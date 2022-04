English Finnish

Dovre Group Oyj Pörssitiedote 28.4.2022 klo 9.15

DOVRE GROUPIN LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.–31.3.2022

Dovre jatkaa kasvuaan, liikevaihto ja liikevoitto kehittyivät suotuisasti

Dovre Group Oyj julkistaa tänään konsernin liiketoimintakatsauksen kaudelta 1.1.–31.3.2022. Tämän liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut.

Tammi–maaliskuu 2022

Liikevaihto 47,8 (19,7 milj. euroa) – kasvua 142,7 % Projektihenkilöstö: liikevaihto 22,7 (15,4) milj. euroa – kasvua 47,3 %. Konsultointi: liikevaihto 4,4 (4,3) milj. euroa – kasvua 2,3 %. Uusiutuva Energia: liikevaihto 20,7 (-) milj. euroa.

Käyttökate (EBITDA) 1,9 (1,0) milj. euroa – kasvua 84,8 %.

Liikevoitto 1,7 (0,8) milj. euroa – kasvua 100,7 %. Vertailukaudella erään sisältyi 0,1 milj. euron kertaluonteinen kulu Suvic-yritysostoon liittyen.

Liiketoiminnan nettokassavirta 2,0 (0,5) milj. euroa





Näkymä vuodelle 2022 ennallaan (annettu 24.2.2022):

Dovre Groupin liikevaihdon vuonna 2022 arvioidaan olevan yli 165 miljoonaa euroa (2021: 142,7 miljoonaa euroa). Liikevoiton (EBIT) arvioidaan olevan parempi kuin edellisenä vuonna (2021: 6,1 miljoonaa euroa).

TOIMITUSJOHTAJA ARVE JENSEN:

Dovre Groupin vahva kasvu jatkui ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihtomme kasvoi 142,7 prosenttia 47,8 miljoonaan euroon ja liiketuloksemme yli kaksinkertaistui 1,7 (0,8) miljoonaan euroon. Kasvuun vaikutti erityisesti uusi Uusiutuva Energia -liiketoiminta, mutta myös Projektihenkilöstötoiminnan 47,3 prosentin kasvu vertailukaudesta.

Toimintaympäristö oli suotuisa kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Projektihenkilöstöliiketoiminta kasvoi kysynnän lisäännyttyä erityisesti Norjassa ja siitä huolimatta, että segmentin henkilöstömäärä laski selvästi katsauskauden aikana merkittävän projektin päätyttyä Singaporessa vuoden 2021 lopulla. Aktiviteettitaso oli korkea myös Norjan konsultointiliiketoiminnassa. Suomen konsultointiliiketoiminnassa synergiaedut Prohan olemassa olevien tuotteiden ja uusien eSite-palveluiden välillä alkavat realisoitua, ja olemme tehneet toimenpiteitä yksikön kannattavuuden parantamiseksi.

Suvic Oy:n liiketoiminnasta muodostuva Uusiutuva Energia -segmentti on ollut osa liiketoimintaamme nyt reilun vuoden ajan, ja siitä on tullut merkittävä osa liiketoimintaamme. Katsauskaudella Suvic kertoi uusista Kalistannevan ja Matkussaaren tuulipuistohankkeista, joiden seurauksena olemme mukana rakentamassa yhteensä kahdeksaa eri tuulipuistoa Suomessa vuonna 2022. Valtaosa käynnistyneistä hankkeista jatkuu vuodelle 2023. Uusiutuvassa Energiassa liiketoiminnan kausiluonteisuus on muita segmenttejä voimakkaampaa tuulipuistojen rakentamisen tapahtuessa pääosin kesäkaudella.

Toimintaympäristöömme liittyy useita huolenaiheita, kuten nykyinen geopoliittinen tilanne ja korkea inflaatio. Samanaikaisesti energian kysyntä pakottaa valtioita ja yksityistä sektoria hakemaan uusia energiatehokkaita ratkaisuja, minkä uskomme vauhdittavan kysyntää kaikilla liiketoiminta-alueillamme.

Aiomme aktiivisesti laajentaa edelleen palvelujamme energiasektorilla. Tavoitteenamme on lisäksi kasvattaa Konsultointitoiminnan osuutta koko liiketoiminnastamme, ja jatkamme tällä alueella tarjontamme monipuolistamista uusille asiakkaille muun muassa liikenteen, rakentamisen, ICT:n ja julkisen sektorin toimialoilla. Pääpaino kaikessa toiminnassamme on kannattavassa kasvussa, parhaiden ammattilaisten saamisessa asiakkaidemme projekteihin sekä korkean asiakastyytyväisyyden säilyttämisessä. Odotamme kilpailuympäristön säilyvän edelleen kireänä, ja seuraamme öljyn hintakehitystä ja muita markkinoiden liikkeitä tarkasti.

LIIKEVAIHTO

Dovre Groupin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 142,7 % ja oli 47,8 (19,7) miljoonaa euroa. Kasvusta valtaosa, noin kolme neljäsosaa, johtui Uusiutuva Energia liiketoiminnasta, joka ei ollut mukana konsernin luvuissa vertailukaudella. Myös Projektihenkilöstöliiketoiminta kasvoi voimakkaasti, kun taas konsultoinnissa kasvu oli maltillisempaa.

Projektihenkilöstön osuus konsernin liikevaihdosta oli 48 (78) prosenttia, Konsultoinnin osuus 9 (22) prosenttia ja Uusiutuvan Energian osuus 43 (-) prosenttia. Projektihenkilöstön liikevaihto kasvoi 47,3 prosenttia 22,7 (15,4) miljoonaan euroon ja Konsultoinnin liikevaihto kasvoi 2,3 prosenttia 4,4 (4,3) miljoonaan euroon. Uusiutuvan Energian liikevaihto oli 20,7 (-) miljoonaa euroa.

Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoon. Kiintein valuuttakurssein laskettuna liikevaihto olisi noussut tammi–maaliskuussa 141,4 prosenttia vertailukaudesta 142,7 prosentin sijaan.

Liikevaihto segmenteittäin 1-3 1-3 Muutos 1-12 Milj. Euroa 2022 2021 % 2021 Projektihenkilöstö 22,7 15,4 47,3 76,2 Konsultointi 4,4 4,3 2,3 16,1 Uusiutuva Energia* 20,7 - - 50,4 Konserni yhteensä 47,8 19,7 142,7 142,7

* Uusiutuva Energia 1.4.2021 alkaen (Suvic-yritysosto).

LIIKEVOITTO

Tammi–maaliskuussa Dovren käyttökate (EBITDA) nousi 84,8 prosenttia 1,9 (1,0) miljoonaan euroon. Konsernin liikevoitto yli kaksinkertaistui 1,7 (0,8) miljoonaan euroon. Projektihenkilöstön liikevoitto oli 1,1 (0,6) miljoonaa euroa. Konsultoinnin liikevoitto oli 0,4 (0,6) miljoonaa euroa ja Uusiutuvan Energian 0,5 (-) miljoonaa euroa. Konsultoinnin kannattavuuden heikentyminen edellisvuodesta oli seurausta Norjan normalisoituneista volyymeista. Vuonna 2021 Konsultoinnin volyymit olivat Norjassa poikkeuksellisen korkealla, kun useita suuria projekteja oli käynnissä rinnakkain suurimman osan vuodesta.

Muiden toimintojen liiketappio oli -0,2 (-0,3) miljoonaa euroa. Vertailukaudella lukuun sisältyi 0,1 miljoonaa euroa Suvic-yritysostoon liittyviä kertaluonteisia kuluja.

Käyttökate (EBITDA) 1-3 1-3 Muutos 1-12 Milj. euroa 2022 2021 % 2021 Projektihenkilöstö 1,3 0,7 84,0 3,3 Konsultointi 0,4 0,7 -43,5 2,3 Uusiutuva Energia* 0,5 - - 2,0 Muut toiminnot -0,2 -0,3 46,4 -0,7 Kohdistamattomat ** -0,1 0,0 -176,1 0,0 Konserni yhteensä 1,9 1,0 84,8 6,9

Liikevoitto (EBIT) 1-3 1-3 Muutos 1-12 Milj. Euroa 2022 2021 % 2021 Projektihenkilöstö 1,1 0,6 98,9 2,9 Konsultointi 0,4 0,6 -44,3 2,3 Uusiutuva Energia* 0,5 - - 1,9 Muut toiminnot -0,2 -0,3 45,6 -0,7 Kohdistamattomat ** -0,1 -0,1 -48,9 -0,3 Konserni yhteensä 1,7 0,8 100,7 6,1

* Uusiutuva Energia 1.4.2021 alkaen (Suvic-yritysosto).

** Kohdistamattomia kuluja ovat asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden poistot.

HENKILÖSTÖ

Dovre Group työllisti katsauskaudella keskimäärin 795 henkilöä (661). Kasvu oli seurausta Projektihenkilöstöliiketoiminnan orgaanisesta kasvusta sekä Uusiutuva Energia -liiketoiminnan perustamisesta 31.3.2021 alkaen.

Katsauskauden päättyessä konserni työllisti yhteensä 796 (714) henkilöä, joista 674 (602) työskenteli projektihenkilöstötoiminnassa, 88 (85) konsultointitoiminnassa, 34 (24) uusiutuvassa energiassa ja 1 (3) muissa toiminnoissa. Henkilöstön määrä kasvoi kaikissa yksiköissä orgaanisen kasvun seurauksena.

Henkilöstö keskimäärin 1-3 1-3 Muutos 1-12 lukumäärä 2022 2021 % 2021 Projektihenkilöstö 672 572 17,4 685 Konsultointi 89 86 3,3 88 Uusiutuva Energia 33 - - 22 Muut toiminnot 1 3 -66,7 2 Konserni yhteensä 795 661 20,2 796





Henkilöstö kauden lopussa 31.3. 31.3. Muutos 31.12 Lukumäärä 2022 2021 % 2021 Projektihenkilöstö 674 602 11,9 743 Konsultointi 88 85 2,9 90 Uusiutuva energia 34 24 41,7 32 Muut toiminnot 1 3 -66,7 1 Konserni yhteensä 796 714 11,5 865

KASSATILANNE

Konsernin nettovelat 31.3.2022 olivat -2,8 (-1,1) miljoonaa euroa, ja konsernin likvidien varojen määrä oli 10,5 (8,9) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen vieras pääoma oli vertailukauden tasolla 7,7 (7,7) miljoonaa euroa, josta 5,5 (4,4) miljoonaa euroa oli lyhytaikaista ja 2,2 (3,4) miljoonaa euroa pitkäaikaista.

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvoi 2,0 (0,5) miljoonaan euroon, ja siihen sisältyy käyttöpääoman muutos 0,6 (-0,3) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan luonteesta johtuen konsernin rahavirta kehittyy tyypillisesti heikommin vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Uudet tuulipuistoprojektit

Suvic Oy, joka muodostaa konsernin Uusiutuva Energia -liiketoiminta-alueen, kertoi katsauskaudella kahdesta uudesta tuulipuistohankkeesta.

KVR-urakkasopimus Kalistannevan tuulivoimapuiston infran rakentamisesta allekirjoitettiin 3.2.2022, ja se on Helen Oy:n ja Ålandsbankenin Tuulivoima-erikoissijoitusrahaston yhteishanke, joka on hankittu Valorem-konsernilta. Kurikkaan rakennettava Kalistannevan tuulivoimapuiston infrarakentaminen sisältää tieverkoston, nostokentät, perustukset, 33/110kV sähköaseman sekä 33 kV sisäverkon maakaapelointityöt yhteensä 30 tuulivoimalalle.

KVR-urakkasopimus Matkussaaren tuulivoimapuiston infran rakentamisesta allekirjoitettiin 10.2.2022. Matkussaari on Valorem-yhtiön projekti.

Matkussaaren ja Kalistannevan tuulipuistoprojekteja kutsutaan yhteisnimellä Viiatti, ja niiden kokonaiskapasiteetti on 313,5 MW. Pohjanmaalle rakennettavan Matkussaaren tuulivoimapuiston infrarakentaminen sisältää tieverkoston, nostokentät, perustukset, 33/110 kV sähköaseman sekä 33 kV sisäverkon maakaapelointityöt yhteensä 27 tuulivoimalalle, joiden kokonaiskapasiteetti on 148,5 MW.

Kummankin Viiatti-kokonaisuuteen sisältyvän tuulipuiston rakennustyöt on aloitettu katsauskauden jälkeen huhtikuussa ja niiden odotetaan valmistuvan pääasiassa joulukuussa 2023. Viiatti-kokonaisuuden viimeiset työsuoritukset valmistuvat vuoden 2024 aikana, kun 33 kV kaapelit kytketään kiinni tuulivoimaloihin.

Espoossa, 28. huhtikuuta 2022

DOVRE GROUP OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Dovre Group Oyj

Arve Jensen, toimitusjohtaja

puh. +47 90 60 78 11

arve.jensen@dovregroup.com

Sirpa Haavisto, talousjohtaja

puh. 020 436 2000

sirpa.haavisto@dovregroup.com



Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.dovregroup.com



Liite