 mars 2022

Amélioration du profil de la dette et allongement de sa maturité moyenne : exercice le 19 avril 2022 de l’option de remboursement anticipé de l’intégralité des obligations à échéance octobre 2024. À la suite de cette opération, la maturité moyenne de la dette de Wendel est allongée à 7,1 2 ans et son coût moyen pondéré abaissé à 1,7 %

ans et son coût moyen pondéré abaissé à 1,7 % Pro forma la liquidité totale s’élèverait à environ 1,7 Md€3 au 31 mars 2022 dont 960 M€ de trésorerie disponible et 750 M€ de ligne de crédit (non tirée)

Retour aux actionnaires et dividende

Wendel procédera à l’annulation de 377 323 de ses actions propres (soit 0,84 % du capital social) le 29/04/2022. L'annulation de ces actions aura un impact pro forma positif de +0,7€/action sur l’ANR au 31 mars 2022, en raison de la décote actuellement élevée. À l’issue de cette annulation, le nombre de titres composant le capital sera de 44 370 620.

Un dividende ordinaire de 3,0 euros par action au titre de l’exercice 2021, en hausse de 3,4 %, sera proposé à l’Assemblée générale du 16 juin 2022, représentant un rendement de 2,85 %4



André François-Poncet, Président du Directoire de Wendel, déclare :



« Le premier trimestre 2022 confirme les tendances observées sur la fin de l’année dernière, avec de la croissance organique sur l'ensemble de notre portefeuille. Cette forte croissance s'accompagne néanmoins de conditions difficiles concernant la disponibilité et le prix des matières premières, mais nos entreprises ont clairement démontré leur capacité à s'adapter à des environnements en rapide mutation. Notre actif net réévalué a bien résisté, malgré les turbulences boursières du premier trimestre, et nous avons opportunément profité de la décote importante par rapport à l’ANR pour racheter des actions Wendel.



Nous avons poursuivi notre objectif de redéploiement du capital conformément à notre feuille de route avec l'acquisition d'ACAMS qui améliore encore le profil de croissance de notre portefeuille, dans la continuité de l'acquisition de CPI. Cette transaction a été créative, illustrant la faculté de nos équipes à mener à bien des projets complexes en tant qu’acquéreur privilégié.



Pour ce qui est de l'avenir, notre structure financière robuste avec un levier financier relativement modéré au niveau du Groupe et également des sociétés du portefeuille, conjugué à notre vision de long terme, devraient nous permettre de poursuivre la mise en œuvre de notre feuille de route en tirant parti des opportunités d'acquisitions qui découleront probablement de l’environnement volatil actuel. »





Contribution des sociétés du Groupe au chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022

Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2022

(en millions d’euros) T1 2021 T1 2022 Δ Δ Organique Bureau Veritas 1 154.7 1 290.1 + 11,7 % + 8,0 % Constantia Flexibles 366,7 464,2 + 26,6 % + 17,8 % Stahl 210,1 224,9 + 7,0 % + 5,0 % Crisis Prevention Institute 15,3 20,8 + 35,8 % + 27,2 % ACAMS (1) n.a 7,2 n.a n.a Chiffre d’affaires consolidé (2) 1 746,9 2 007,2 + 14,9 % + 9,9 %

Les comptes d’ACAMS sont consolidés par intégration globale à compter du 11 mars 2022 Le chiffre d'affaires comparable pour le T1 2022 représente 1 746,9 M€ contre 1 912,8 M€ publié en 2021. La différence (166,0 M€) correspond au chiffre d’affaires de la société Cromology, classée en actifs destinés à être cédés. Conformément à la norme IFRS 5, la contribution de cette société a été reclassée en « Résultat net des activités arrêtées ou destinées à être cédées » depuis novembre 2021. Cromology a été cédé par Wendel au début de l’année 2022.

Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2022 des sociétés mises en équivalence

(en millions d’euros) T1 2021 T1 2022 Δ Δ Organique Tarkett 558,8 684,7 + 22,5 % + 19,2 %

Chiffre d’affaires des sociétés du Groupe

Bureau Veritas : forte croissance organique du chiffre d’affaires au premier trimestre 2022 ; solides perspectives 2022 confirmées

(Intégration globale)

Le chiffre d’affaires a atteint 1 290,1 M€ au premier trimestre 2022, soit une hausse de 11,7 % par rapport au T1 2021. La croissance organique a été de 8,0 %, contre une hausse de 2,5 % au dernier trimestre 2021 et a bénéficié d’un effet de rattrapage suite à la cyberattaque survenue au quatrième trimestre 2021.

Trois activités affichent une forte croissance organique : Industrie +11,9 %, Agroalimentaire & Matières Premières +9,5 %, Bâtiment & Infrastructures +7,1 %. Le reste du portefeuille a continué à bien progresser, avec Marine & Offshore en hausse organique de 6,5 %, les Biens de Consommation +4,6 % et Certification en hausse de 4,0 %.

Par zone géographique, les activités en Amérique affichent une performance largement supérieure à celle du reste de Bureau Veritas (26 % du chiffre d’affaires ; hausse de 17,1 % sur une base organique), portée par une croissance de 10,0 % en Amérique du Nord (grâce à l’activité Bâtiment & Infrastructures) et par une croissance de 29,7 % en Amérique latine (tirée par le Brésil notamment). L’activité en Asie-Pacifique (29 % du chiffre d’affaires ; hausse de 4,5 % sur une base organique) a bénéficié d'une solide croissance en Chine et en Australie et d’une forte croissance en Inde. L'Europe (36 % du chiffre d'affaires ; en hausse de 3,9% sur une base organique) a été tirée par une performance robuste en France ainsi qu’une forte croissance en Italie et aux Pays-Bas. Enfin, en Afrique et au Moyen-Orient (9 % du chiffre d'affaires), l'activité a augmenté de 13,9 % sur une base organique, essentiellement grâce aux projets de Bâtiment & Infrastructures et d'énergie au Moyen-Orient.

La croissance externe nette (effet périmètre) a été positive à hauteur de 0,5 %, reflétant les acquisitions ciblées réalisées au cours des derniers trimestres. Les variations des taux de change ont eu un impact positif de 3,2 %, principalement du fait de l’appréciation du dollar américain et des devises corrélées face à l’euro, partiellement compensée par la dépréciation des devises de certains pays émergents.

Perspectives 2022 confirmées

Sur la base d’un solide pipeline de ventes et des opportunités de croissance significatives liées à la durabilité, et en présumant l’absence de mesures de confinement strict dans ses principaux pays d’activité en raison du Covid-19, Bureau Veritas prévoit toujours pour 2022 :

d’atteindre une croissance organique modérée à un chiffre de son chiffre d’affaires ;

d’améliorer la marge opérationnelle ajustée ;

de générer des flux de trésorerie maintenus à un niveau élevé, avec un taux de conversion5 du cash supérieur à 90 %.

Pour plus d’informations : group.bureauveritas.com

Constantia Flexibles – Croissance organique record de +17,8 %, principalement due à des augmentations de prix destinées à compenser l'inflation des coûts de production, ainsi qu'à une croissance robuste des volumes

(Intégration globale)

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 s'élève à 464,2 M€, en progression de +26,6 % par rapport au 1er trimestre 2021 (366,7 M€). La croissance organique (+17,8 %) a été portée par des vagues de hausses de prix pour compenser la pression inflationniste sur les coûts de production, avec en particulier les matières premières et l'énergie. Il convient de noter que le 1er trimestre 2022 est marqué par un retour encourageant de la croissance organique en volume, confirmant la bonne dynamique insufflée par les initiatives commerciales de la nouvelle équipe de management. Le marché indien reste quant à lui très difficile, et le management étudie plusieurs options pour cette division afin de relever les défis qui s'y présentent.

Le chiffre d'affaires de la division Consumer a connu une croissance organique de +20,0 %, grâce à des augmentations de prix et à la croissance des volumes, notamment dans les snacks et les produits de boulangerie. La division Pharma a enregistré une croissance organique de +11,5 %, principalement grâce à un effet prix. Le 1er trimestre 2022 bénéficie d’un effet périmètre (+6,8 %) lié à l'acquisition de Propak en juin 2021.

Ce premier trimestre de l’année est également impacté positivement par un taux de change favorable (+2,0 %).

Constantia gère avec précaution l'environnement inflationniste, ainsi que les disponibilités des matières premières, en particulier l'aluminium. La société concentre ses efforts sur la préservation de la rentabilité en travaillant à la fois sur la répercussion des coûts des matières premières et en poursuivant son programme de contrôle des coûts.

En termes de développement durable, Constantia développe et promeut activement son portefeuille Ecolutions, en adéquation avec la transformation de son industrie vers des emballages recyclables. Avec l'acquisition de Propak mentionnée ci-dessus, Constantia a repris le chemin de la création de valeur par le biais d'acquisitions sur des marchés fragmentés et en consolidation que sont ceux de l'emballage flexible et étudie activement un certain nombre d'opportunités.

Stahl – Chiffre d’affaires en augmentation de +7,0 % au 1er trimestre 2022 avec une croissance organique de +5,0 %

(Intégration globale)

Stahl, le leader mondial des revêtements et traitements de surface pour les matériaux souples, réalise un chiffre d’affaires de 224,9 M€ au premier trimestre 2022, en hausse de +7,0 % par rapport au 1er trimestre 2021. La croissance organique atteint +5,0 % sur le trimestre. L’effet des variations des taux de change est positif et s’élève à +2,0 %.

L'activité sur le premier trimestre de l'année a été supérieure aux attentes, avec une forte performance dans la division Performance Coatings, compensant des volumes inférieurs aux attentes dans la division Leather Chemicals. Dans toutes les divisions, des augmentations de prix ont été mises en œuvre au début de l'année pour atténuer le fort impact de la hausse des coûts de production. L’équipe de management suit de près l'environnement inflationniste et est prête à prendre des mesures supplémentaires, quand nécessaire, afin de préserver sa profitabilité.

Le carnet d’ordres est en hausse sur le premier trimestre 2022, proche de son plus haut historique, les nouvelles prises de commandes étant robustes en termes de volume et bénéficiant des mesures d'augmentation des prix. Cette indication donne une bonne visibilité sur l’activité du deuxième trimestre 2022.

Crisis Prevention Institute – Croissance totale du chiffre d’affaires de +26,4 % au 1er trimestre, grâce à la demande constante sur les Certified Instructors et au succès des nouveaux programmes.

(Intégration globale)

Le chiffre d’affaires de Crisis Prevention Institute (CPI) s’élève à 23,4 M$ au 1er trimestre 2022, en hausse de + 26,4 % par rapport au 1er trimestre 2021. La croissance organique s’est élevée à +27,2 %, et les effets de change ont eu un effet légèrement négatif de -0,8 %. CPI a bien géré la vague Omicron de début 2022, avec une croissance en volume des nouveaux Certified Instructors (CIs) et l’adoption par les clients des nouveaux programmes de formation, tels que la gestion des situations particulières. La croissance du 1er trimestre a été légèrement impactée par des décalages, sur le deuxième trimestre, de sessions de formations sur site, en raison de la vague Omicron du début de l’année. Cependant, le 1er trimestre 2022 bénéficie d’une base de comparaison favorable par rapport au 1er trimestre 2021 qui avait connu des restrictions liées au COVID bien plus fortes.

L'évolution du mix vers des solutions digitales à destination des formateurs certifiés nouveaux et existants se poursuit, tout en maintenant une composante en présentiel. La part des ventes de supports d’apprentissage au format virtuel a continué d’augmenter (environ 45 % du total des ventes de supports d’apprentissage), l’e-learning représentant désormais 34 % du total des volumes de supports d'apprentissage, contre 30 % en 2020 et 11 % en 2019.

ACAMS – Un très bon début d’année, avec une croissance du chiffre d’affaires de +31,2 %

(Intégration globale depuis le 11 mars 2022)

ACAMS, le leader mondial de la formation et de la certification dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent et de la prévention de la criminalité financière, a généré un chiffre d’affaires de 24,8 M$, en hausse de +31,2 % par rapport au 1er trimestre 2021. Les activités de Certification, Membership et de Formation ont connu des croissances de ventes à deux chiffres par rapport au 1er trimestre 2021. L’activité Conférence a connu la plus forte croissance de toutes les activités, grâce la reprise des événements en physique, mais aussi grâce à la tenue, au 1er trimestre 2022, de la deuxième plus grande conférence organisée par ACAMS, alors qu’elle s’était tenue au 2e trimestre l’an dernier. La croissance organique du 1er trimestre s’est montée à +31,0 % et les effets de change à +0,2 %.

Wendel a finalisé d’ACAMS le 10 mars 2022.





Tarkett - Performance solide portée par un volume d’activité soutenu et l’accélération des hausses de prix de vente

(Mise en équivalence depuis le 07/07/2021)

Le chiffre d’affaires net s’est élevé à 685 M€, en hausse de +22,5 % par rapport au premier trimestre 2021. La croissance organique s’établit à +19,2 % en incluant les hausses de prix de vente dans la région CEI déployées pour compenser l’inflation des coûts d’achats et la dévaluation du rouble6. L’effet total des hausses de prix de vente mises en œuvre dans l’ensemble des segments est en moyenne de +12,9 % par rapport au premier trimestre 2021.

Le segment EMEA a réalisé un chiffre d’affaires de 238 M€, en hausse de +8,1 % par rapport au premier trimestre 2021 grâce à l’accélération des hausses de prix de vente.

Le segment Amérique du Nord a réalisé un chiffre d’affaires de 204 M€, en hausse de +27,3 % par rapport au premier trimestre 2021, reflétant une solide croissance à taux de change et périmètre constants de +18,1 % et un effet de change positif.

Le chiffre d’affaires du segment CEI, APAC et Amérique latine s’est élevé à 134 M€ en hausse de +18,7 % par rapport au premier trimestre 2021 malgré un effet change négatif lié au rouble, partiellement compensé par une nette appréciation du réal brésilien.

En Russie, Tarkett produit du revêtement de sol depuis plus de 20 ans pour le marché Résidentiel. Conscient de sa responsabilité d’employeur, notamment vis à vis de ses 1550 employés locaux, la société continue son activité dans le pays dans le strict respect des règlementations internationales et locales. Tarkett a cependant gelé tous les nouveaux investissements significatifs en Russie. Anticipant une baisse de la demande et du fait de contraintes d’approvisionnement croissantes, la société s’attend à un ralentissement marqué de l’activité au cours du deuxième trimestre, sans qu’il soit pour l’instant possible de le quantifier.

Comme attendu, l’activité du segment Sport est en très forte croissance. Le chiffre d’affaires s’est élevé à

109 M€, en hausse de +66 % dont +55,7 % de croissance organique par rapport au premier trimestre 2021.

Les actions structurelles de réduction des coûts sont bien engagées et Tarkett prévoit de générer environ 30 M€ d’économies annuelles structurelles en 2022.

La hausse significative du prix du pétrole et des coûts de l’énergie va contribuer à renforcer la hausse des coûts d’achat qui est maintenant évaluée à 250 M€ par rapport à 2021 (contre 220 M€ estimés en début d’année).

Tarkett continue à déployer des hausses de prix de vente dans l’ensemble de ses géographies en vue de compenser l’effet de cette hausse des coûts d’achats sur l’ensemble de l’année. Au niveau actuel des prix d’achats, la société vise une balance d’inflation neutre sur l’ensemble de l’année (effet des prix de vente par rapport à 2021 moins effet des prix d’achat).

Pour plus d’information : https://www.tarkett-group.com/fr/investisseurs/

IHS Towers – IHS Towers publiera son chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre 2022 au mois de mai

Actif net réévalué de Wendel : 165,8 € par action au 31 mars 2022

L’actif net réévalué de Wendel au 31 mars 2022 a été préparé par Wendel en conformité avec sa méthodologie7.

L’actif net réévalué (ANR) s’élève à 7 420 M€, soit 165,8 € par action au 31 mars 2022 (détail annexe 1 ci-après), en baisse de 1,0 % par rapport à 167,4 € par action au 31 mars 2021. Depuis le 31 décembre 2021, l’actif net réévalué est en baisse de 11,9 % à la suite de la chute des marchés sur la période.

La décote sur l’ANR au 31 mars 2022 ressort à 46,4 %.

Nouvelle amélioration du profil de la dette et de la structure financière de Wendel

La dette brute à fin mars 2021 s’élève à 1 950 M€, avec une position de trésorerie nette de 1 498 M€, conduisant à une dette nette de 452 M€. Le ratio LTV s’établit à 5,8 %.

Le 16 janvier 2022 a émis avec succès une émission obligataire de 300 M€ à 12 ans avec un coupon de 1,375 %.

Le 19 avril 2022, Wendel a exercé l’option de remboursement anticipé de l’intégralité des obligations à échéance octobre 2024 d’un montant en principal de 500 millions d’euros et portant intérêt au taux de 2,750 % à un prix déterminé conformément aux dispositions prévues dans les prospectus obligataires. Cette opération permettra d’étendre la maturité et d’améliorer encore le coût moyen de la dette Wendel. La maturité moyenne de la dette de Wendel est allongée à 7.18 ans et son coût moyen pondéré abaissé à 1,7 %.

Au 31 mars 2022, la liquidité totale de Wendel s’élève à 1,7 Md€,9 dont 960 M€ de trésorerie disponible et 750 M€ de ligne de crédit (non tirée).

Événements importants depuis le début de l’année 2022

Acquisition par Wendel d’ACAMS (« Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists »), la plus grande organisation au monde dédiée à la lutte contre la criminalité financière

Le 10 mars 2022, Wendel a finalisé l’acquisition d’ACAMS (« Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists » ou la « Société ») auprès d’Adtalem Global Education (NYSE : ATGE), transaction qui avait été annoncée le 24 janvier 2022. Wendel a investi environ 338 M$ en fonds propres et détient environ 98 % du capital de la société, aux côtés du management de la société et d’un actionnaire minoritaire.

ACAMS est le leader mondial de la formation et de la certification dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent (« Anti Money Laundering/AML ») et de la prévention de la criminalité financière. ACAMS a développé un très vaste réseau mondial avec plus de 90 000 membres dans 175 juridictions. Parmi ces membres, plus de 50 000 professionnels ont obtenu une certification CAMS - une qualification AML reconnue – qui promeut l’éducation continue en participant à des conférences, à des webinaires et à d’autres opportunités de formation.

La société emploie environ 275 personnes, principalement aux États-Unis, à Londres et à Hong Kong, au service de sa base de clients internationaux.

Finalisation de la cession de Cromology

À la suite de l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires, Wendel a annoncé le 21 janvier 2022 avoir finalisé la cession de Cromology à DuluxGroup, une filiale de Nippon Paint Holdings Co., Ltd. Cette transaction a généré pour Wendel un produit net de cession de 896 M€, soit 358 M€ de plus que sa valorisation de la société dans l’ANR publié avant l’annonce de la transaction, soit le 30 juin 2021.

Cette transaction est une étape importante dans la feuille de route 2021-2024 de Wendel, et sa stratégie de redéploiement de son capital vers des actifs de croissance.

Retour aux actionnaires et dividende

Un dividende ordinaire de 3,0 euros par action au titre de l’exercice 2021, en hausse de 3,4 %, sera proposé à l’Assemblée générale du 16 juin 2022, représentant un rendement de 2,85 %10. Le détachement du coupon interviendra le 20 juin 2022 et le paiement en numéraire sera effectué le 22 juin 2022.

En ce qui concerne les rachats d’actions réalisés par Wendel, 15 M€ d’actions ont été rachetés depuis le début de l’année 2022.

Wendel procédera à l’annulation de 377 323 de ses actions propres (soit 0,84 % du capital social) le 29/04/2022. L'annulation de ces actions aura un impact pro forma positif de +0,7€/action sur l’ANR au 31 mars 2022, en raison de la décote actuellement élevée. À l’issue de cette annulation, le nombre de titres composant le capital sera de 44 370 620.





Annexe 1 : ANR au 31 mars 2022 de 165,8 € par action

(en millions d’euros) 31.03.2022 31.12.2021 Participations cotées Nombre de titres Cours (1) 4 864 5 599 Bureau Veritas 160,8/160,8 M 25,9 € / 28,7 € 4 162 4 616 IHS 63,0/63,0 M 10,4 $ / 13,5 $ 592 748 Tarkett 13,2 € / 18,6 € 110 195 Participations non cotées (2) 2 901 3 732 Autres actifs et passifs de Wendel et de ses holdings (3) 108 97 Trésorerie et placements financiers (4) 1 498 650 Actif Brut Réévalué 9 370 10 038 Dette obligataire Wendel et intérêts courus - 1 950 - 1 619 Actif Net Réévalué 7 420 8 419 Dont dette nette - 453 - 969 Nombre d’actions au capital 44 747 943 44 747 943 Actif Net Réévalué par action 165,8 € 188,1 € Moyenne des 20 derniers cours de bourse de Wendel 88,9 € 102,3 € Prime (Décote) sur l’ANR - 46,4% - 45,6%

(1) Moyenne des 20 derniers cours de clôture de bourse calculée au 31 décembre 2021 et au 31 mars 2022.

(2) Participations non cotées (Cromology (au 31 décembre 2021), Stahl, IHS Constantia Flexibles, CPI, ACAMS (au 31 mars 2022) et Wendel Lab). Les multiples et les agrégats comptables utilisés pour calculer l’Actif Net Réevalué ne tiennent pas compte des impacts IFRS 16. ACAMS est valorisée pour la première fois dans l’ANR. La valorisation est fondée à 100% sur le multiple d’acquisition et à 0% sur les multiples de sociétés comparables cotées, selon les principes établis dans la méthodologie.

(3) Dont 1 278 422 actions propres Wendel au 31 mars 2022 et 1 116 456 au 31 décembre 2021.

(4) Trésorerie et placements financiers de Wendel et de ses holdings, ils comprennent au 31 mars 2022 1,2 Md€ de trésorerie disponible et 0,3 Md€ de placements financiers liquides disponibles.

Les conversions de change des actifs et passifs libellés dans d’autres devises que l’euro sont réalisées sur la base du taux de change de la date de l’ANR.

La matérialisation des conditions de co-investissement pourrait avoir un effet dilutif sur la participation de Wendel. Ces éléments sont pris en compte dans le calcul de l’ANR. Voir page 374 du document de référence 2021.







