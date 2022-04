SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI - MAALISKUU 2022

English Finnish

LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI - MAALISKUU 2022 (tilintarkastamaton)

LIIKEVAIHTO KASVOI 64%, KÄYTTÖKATE PARANI 160%

Tammi–maaliskuu 2022 lyhyesti

Liikevaihto 4,4 milj. euroa (2,6 milj. euroa)

Käyttökate 0,5 milj. euroa (-0.9 milj. euroa)

Liikevoitto -0,2 milj. euroa (-1,4 milj. euroa)

Liiketoiminnan rahavirta 0,8 milj. euroa (0,0 milj. euroa)

Tilausmyynti, ARR 8,1 milj. euroa (1,2 milj. euroa)

Jatkuvat tuotot, ARR 16,4 milj. euroa (8,9 milj. euroa)

Likvidit varat pysyivät vakaana 7,6 milj. eurossa (7,5 milj. euroa)





KONSERNIN AVAINLUVUT milj. euroa 1–3/2022 1–3/2021 Muutos % 1–12/2021 Liikevaihto 4,4 2,6 64,3 15,9 Käyttökate 0,5 -0,9 159,7 1,1 % liikevaihdosta 12,3 -33,9 136,2 7,0 Liikevoitto/-tappio -0,2 -1,4 84,1 -1,5 % liikevaihdosta -5,2 -53,5 90,3 -9,6 Tulos ennen veroja -0,2 -1,5 87,2 -1,8 Tulos -0,1 -1,5 90,1 -2,3 Oman pääoman tuotto, % -1,5 -20,9 92,8 -22,6 Sijoitetun pääoman tuotto, % -1,4 -17,8 92,1 -14,2 Likvidit varat 7,6 7,5 0,9 8,2 Nettovelkaantumisaste, % -38,7 -109,4 64,6 -39,8 Omavaraisuusaste, % 43,8 60,6 27,8 44,6 Osakekohtainen tulos, euroa -0,01 -0,05 73,6 -0,10 Osakekohtainen oma pääoma, euroa 0,28 0,15 87,6 0,31 Jatkuvat tuotot, ARR 16,4 8,9 83,6 15,4 Tilausmyynti, ARR 8,1 1,2 586,8 7,3





KONSERNIN LIIKEVAIHTO milj. euroa 1–3/2022 1–3/2021 Muutos % 1–12/2021 MAANTIETEELLINEN JAKAUMA Pohjois- ja Etelä-Amerikka 1,7 1,7 -2,4 6,6 Aasia ja Tyynenmeren alue 0,4 0,3 16,7 1,7 Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka 2,3 0,6 263,5 7,7 Yhteensä 4,4 2,6 64,3 15,9 LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN Tilausmyynti 2,0 0,2 746,8 4,7 Lisenssimyynti 0,3 0,5 -42,7 3,1 Ylläpitomyynti 1,9 1,8 6,4 7,6 Konsultointi ja muut 0,1 0,0 101,8 0,6 Yhteensä 4,4 2,6 64,3 15,9



SSH Communications Security esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joita ei ole IFRS-standardissa. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat:

Käyttökate = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

Jatkuvat tuotot ARR (Annual Recurring Revenue): Ylläpitomyynti + tilausmyynti neljänneksen viimeiseltä kuukaudelta kerrottuna 12:lla.

Tilausmyynti ARR (Annual Recurring Revenue): Tilausmyynti neljänneksen viimeiseltä kuukaudelta kerrottuna 12:lla.



LIIKETOIMINNAN NÄKYMÄT VUODELLE 2022 (muuttumaton)

Jatkamme liiketoiminnassamme siirtymistä lisenssimyynnistä tilauspohjaiseen myyntimalliin. Tilauspohjainen myyntimalli tuo vakaampaa liikevaihtoa pidemmällä aikavälillä, mutta hidastaa lyhyen aikavälin vuotuista kasvuvauhtia lisenssimyyntiin verrattuna. Vuoden 2021 lopussa vuotuinen tilausmyynnistä saatu liikevaihto oli 15,4 miljoonaa euroa (8,0 milj. euroa), mikä antaa hyvät edellytykset jatkuvalle kasvulle. Odotamme liikevaihdon kasvavan vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2021. Arvioimme käyttökatteen ja liiketoiminnan rahavirran olevan positiivisia vuonna 2022.



TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Arvoisat osakkeenomistajat, asiakkaat, yhteistyökumppanit ja kollegat,

Vuosi alkoi positiivisesti laajalla rintamalla. Jatkoimme kasvuamme parantaen kannattavuutta ja liiketoiminnan rahavirtaa merkittävästi.

Liikevaihtomme oli 4,4 milj. euroa, kasvaen 1,8 milj. euroa ja käyttökate oli 0,5 milj. euroa, parantuen 1,4 milj. euroa vertailukaudesta. Q1 oli neljäs peräkkäinen vuosineljännes, jonka käyttökate oli positiivinen. Ensimmäisen vuosineljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä 0,8 miljoonaa euroa, parantuen 0,7 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Jatkuvien tuottojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 90,6 % ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja vuotuiset jatkuvat tuotot (ARR) olivat 16,4 miljoonaa euroa, josta 8,1 miljoonaa euroa oli tilauspohjaista liikevaihtoa. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä tilauspohjainen liikevaihtomme ylitti ylläpitoliikevaihtomme. Jatkuvat tuotot ARR -liikevaihtomme ylitti koko vuoden 2021 raportoidun liikevaihtomme.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kiinnostus defensiiviseen kyberturvaan kasvoi ja saimme yli 90 uutta asiakasta.

PrivX kasvoi merkittävästi

PrivX kasvoi 225 % ensimmäisellä vuosineljänneksellä vertailukauteen verrattuna. Sekä PrivX OT että MSP Edition:it on otettu markkinoilla erittäin hyvin vastaan, ja laskeudu ja laajenna -strategiamme on myös osoittautunut hyvin toimivaksi olemassa olevien asiakkaidemme kanssa.

Kolme kärkiratkaisuamme, jotka auttavat asiakkaitamme puolustamaan kriittisiä tietojaan, ovat Operational Technology (OT), Zero Trust (ZT) ja Quantum Safe (QS).

OT

Sota Euroopassa sekä hyökkäykset kriittistä infrastruktuuria kohtaan ovat lisänneet yhteydenottoja ratkaisuista kriittisten ympäristöjen suojaamiseen tehtaissa, energiantuotannossa, lentokentillä ja satamissa. Uskomme, että PrivX OT Editionin avulla saavuttamamme menestys auttaa meitä hyödyntämään edelläkävijän asemaamme kriittisen infrastruktuurin suojaamisessa, mukaan lukien terveydenhuollon kriittisen tiedon hallinta levossa, liikkeessä ja käytössä.

Nollaluottamus, eli Zero Trust

Zero Trust on saanut viime aikoina paljon julkista kiinnostusta. SSH on kehittänyt Zero Trust -ratkaisuja etuoikeutettuun pääsynhallintaan vuodesta 2017 lähtien kaikkien aikojen suurimmalla kehitysinvestoinnillamme PrivX:ään – natiiviin pilviratkaisuun Just-In-Time (JIT) ja Just-Enough Access -pääsylle (JEA), jota tukee Role Based Access Control (RBAC). PrivX-tekniikka on integroitu olemassa oleviin tuotteisiimme Zero Trust Editions -versioiden avulla, jotta voimme varmistaa asiakkaidemme turvallisen siirtymisen salasanattomaan, PIN-koodittomaan ja dongle-vapaaseen toimintaan. Uskomme, että nämä teknologiat tullaan tulevaisuudessa korvaamaan ratkaisuilla, jotka perustuvat biometriseen tunnistamiseen, jota PrivX-arkkitehtuuri tukee jo nyt.

Kvanttiturvallisuus

PQC (Post Quantum Cryptography) on ollut alue, johon olemme panostaneet jo vuosia. Maailmanlaajuinen kiinnostus Post Quantum -kryptografiaa kohtaan on lisääntynyt merkittävästi viime aikoina. Määrätietoisten kvanttiturvallisten ratkaisuiden kehitysinvestointien ansiosta meillä on tällä hetkellä yksi vahvimmista kvanttiturvallisten salausratkaisuiden kehitystiimeistä Euroopassa.

NQX ja salausliiketoiminta

Merkittävä osa tuotantotoimituksesta odottaa uusimman ohjelmistoversion Kyberturvallisuuskeskus NCSA:n sertifiointia, ja odotamme saavamme sertifioinnin toisen vuosineljänneksen ensimmäisellä puoliskolla.

Suurin osa salausratkaisuistamme on tilauspohjaista myyntiä, ja odotamme, että sertifikaatin saaminen vaikuttaa positiivisesti tilausmyyntiimme. Odotamme salausliiketoimintamme olevan yhtiölle merkittävä kasvuajuri jatkossa.

Näkymät

Näemme kolmen megatrendin nousevan kyberturvallisuusmaailmassa – Zero Trust (ZT), Operational Technology (OT) ja Quantum Safe (QS). Kuluneen vuoden aikana olemme keskittyneet parantamaan asiakasläheisyyttämme ja tuotevalikoimaamme pistetuotteista arvoa lisääviin kokonaisratkaisuihin. Hyväksi todistetut ratkaisumme ja tulevaisuussietoinen teknologiamme kryptografiassa sekä paikkamme useiden viime vuoden aikana hankittujen majakka-asiakkaiden pääsynhallinnassa ovat luoneet vankan alustan tulevalle kasvulle.



SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ



Hallitus

Teemu Tunkelo

toimitusjohtaja





